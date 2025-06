PAU en Madrid 2025: estas son las preguntas del examen de Historia de la Filosofía

Tras meses de horas de estudio y preparación, la primera convocatoria de la PAU (Prueba de Acceso Universitario) ha empezado este martes 3 de junio en la Comunidad de Madrid para cerca de 40.000 estudiantes. De ellos, 12.588 lo hacen en la Universidad Complutense, 9.847 en la Autónoma, 5.930 en la Carlos III, 5.635 en la de Alcalá, 4.155 en la Rey Juan Carlos y, por último, 1.646 en la Politécnica

Y, tras un descanso reponedor después de los primeros exámenes; ha sido a las 16:00 horas cuando los alumnos se han examinado de Historia de la Filosofía.

Entre las novedades de la PAU 2025 destaca que cada materia presentará un modelo único del ejercicio, aunque se podrán elegir algunos apartados entre varias preguntas.

Las pruebas deberán responderse en un máximo de 90 minutos y las preguntas podrán ser cerradas, semi construidas o abiertas, siempre y cuando las dos últimas supongan al menos un 70% del total.

El diseño deberá incluir un mínimo de un 20% de preguntas de carácter competencial. En el caso de Historia de la Filosofía, el examen presenta dos opciones a elegir: cada una incluye un texto filosófico y preguntas relacionadas con el autor, su contexto, su pensamiento y su relevancia en la historia.

Estas han sido las opciones en el examen de Historia de la Filosofía de Madrid

TEXTO A

"Evodio: Concedo que Dios ha dado al hombre la libertad. Pero dime: ¿no te parece que, habiéndonos sido dada para poder obrar bien, no debería tener la posibilidad de pecar? [...] Nadie podría servirse de la voluntad para pecar si ésta le hubiera sido dada para obrar bien.

Agustín: [...] Pero deseo que me respondas a esta pregunta: ya que tienes por cierta y conocida la respuesta a mi primera demanda, a saber, que Dios nos ha dado una voluntad libre debemos decir que Dios no hubiera debido darnos una cosa que confesamos haber recibido de Él? Si no es seguro que Él nos la haya dado, tenemos razón al preguntar si nos ha sido bien dada; cuando hayamos encontrado que nos ha sido bien dada encontraremos, por ello, que nos ha sido dada por El, por quien le han sido dados todos los bienes a los hombres. Por el contrario, si encontramos que no ha sido bien dada comprenderemos que no es Él quien nos la ha dado, pues sería ilícito acusarlo de eso. Por otra parte, si es cierto que Él nos la ha dado nos veremos obligados a confesar, sea cual sea el modo en que la hayamos recibido, que, independientemente de cómo haya sido dada, debía ser otorgada y no de otro modo que como fue dada. La ha dado un ser cuya obra es absolutamente imposible de reprochar".

SAN AGUSTÍN, Del libre arbitrio, 11-4

TEXTO B

"Labor y trabajo, así como la acción, están también enraizados en la natalidad, ya que tienen la misión de proporcionar y preservar-prever y contar con- el constante aflujo de nuevos llegados que nacen en el mundo como extraños. Sin embargo, de las tres, la acción mantiene la más estrecha relación con la condición humana de la natalidad; el nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo sólo porque el recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar. En este sentido de iniciativa, un elemento de acción, y por lo tanto de natalidad, es inherente a todas las actividades humanas. Más aún, ya que la acción es la actividad política por excelencia, la natalidad, y no la mortalidad, puede ser la categoría central del pensamiento político diferenciado del metafísico".

H. ARENDT, La condición humana, cap. 1

Preguntas del examen de Historia de la Filosofía de Madrid

1: Sobre el texto elegido (2'5 puntos)

1. Identifique y explique la tesis principal defendida en el texto propuesto.

2. Mediante un pequeño texto justificativo ponga en diálogo con algún otro autor, autora o corriente filosófica perteneciente a la misma o diferente época la cuestión discutida en el texto.

2: Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2'5 puntos)

A. Exponga el problema de la realidad y/o el conocimiento en un autor, autora o corriente filosófica de la época antigua o medieval.

B. Exponga el problema de la sociedad y/o la política en un autor, autora o corriente filosófica de la época antigua o medieval.

3: Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2'5 puntos)

A. Exponga el problema de la sociedad y/o la política en un autor, autora o corriente filosófica de la época moderna

B. Exponga el problema del ser humano en un autor, autora o corriente filosófica de la época moderna.

4: Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2'5 puntos) A. Exponga el problema de Dios en un autor, autora o corriente filosófica de la época contemporánea B. Exponga el problema de la realidad y/o el conocimiento en un autor, autora o corriente filosófica de la época contemporánea.

Próximos exámenes de la PAU en la Comunidad de Madrid

Una vez superado el examen de Historia de la Filosofía, el miércoles, los preuniversitarios se examinarán de la Primera Lengua Extranjera e Historia de España. Jueves y viernes será el turno de las optativas y materias de modalidad. Finalmente, el sábado 7 de junio se habilitará para resolver incidencias o casos en los que un aspirante no haya podido presentarse a algún examen por coincidencia horaria.

Aquellos inscritos que no puedan concurrir por circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas podrán acogerse a la convocatoria extraordinaria, que se celebrará entre el 1 y 3 de julio, contando con el 4 de julio para coincidencias e incidencias.