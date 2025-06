La experiencia surrealista de una estudiante en la PAU en Madrid: "Me echaban de clase por no recogerme el pelo"

Este jueves se cumple el tercer día de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) y los estudiantes de Madrid se preparan para afrontar la segunda parte de este examen tras las materias fijas, el bloque de admisión.

Se trata, por tanto, de las materias optativas para subir la nota de la fase general, de las que se puede coger hasta cuatro asignaturas y con las que se puede obtener hasta cuatro puntos. Un día en el que la tensión inicial de los estudiantes se ha reducido considerablemente, al entrar en inercia con el ritmo de examinación, pero en el que se decidirá gran parte de su futuro universitario, de camino a una buena nota final.

Así, las críticas de algunos de los estudiantes nunca faltan en estos días. Después de las primeras reacciones el primero y las sensaciones del segundo, muchos de los jóvenes han querido resumir su experiencia de forma más personal. Ha sido una chica de Madrid la que ha llamado la atención de todos, narrando una experiencia surrealista con una de los miembros docentes de la clase, previo a hacer uno de los exámenes.

Una estudiante casi termina expulsada de un examen de la PAU por no llevar coleta: "Creía que iba a copiar con pinganillo"

La chica ha contado su experiencia en su cuenta personal de TikTok, donde empezaba desahogándose y explicando su nerviosismo previo a uno de los exámenes más complejos que computa en toda la prueba, el de Matemáticas.

Fue entonces cuando no se cortó y apeló a la profesora que había estado en el aula durante un examen el día previo. "Por seguro no voy a levantar la cabeza (...) casi la profesora me echa de clase por no llevar el pelo recogido", alucinaba a cámara la estudiante, que aseguraba que la insistencia de la docente vino ligada a su teoría de que "quería copiar con un pinganillo".

Las normas de carácter oficial para la PAU 2025 incluyen, entre las obviedades como no utilizar los apuntes o hablar en medio de la prueba, la prohibición de dispositivos electrónicos (móviles, smartwatches, etc.) o el uso de correctores o bolígrafos que no sean azul o negro. Entre todas esas reglas, no aparece en ningún momento la obligatoriedad de acudir con el pelo de una determinada forma, aunque sí se recomienda llevar el pelo recogido "para evitar problemas sustanciales durante el periodo de prueba".