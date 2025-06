Madrid recurre ante el Tribunal Supremo la ley de eficiencia de la justicia de Bolaños

Lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace un mes, cuando presentaba la maqueta de la futura Ciudad de la Justicia, y ahora se ha materializado. El gobierno regional había realizado un requerimiento formal al Ejecutivo central para que aclarara los costes de aplicación de la ley de eficiencia de la justicia. Si el Gobierno no contestaba a ese requerimiento, anunciaba Ayuso, presentarían un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo.

Ese recurso ya se ha formalizado y ha sido admitido a trámite por el alto tribunal, según ha informado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local además de portavoz del gabinete madrileño, Miguel Ángel García Martín, quien ha justificado la decisión para que el Gobierno central "evalúe" el montante que supondrá adoptar la norma y "articule los correspondientes mecanismos para su financiación".

Desde Sol han hecho sus propios cálculos. En estimación del consejero madrileño, la adaptación a esta ley que "cambia de arriba abajo la estructura y la organización de la justicia de nuestro país", supondrá para la región en su primer año de implantación más de 44 millones de euros, de los cuales casi la mitad se consolidarían en los años sucesivos.

"Lo que decimos una vez más es que el Estado está obligado, lógicamente, a financiar aquellas medidas que pone en marcha y que suponen un coste para las comunidades autónomas", ha asegurado García Martín antes de lanzarse a criticar el propio texto. La norma establece, entre otras cuestiones, la obligación de acudir a órganos de mediación antes de presentar una demanda judicial en matera civil o mercantil, una cuestión que, según el gobierno madrileño, va a retrasar el acceso a la justicia e incrementar los gastos judiciales para muchos ciudadanos.

García Martín también ha reprochado que en la elaboración de la ley no se haya contado con el poder judicial ni con las comunidades autónomas. Además, ha asegurado que pone en riesgo de "colapso" a juzgados como los especializados en violencia contra la mujer por aumentar sus competencias, "pero prácticamente no se les atribuyen más medios" y denuncia que la ley elaborada por el Ministerio de Justicia no venga acompañada de un incremento de las plantillas judiciales. La no inclusión de la evaluación del coste en el orden del día fue el motivo que alegaron los consejeros del PP, con García a la cabeza, para plantar al ministro Félix Bolaños en la última Conferencia de Justicia en Barcelona.

Conferencia de Presidentes y condonación de la deuda

No es el único asunto de conflicto con el Gobierno central al que se ha referido hoy el portavoz del ejecutivo madrileño. García Martín también ha aludido a la inminente Conferencia de Presidentes del próximo viernes en Barcelona. Las palabras tanto de la propia Ayuso ayer como del número dos del PP madrileño, Alfonso Serrano, esta mañana anticipan una reunión tensa.

Pedro Sánchez, ha abundado García Martín, se ha visto obligado "arrastrando los pies" a incluir entre los temas a tratar cuestiones como el apagón, la okupación o el control de fronteras que demandaban las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Además, ha dicho, tendrá que escuchar de boca de la presidenta madrileña que está convirtiendo España en un país "más próximo a prácticas bolivarianas" y "mafiosas" que a una democracia consolidada.

El foro servirá también, ha insistido, para mostrar rechazo a la quita de deuda autonómica pactada con ERC para Cataluña y extendida después al resto de autonomías. "Lo hemos dicho alto y claro y lo volveremos a reiterar en la Conferencia de Presidentes: no estamos de acuerdo con la condonación de la deuda", ha señalado ante algunas informaciones publicadas hoy en el sentido de que Madrid acabará aceptando acogerse a la asunción por parte del Estado de 8.600 millones de su deuda. "Esa condonación se produce simplemente para tratar de pagar un peaje a los partidos independentistas, para pagar la fiesta soberanista y que la paguemos todos los españoles. En concreto, a los madrileños, esta operación le va a suponer 500 euros más de deuda a cada madrileño", ha repetido.

Desde Madrid se argumenta que la deuda no es en realidad una condonación sino una mutualización. Los 500 euros a los que apunta García Martín surgen de dividir el total de la deuda que el Estado asume de las autonomías, 83.254 millones de euros, entre los ciudadanos de cada territorio y restar lo que supone para cada uno de ellos la quita planteada para cada autonomía. Según el cálculo del gobierno regional, a cada madrileño le corresponderían 483 euros más de deuda, mientras que la cifra para un ciudadano catalán sería de 410 euros menos.