Ni típex ni bolígrafos de este color: todos los materiales prohibidos en la PAU 2025 de Madrid

Alumnos de toda España se sumergían ayer en uno de los exámenes más importantes de su trayectoria estudiantil: la PAU 2025. Esta definirá a qué carrera podrá acceder cada joven y las notas de corte correspondientes para este año.

Ayer era el tuno de Lengua Castellana y Literatura e Historia de la Filosofía y hoy le toca a la Lengua Extranjera que haya elegido cada alumno y a Historia de España. Durante el 5 y 6 de junio el estrés se va yendo poco a poco, pues ya solo quedará una troncal a la que enfrentarse, pues las demás asignaturas serán optativas.

Esta PAU presenta una novedad importante con respecto a sus ediciones predecesoras: cada materia contará con un único modelo de ejercicio. No se veía algo parecido desde la pandemia del COVID-19, donde los estudiantes contaban con dos modelos de examen y la posibilidad de intercambiar ejercicios. Los diseños de este año son más prácticos, y deben incluir un mínimo de 20% de preguntas de carácter competencial.

¿Qué tengo que llevar a la PAU?

Los nervios pueden jugarnos una mala pasada y no está de más revisar todo lo que se debe llevar para poder hacer el examen sin problema. El estudiantado tendrá que tener sobre la mesa el DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir con fines identificativos. También será necesario portar, por si acaso, el resguardo de la matrícula. El examen solo se podrá hacer con bolígrafo de tinta azul o negra, no con lápiz ni con otros colores.

Se podrá acudir a los exámenes con el diccionario de latín/español para el examen de Latín II; el diccionario de griego/español para el examen de Griego II; y material de dibujo, pintura y complementario para los exámenes que impliquen diseño, dibujo técnico o artístico y técnicas gráfico-plásticas.

Las calculadoras también están permitidas para los exámenes de Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Física, Química y Empresa y diseño de modelos de negocio. No obstante, están prohibidos los modelos con capacidad de programación y capacidad gráfica. Naturalmente, tampoco se podrá acceder al aula con teléfono móvil, reloj o cualquier otro dispositivo electrónico activado. Tampoco se podrá utilizar ningún dispositivo de escucha no autorizado, botellas opacas con etiquetado y bolígrafos de colores que no sean azul o negro.