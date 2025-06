Ayuso rechaza la propuesta de vivienda de Sánchez antes de que se debata en la Conferencia de Presidentes: "Es una injerencia inaceptable"

No ha esperado a llegar a Barcelona para decirle que no. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciarle que la Comunidad de Madrid no se adherirá a la propuesta de un pacto por la vivienda que lanzó ayer de cara a la Conferencia de Presidentes que se celebra mañana. El plan de Sánchez, argumenta en su escrito Ayuso, supone "una injerencia inaceptable" en una materia que es competencia de las comunidades autónomas.

"La vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas", escribe la dirigente madrileña. "Intentar dirigir nuestras políticas desde el Gobierno de la nación, con condiciones impuestas y medidas uniformes, es una injerencia inaceptable".

No es el único pero que le pone la presidenta a la propuesta de Sánchez. Además de "vulnerar claramente la distribución competencial establecida en nuestra Constitución", la invitación al acuerdo, es "improvisada". No se basa en un debate previo en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda y "se nos comunica por carta 48 horas antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes". A juicio de Ayuso, carece no solo de planificación, sino también de "respaldo presupuestario".

Ayuso cierra su misiva con "un fuerte abrazo", pero es prácticamente lo único bonito que hay en ella. La presidenta madrileña comienza por pedirle a Sánchez que derogue la ley de vivienda, "una norma intervencionista, profundamente ideológica y técnicamente fallida" que, además, afirma, "favorece la ocupación ilegal y la inquiocupación", un asunto sobre el que viene haciendo bandera en su confrontación con Moncloa.

En el texto se acusa, además, al Gobierno de utilizar la financiación como "herramienta de imposición política y chantaje". La propuesta de Sánchez pasa por triplicar la inversión en vivienda de forma que el Estado asuma el 60% y las autonomías el 40% restante. Ayuso reprocha que "sin Presupuestos Generales del Estado" ese compromiso "carece de respaldo real". "No es creíble tu ofrecimiento de triplicar la inversión en vivienda, habida cuenta de los antecedentes de vuestros anteriores anuncios relativos a la construcción de 184.000 viviendas o la empresa pública de vivienda", añade.