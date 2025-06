La seriedad de Alejandro Peñaranda

No pasó nada reseñable en lo que se refiere al triunfo en la corrida de toros de este miércoles en Las Ventas. O pasó poco para lo que debió pasar en una de las corridas más interesantes de la Feria de San Isidro en lo que se refiere a la ganadería: Lagunajanda. Ni fue sencilla de torear (pero sí manejable) ni tuvo toda la fortuna que mereció.

Eso sí, Alejandro Peñaranda, joven torero de Iniesta (Cuenca) que confirmaba la alternativa en Madrid, protagonizó lo mejor del festejo en el sexto toro, con el que le pidieron un trofeo y dio una vuelta al ruedo ganada a ley. Aquí el joven diestro mostró su claridad de ideas, su amor propio y el carácter de una promesa que quiere abrirse paso en el mundo del toro, nada fácil para los nuevos valores.

Faena firme y técnica

Alejandro Peñaranda ligó frente a un astifinísimo ejemplar una faena firme y técnica por el palo clásico. Pero con ideas muy claras en ambos toros. De apretar con valentía y de fondo de buen toreo fundamental, con una serie ajustada y larga en profundidad en ese sexto que hizo crujir Las Ventas. Y todo hecho frente a un animal al que supo sacarle su fondo con un buen planteamiento. Faena muy meritoria, importante por su dificultad que remató con una estocada entera. Salieron algunos pañuelos. Pero pocos para lo que se vio. Y dio una vuelta al ruedo de primer nivel ganada a base de su buena dimensión dada a base de valor, técnica y poder.

Muchas veces se dice interesante a una corrida de toros por no decir adjetivos peores o por no pensar. Pero no es este el caso. En esta corrida saltó uno de los toros con más clase de San Isidro. Serio, musculado y bien proporcionado. Se llamaba Triguero, número 53, un cinqueño de 574 kilos que saltó en segundo lugar y sorteó Manuel Escribano.

En la muleta no fue fácil de torear porque había que torearlo milimétricamente bien, aunque el torero sevillano anduvo fácil y suelto. Pero el toro de Lagunajanda, una divisa que volvió a San Isidro después de ocho años de ausencia, tuvo un ritmo extraordinario en la muleta. Lo que se llama clase, en definitiva.

Belleza de embestida

También traía otras virtudes de la bravura fundamental como la fijeza y la prontitud, una belleza de embestida volcando el pitón de afuera cuando metía la cara, con un ritmo especial que tuvo cierta profundidad, más codicioso por el pitón derecho, pero más completo por el izquierdo, con un punto más de largura, de entrega y de obediencia... hasta que se apagó como un cirio y no quiso saber nada más tras la tres o cuatro tandas que duró. Y no lo mató bien Escribano, con un bajonazo.

En la corrida de Lagunajanda hubo otro animal con posibles que fue el quinto. Un toro de oleadas y guerras en el caballo que se movió mucho en el último tercio pero con la única pega de no terminar de rebozarse en los embroques. Pero sirvió.

Joselito Adame, templado y resolutivo

Noble, también con fijeza y con buen son, pero con esa acometividad por el pitón izquierdo propia de la casta. Fue manejable, pero difícil para Joselito Adame, aunque estuvo templado y resolutivo, pero diciendo más bien poco. O nada. Lo más importante fue la ejecución de la suerte suprema, pura y hecha con rectitud.

Tanto a ese toro como a su primero, el espada mexicano le pegó mucho pases sin ruido. Voluntarioso. Pero poco más. Sin decir nada más.

En resumen, corrida de la divisa gaditana con opciones en la plaza más importante del mundo. La propietaria María Domecq Sáinz de Rozas y sus hijos deben estar contentos. Y Alejandro Peñaranda merece sitio. Ábranle paso.