La Comunidad de Madrid registró 239 incidentes LGTBIfóbicos en 2024, un 14% más que el año anterior: "Lo experimentan en su propia casa"

El colectivo LGTBIQ+ fue víctima de 239 incidentes de odio en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2024, una cifra superior a la del año anterior, con 209 ataques, lo que supone un aumento del 14,36%. Según ha compartido la asociación Arcópoli en el informe anual del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, estos datos no reflejan una prevalencia total, sino aquellos altercados que han sido reportados a través de los canales de atención del Observatorio.

Entre los datos expuestos, destaca la vivienda habitual como uno de los entornos en los que más violencia se ejerce contra esta comunidad, siendo del 20,9% del total de los casos. El concepto de residencia engloba pisos compartidos, hogares familiares, plazas de acogida o albergues, además de domicilios familiares. Pese a ser una cifra elevada, no es la más común, pues más del 21% de las agresiones se produjeron en la vía pública. “Que una persona experimente LGTBIfobia en su propio lugar de residencia, sea cual sea, es especialmente grave. Nos habla de un tipo de violencia que invade el espacio más íntimo y supuestamente seguro”, ha señalado Luis Fernando Rosales, Coordinador General de Arcópoli durante la presentación.

La población LGTBI+ representa el 11,1% del total en España mayor de 18 años. / Agencias

Así mismo, también destaca el peso de Internet como espacio de inseguridad y vulnerabilidad para estas personas, donde acontecieron el 19,6% de los incidentes. La mayoría, relacionados con discursos de odio, acoso y amenazas desde perfiles anónimos. El ámbito de la hostelería y el ocio nocturno no se quedan atrás, pues siguen generando preocupación con casi el 9% de los ataques contabilizados.

Se denunciaron el 40%

Los datos del estudio revelan que el 28% de los sucesos registrados fueron de carácter continuado, prolongandose en el tiempo y produciendo un desgaste emocional y social para las víctimas. No solo eso, sino que en el 15,9% de las situaciones existía una relación previa entre el o los agresores y la persona afectada. Algunos son familiares, otros compañeros de piso, vecinos o compañeros de trabajo y de clase, evidenciando así la necesidad de actuación en contextos cotidianos.

El 19,6% de los incidentes se produjeron en internet. / Agencias

Pese a la diversidad del colectivo, las víctimas más frecuentes en la Comunidad de Madrid en 2024 fueron los hombres cisgénero homosexuales de entre 18 y 30 años, con el 55% de los casos; y las mujeres transexuales, con el 17%. No obstante, del total únicamente el 39,4% de los altercados fueron denunciados ante las autoridades: el 15,7% no fueron denunciados y del 40% restante se desconoce la interposición de una querella. Desde Arcópoli ponen el foco en el miedo que sienten las víctimas, principal motivo por el cual no recurren a las instituciones. La falta de confianza en ellas, el estigma y la desinformación suponen las principales barreras de acceso a la justicia.

10 casos en Parla

Si bien la capital es el escenario más repetido, Parla se posicionó en 2024 como el segundo municipio de la Comunidad de Madrid con mayor incidencia LGTBIfóbica registrada por el Observatorio, con un total de 10 casos. Con 134.833 habitantes, Parla se situó por delante de otras localidades con un mayor censo poblacional. “Resulta especialmente significativo en un contexto de ruptura entre Arcópoli y el Ayuntamiento de Parla”, dicen desde la asociación después de que en los últimos meses, el concejo haya retirado el Punto Arcoíris LGTBI+ del municipio, un recurso que ofrecía atención psicológica, asesoramiento jurídico, actividades comunitarias y sensibilización en el municipio.

Las víctimas más frecuentes fueron los hombres cisgénero homosexuales de entre 18 y 30 años, con el 55% de los casos. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La decisión, apodada por los responsables institucionales como una “ñapa” o un “mal servicio”, se vio justificada por el desconocimiento de cómo se negoció el servicio en el mandato anterior. Desde Arcópoli, lo consideran una “evasión de responsabilidades inadmisible”: “La administración pública no puede escudarse en no haber estado al frente de una concejalía para desatender los compromisos institucionales adquiridos. Más allá de los cambios políticos, lo que debe primar es el cuidado de las relaciones con entidades sociales y, sobre todo, con las personas a las que damos atención”. Lamentan la supresión de un punto de ayuda en un momento y en un lugar que presentan una incidencia significativa de la violencia contra el colectivo LGTBI+.