Los futuros posibles de Lotty Rosenfeld y Nacho Criado coinciden en el Círculo de Bellas Artes

Con motivo de la 28 edición de PhotoEspaña, el Círculo de Bellas Artes acogerá hasta el próximo mes de septiembre sendas exposiciones dedicadas a dos artistas lejanos geográficamente, pero que vivieron situaciones sociopolíticas muy similares. Se trata de la artista chilena Lotty Rosenfeld (Santiago de Chile, 1943) y el español Nacho Criado (Jaén, 1943), cuyas obras, a medio camino entre la acción artística, el videoarte, la instalación y la fotografía, están atravesadas por las dictaduras de Augusto Pinochet y Francisco Franco, la necesidad de buscar resquicios para desarrollar su arte con la mayor libertad posible y el deseo de crear futuros mejores para sus contemporáneos y los que vendrían después.

"La última obra realizada personalmente por Lotty Rosenfeld antes de morir se hizo en la calle de Alcalá, a escasos metros de donde estamos", recordaba durante su presentación Valerio Rocco Lozano, director del Círculo de Bellas Artes que recientemente ha sido revalidado en el cargo para otros cuatro años más. Dicha obra formaba parte del proyecto Una milla de cruces sobre el pavimento que la artista comenzó en 1979, y que consistía en convertir las líneas continuas de las calles y avenidas —especialmente aquellas que pasaban por delante de edificios emblemáticos, monumentos, sedes de gobiernos como la Casa Blanca o la Casa de la Moneda y edificios como la bolsa o casas de cambio— en cruces.

De esta forma, la propuesta transformaba esas líneas que recuerdan al signo de la resta, en otros que invitaban a sumar y a vivir en positivo. Un proyecto que también podía ser leído como una referencia a la crucifixión —de hecho hay imágenes de Rosenfeld tumbándose con los brazos estirados cual Cristo en una de las cruces terminadas— y una velada crítica a las muertes provocadas por la dictadura de Pinochet. De hecho, el enfrentamiento de la artista con ese régimen autoritario daría también lugar a otros proyectos con la cruz como protagonista. Por ejemplo, No +, una propuesta que invitaba a que cualquier persona se apropiase de la frase y completase el mensaje incorporando aquello que no quería que se repitiera. Por ejemplo: No + tortura, No + violenciaNo + hambre.

Otra 'cruz' de Lotty Rosenfeld en Valparaíso, Chile (1985). / Cedida

Tras estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile y especializarse en grabado, la situación política de su país a partir de 1973 hizo que Rosenfeld se replantease su papel como artista. Para la creadora, en una coyuntura tan convulsa como esa, los lenguajes y las propuestas debían ser otras, por lo que optó por las acciones artísticas, la fotografía para documentarlas o el video, formato que sustituiría al cine pero tan novedoso por entonces que todavía no había sido contaminado por el discurso patriarcal.

Junto con otros creadores, como el sociólogo Fernando Balcells, la escritora Diamela Eltit, el poeta Raúl Zurita y el artista Juan Castillo, Lotty Rosenfeld creó en 1979 el Colectivo Acciones de Arte (CADA), con el que desarrollaría, entre otras acciones artísticas, 1/2 libro de leche. Con ella se buscaba poner de manifiesto un doble mensaje: por una parte, denunciar la malnutrición de los habitantes de las barriadas pobres de Santiago y, por otro, reivindicar en pleno gobierno militar y con todo el riesgo que eso suponía, una de las iniciativas puestas en marcha por el gobierno de Salvador Allende, 1/2 litro de leche, pensada para que todos los ciudadanos chilenos tuvieran esa cantidad de leche al día y así mejorar su salud.

