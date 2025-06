Los consejos 'de última hora' de este profesor de matemáticas para la PAU: "Cuando cojas el examen..."

Este jueves tendrá lugar la tercera jornada de esta semana de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Madrid. Desde las 09:30 horas de la mañana, los alumnos se examinarán de las materias de Análisis Musical, Ciencias Generales, Griego o Matemáticas, dependiendo de su modalidad. Precisamente esta última asignatura es una de las que más preocupa a los estudiantes esta semana.

Las últimas horas previas a las pruebas son cruciales para el buen devenir de las mismas. Hay muchas teorías acerca de cuáles son los mejores métodos para encararlas: un repaso de última hora, descanso absoluto, meditación, una caña distendida con los amigos... Las opciones son de lo más variadas, pero para el profesor de matemáticas 'profesor10demates' estos son los trucos infalibles para que tu examen se salde de la mejor manera.

Los mejores consejos para la PAU: tranquilidad y preparación

Este profesor, conocido por sus clases y vídeos sobre matemáticas en YouTube y TikTok, ha apuntado en una reciente publicación varias claves para que el paso de sus seguidores por la PAU 2025 sea todo un éxito. "Si te lo has currado, si has trabajado, confía en ti mismo porque seguro que te salen las cosas fenomenales", ha subrayado al comienzo del mismo.

Además, ha destacado que los alumnos no deben tener excesivo miedo en caso de no dar el rendimiento esperado en alguno de los exámenes, ya que ante los cambios introducidos en esta edición, es de esperar que las notas de corte de las carreras bajen con respecto al año pasado. "Si algún examen no te sale como esperabas, olvídate y enfócate a fuego en el siguiente", ha recomendado.

Por último, 'profesor10demates' aconseja realizar este ejercicio: cuando se coja el examen, leerlo detenidamente y completamente antes de empezar a resolverlo. Más tarde, revisarlo bien antes de hacer entrega de él.