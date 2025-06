Los estudiantes reaccionan al examen de Lengua de la PAU en Madrid: "Un punto intermedio..."

Casi 40.000 estudiantes madrileños se enfrentan este miércoles a su segundo día de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Es el turno para las pruebas de Lengua Extranjera II (Inglés) y de Historia de España, materias troncales que tienen gran peso en la calificación final de los aspirantes. A partir de mañana, será turno para las asignaturas optativas, necesarias para que los jóvenes puedan subir hasta cuatro puntos adicionales su nota de acceso a grados.

La Lengua Castellana y Literatura abrió la edición de este año. Desde las 09:30 horas de la mañana de este martes, los estudiantes de la modalidad de Ciencias y Tecnología inauguraron la PAU 2025 con una prueba que trajo consigo varias sorpresas.

Así fue el examen de Lengua de la modalidad de Ciencias y Tecnología

El examen arrancaba con un texto periodístico de El País sobre la tragedia de la DANA, sobre el que había que desarrollar un comentario de texto enunciando su tema, detallando sus características lingüísticas y estilísticas e indicando su tipología textual. Asimismo, fue necesario hacer un resumen del mismo, así como elaborar un texto argumentativo acerca del contenido del mismo.

En cuanto al segundo bloque, los estudiantes tuvieron que elegir entre dos oraciones para analizar sintácticamente. Pero fue la parte de morfología la que más dio que hablar, ya que a muchos jóvenes les sorprendió que la palabra escogida para el ejercicio fuese 'antropóloga'.

Por último, la generación del 27 y la literatura hispanoamericana protagonizaron el apartado de literatura del examen.

"Ni muy fácil, ni muy difícil: un punto intermedio"

La reacción a este examen de un joven estudiante se ha viralizado en TikTok. "Yo he venido por los jajas, no necesito hacer el examen". Así comienza el vídeo de @peacky00, que sostiene que la prueba no fue ni fue fácil ni muy difícil, sino de un "punto intermedio". "Yo creo que se han portado bastante bien, que cualquier persona que haya estudiado un poco lo puede sacar", ha sostenido este estudiante.

"Si lo he sacado yo, yo creo que lo puede sacar cualquiera", reflexiona un joven que ha criticado la distancia entre la silla y la mesa de la Universidad Complutense.