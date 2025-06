María Moreno reinventa lo sagrado en 'Magnificat': la bailaora transforma la Visitación en una juerga flamenca

"Creo que hemos conseguido la energía que queríamos transmitir", dice María Moreno (Cádiz, 1986) con una sonrisa que se intuye al otro lado del teléfono. La bailaora y coreógrafa se prepara para el estreno de Magnificat, su séptimo montaje desde que puso en marcha su propia compañía, en el Centro de Danza Matadero, en el marco de la primera Bienal de Flamenco de Madrid. "Me da como vértigo cuando me dicen el séptimo. Y yo me siento tan joven y con tantas ganas todavía. No soy consciente de que llevo siete espectáculos porque tengo tantas cosas que quiero hacer, que yo me creo que tengo 20 años", confiesa la artista.

La conversación telefónica con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tiene lugar tras su preestreno en Torrox, donde ha disfrutado de una residencia técnica de dos semanas para culminar el proyecto, gracias al programa In-Progress que desarrolla Flamenco Festival. "Tuvimos muy buen recibimiento", confiesa. Ahora, tras confirmar que su propuesta funciona, se prepara para el momento más esperado: el estreno oficial de una obra que nace del encuentro entre la Virgen María y su prima Isabel cuando ambas se cuentan que están embarazadas y se transforma, en escena, en puro jaleo contemporáneo.

Magnificat llega en un momento especialmente significativo para Moreno, quien atraviesa una etapa de profundos cambios personales que se reflejan directamente en su creación. "Cuando miro atrás, lo que veo es que cada espectáculo es mi yo de ese momento, así que me parece honesto, que es lo más importante para mí, aunque seguramente ahora haría las cosas de otra manera", explica. "El Magnificat de ahora es que yo soy, estoy así, al 100%, y no tiene nada que ver con la María que yo era cuando hice De la concepción hace seis años".

La artista María Moreno. / EUROPA PRESS

Magnificat ha sido testigo, en estos dos años de trabajo, de transformaciones vitales importantes: "Cambié de ciudad, cambié de pareja, cambié de todo. La maternidad me ha perseguido mucho también y justo cuando me interesé por qué era esto del Magnificat sentí que era un asunto que me perseguía".

Es una de las bailaoras más interesantes de su generación. Le caracteriza su versatilidad: su baile es profundo y oscuro con una bata de cola, pero también gozoso y alegre y sus creaciones se mueven con soltura entre el flamenco más espontáneo y la definición técnica. Sus obras son conceptuales y de estructura contemporánea, no lineales ni fieles a una historia, pero se rompe en el escenario bailando como lo haría en un tablao o la fiesta más flamenca.

Ella confiesa que le apetece tanto "colocarse encima todas las batas de cola" como retarse con nuevos lenguajes coreográficos. Llega a la capital después de dos años de intenso trabajo creativo y convencida de estrenar en Madrid por primera vez, después de haber presentado sus obras anteriores en primicia ante el público de la Bienal de Sevilla.

Del 'Magnificat' italiano a la fiesta flamenca

La génesis de la obra está en un proyecto truncado que iba a llevarla a la Real Academia de España en Roma. Fue entonces cuando, tras el final de su obra anterior, o../o../.o/o./o. (soleá) -que terminaba con un Stabat Mater-, se sumergió en la música sacra. "Me dio por escuchar música sacra y entonces el Magnificat es la oración que se hace en Italia, es como para nosotros el Ave María", explica Moreno. "El nombre me encantó y me puso a pensar en cómo celebraríamos nosotros una escena como la que retrata esa oración".

Pero como suele ocurrir en los procesos creativos de esta artista inclasificable, la obra ha experimentado múltiples transformaciones durante año y medio de gestación. Si bien han mantenido el nombre original, el espectáculo se ha convertido en algo completamente diferente: "Quise centrarme en reflejar cómo habrían vivido la fiesta si esas dos primas embarazadas, tan felices y con tantas ganas de celebrar su situación, hubiesen sido flamencas".

Un viaje hacia la alegría desbordada

Magnificat, explica, se presenta como un viaje guiado por María Moreno, quien actúa como maestra de ceremonias llevando al público "a través de una sucesión de paisajes que hablan de estados del alma y del cuerpo". Se trata de transmitir esa energía que se genera en la fiesta flamenca, una especie de trance al que se llega después de muchas horas de compartir cantes y bailes.

