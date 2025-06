¿Cómo reclamar una nota de la PAU en Madrid? Sigue estos pasos

Cerca de 40.000 madrileños se examinan esta semana de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Las pruebas de Coro y Técnica Vocal, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería cerrarán este viernes una nueva edición de este trámite tan temido por los estudiantes de segundo de bachillerato. Pese a que ya nos encontramos en la recta final, y muchos de ellos ya piensan en los días de descanso que se acercan, dentro de poco recibirán su calificación final.

Cuando llegue ese momento, no todos quedarán satisfechos con el resultado obtenido, y procederán a solicitar una revisión de algunos de sus exámenes. Para ello, basta con seguir los siguientes pasos y esperar a que los corregidores hagan su trabajo.

Así puedes reclamar una nota de la PAU en Madrid

Los examinadores corrigen cientos de ejercicios en pocos días, y no es demasiado raro que en algunos casos cometan errores durante el proceso. Así pues, si no has quedado satisfecho con tu calificación, no dudes en pedir una revisión. Es tan sencillo como seguir los siguientes pasos:

Accede al sistema de reclamación en la web de la universidad en la que te examinaste. Identifícate con tu DNI o NIE y accede al área de 'Calificaciones y reclamaciones'. Escoge las asignaturas que deseas revisar y realiza la solicitud online a través de la plataforma universitaria.

Al cumplimentar estas directrices, un segundo corregidor verificará si el primero pudo cometer algún fallo en la evaluación de la prueba. Un apunte importante a tener en cuenta es que, al hacer esta petición, la nota final que obtengas se calculará mediante la media entre la calificación otorgada por uno y otro. Así pues, la nota puede subir o bajar. Por otro lado, si la diferencia entre ambas correcciones fuera de más de dos puntos, se realizará automáticamente una tercera que se sumará a la media.

Una vez recibido el resultado final del proceso, quedará la vía judicial para interponer una queja. En un plazo de dos meses a contar desde el día de la resolución definitiva, la persona afectada podrá presentar un recurso contencioso-administrativo.

Plazos para hacer tu reclamación de la PAU en Madrid

En el caso de la Comunidad de Madrid, las notas se conocerán el 13 de junio a las 12 del mediodía. El plazo para reclamar tu calificación en alguna de las materias se extenderá desde el 16 hasta el 18 de junio. La publicación de la resolución final y la oportunidad de visualizar tu examen depende de cada entidad universitaria.