Un diálogo imprevisto

Sin pretenderlo, las obras de Rosenfeld expuestas en la Sala Goya dialogan con las de Nacho Criado —artista que estuvo presente en los famosos Encuentros de Pamplona de 1972 y que formó parte del grupo Zaj—, ubicada en la Sala Minerva, situada en el piso inferior del edificio. Lejos de ser un inconveniente, este particular ha sido aprovechado por los responsables de la muestra, que han convertido el tramo final de las escaleras de bajada en espacio expositivo. En él se proyecta una serie de diapositivas del artista jienense realizadas en los años 70, en las que el elemento poético, disruptivo y en ocasiones humorístico de su trabajo, adquiere un nuevo significado al ser analizado dentro del contexto político de la época.

Se trata de varias decenas de imágenes que muestran a Criado entrando y saliendo de diferentes galerías de arte —quién sabe si por la dudosa calidad de las obras expuestas o después de destrozarlas, como estilaban hacer grupos como los Guerrilleros de Cristo Rey—, Criado sentado en un parque del Retiro —por entonces vacío y lleno de bancos públicos y ahora lleno de turistas y con pocos bancos— o Criado dramatizando un accidente de automóvil, que bien podría ser la fotografía periodística de un atentado o el resultado de una acción policial contra un elemento subversivo.

Ese carrusel de diapositivas funciona como aperitivo para la que es la gran pieza de la muestra: Blanco. Creada por el autor en 1974 para la exposición Los nuevos comportamientos artísticos, coordinada por el profesor Simón Marchan-Fiz en colaboración con los institutos alemanes de Madrid y Barcelona, Blanco llevaba más de medio siglo sin exponerse. Se trata de una instalación con dos proyectores de diapositivas, que impresionan en la parte izquierda y derecha de la sala una serie de imágenes iguales, cada una de las cuales está separada de las otras por un cartel que se repite continuamente y en el que se lee la palabra "Blanco". La particularidad es que tanto los objetos fotografiados, en los que predomina el color blanco, como los carteles de separación, están proyectados en el lado derecho de la sala en positivo y en el lado izquierdo, en negativo, provocando un efecto tan hipnótico y enigmático como poético.

Encalado de una pared (Mengíbar 1974), de Nacho Criado. / Cedida

Situada al fondo de la exposición, Blanco está arropada en una sala adyacente por una serie de fotografías de diferentes épocas y una pieza conceptual, Trasvase, en las que, en lo que se refiere a la estética, sigue presente ese juego de opuestos de la pieza principal y, en lo tocante al contenido, reaparecen acciones que resultan muy difíciles de separar de su momento histórico. Por ejemplo, dos fotografías de un cuerpo desnudo arrojado en una zanja, que remite inevitablemente a los asesinatos extrajudiciales de la postguerra o a los cientos de miles de cuerpos que todavía hoy reposan en las cunetas de los caminos de España.

"Me daba mucho respeto el archivo fotográfico de mi padre. En un primer momento no sabía qué hacer con él, pero tenía claro que era importante que se viera porque, si una obra no se ve, el archivo no vale para nada", reconocía Gonzalo Criado. Hijo del artista y encargado de conservar su legado, Gonzalo ha participado estrechamente con el comisario de la muestra, César Borja, en la selección de materiales, algunos de los cuales se muestran por primera vez.

"Era importante que se mostraran estas imágenes. Algunas fueron reveladas y tratadas directamente por mi padre y permiten ver la evolución de proyectos que se alargaron durante 20 o 30 años", remarcaba Gonzalo Criado sobre una obra en la que tiene un papel fundamental la documentación del proceso, lo que hace, como afirmaba César Borja, que supere "esa idea de obra de arte cerrada y acabada, acercándola a una obra en continua evolución". El concepto de Borja está en consonancia con la idea que Gonzalo Criado tiene de la obra de su padre, a la que considera "interesante, moderna y que sigue vigente". No se equivoca. Aunque cualquiera hubiera apostado a que los futuros propuestos por Criado y Rosenfeld resultarían anacrónicos décadas después de su enunciación, lo cierto es que la coyuntura histórica los ha vuelto a poner tristemente de actualidad.