Para lograrlo ha necesitado un trabajo especial: "En esta ocasión he trabajado de forma diferente a como lo he hecho hasta ahora. No he trabajado por palos, no he trabajado por números, he trabajado por pases, intentando que no parara la energía durante una hora entera para llegar a ese estado emocional y energético que quería lograr."

María Moreno durante la reapertura del Corral de la Morería por su 65 aniversario. / Europa Press

El elenco que acompaña a Moreno refleja su apuesta por la colaboración interdisciplinar. Rosa Romero, actriz, creadora y performer, le acompaña en escena -interpreta a Isabel- además de apoyarle en la dramaturgia y dirección. Es la primera vez que Moreno incluye en escena a alguien que no es músico, una decisión que marca uno de "los puntos diferentes que va a tener este espectáculo".

La dirección musical corre a cargo de Raúl Cantizano, guitarrista polifacético que también actúa como intérprete y que ya formó parte de o../o../.o/o./o. (soleá). "Raúl me flipa", confiesa Moreno. "Yo creo que en Magnificat va a explotar esa mezcla de solemnidad y sorpresa que desemboca en comicidad", dice. Le acompañan en el escenario Miguel Lavi al cante y Roberto Jaén en percusión y palmas.

Un nombre especialmente relevante es el de Rafael R. Villalobos, referente de la ópera europea contemporánea, quien aporta la visión externa para la dirección de escena y, novedad en esta ocasión, también se encarga del diseño de luces.

Los retos de mantener una compañía privada

Magnificat llega en un momento especialmente fértil para el flamenco femenino. Moreno forma parte de una generación de creadoras que ya se han incorporado a la profesión con grandes referentes que abrieron el género a otros estilos -Yerbabuena, su maestra, es una de las pioneras-, han accedido a una formación reglada con facilidad y se mueven con soltura entre lenguajes escénicos sin renunciar a su esencia flamenca.

La bailaora no oculta la precariedad que sigue azotando al sector. Su trayectoria, más allá de los ocho años con compañía propia, está marcada por anécdotas que hablan de determinación y creatividad para superar las adversidades. Una de las más significativas ocurrió cuando decidió presentarse a las pruebas para entrar en la compañía de Eva Yerbabuena, de la que entró a formar parte en 2004 y se mantuvo más de diez años. Desde Cádiz viajó en tren hasta Sevilla tan sólo con la ropa puesta, a pesar de que las pruebas iban a durar varios días, la ropa para bailar y el dinero justo para volver. No esperaba que la cogieran, pero quería probar qué era eso de ir a un casting.

Ante la sorpresa de que le pidieran volver al día siguiente, y sin conocer a nadie en Sevilla ni tener dónde dormir, resolvió la situación con la imaginación que la define, "inteligencia de la clase obrera", bromea: buscó un hospital, que están abiertos 24 horas, y se acomodó en una sala de espera de Urgencias. Así lo hizo durante tres días consecutivos, hasta que una de las chicas participantes le preguntó dónde estaba durmiendo y le ofreció su casa para ducharse y descansar.

Aunque aquello pertenece a un pasado muy remoto, cree que las cosas no han cambiado tanto: "Es muy complejo tener una compañía privada ahora mismo. Tenemos muy pocos recursos, muy pocas herramientas", reconoce. "Me es muy difícil separar lo personal de lo profesional. Yo me ocupo de esto 25 horas al día".

Magnificat es uno de los platos fuertes de una primera Bienal de Flamenco de Madrid que ha tratado de equilibrar en su programación las diferentes sensibilidades que conviven en el flamenco actual. Tras el estreno, la obra podrá verse en diferentes ciudades españolas para las que ya tiene cerradas presentaciones, mientras trabaja además en la representación de trabajos anteriores y prepara una nueva obra junto a una de las bailarinas de la Compañía Nacional de Danza y que antes de que acabe el año la traerá de nuevo a Madrid.

Así, entre Cádiz y la capital, entre tradición y vanguardia, entre lo sagrado y lo festivo, María Moreno ha encontrado su propia manera de hacer que brote la alegría, siempre desde esa sinceridad absoluta que define tanto su arte como su manera de entender la vida.