Paisajes, frontera y el retrato de una mítica saga familiar que llega a su fin protagonizan las nuevas exposiciones de la Fundación Mapfre

Paisaje, retrato y paso del tiempo. Las tres exposiciones que ha presentado este martes la Fundación Mapfre, todas ellas enmarcadas en la nueva edición del festival PHotoEspaña, tienen esos elementos como ejes principales y parcialmente compartidos. El granadino José Guerrero es el que más explicita la estética que comúnmente conocemos como paisaje con diferentes series de fotografías que ha realizado en varias zonas de España y en otros lugares como Estados Unidos o México. Este último país es donde ha desarrollado Felipe Romero Beltrán el trabajo que exhibe ahora en Madrid, concretamente en el Río Bravo que marca la frontera con EEUU y en las vidas en tránsito que transcurren en su orilla. De Nicholas Nixon, fotógrafo con el que la Fundación tiene una relación estrecha desde hace años, se presenta, por fin completa, su ya célebre serie Las hermanas Brown, con la que ha retratado a su mujer y a las tres hermanas de esta a lo largo de los últimos casi 50 años. Las tres podrán visitarse desde este jueves y hasta el próximo 24 de agosto.

En la muestra de José Guerrero (Granada, 1979) A propósito del paisaje, que comisaria Marta Gili, el visitante se va a encontrar un trabajo con el que el fotógrafo andaluz explora desde hace dos décadas las relaciones que el paisaje natural, el arquitectónico y el arqueológico tienen con la actividad humana. El paso del tiempo y las estratificaciones de ese paisaje, cuenta su comisaria, es el objetivo principal de su cámara. En algunas de sus series domina la naturaleza, ya sea en tierras yermas de diferentes lugares, glaciares de Sierra Nevada o campos cultivados con apenas alguna vieja construcción en desuso en La Mancha. A menudo el horizonte está en el centro exacto de la foto. Pero también es evidente su interés por la arquitectura, con sus fotos de maquetas construidas por él mismo a partir de las obras de Luis Barragán que descubrió en México, pura poesía hecha de geometrías de colores y de sombras. O por paisajes inicialmente naturales a los que el hombre ha aplicado el pico o la máquina de manera brutal: sus series sobre canteras en Italia (sin apenas luz, en la penumbra, todo tonos grisáceos oscuros, con los mármoles de Carrara como uno de sus protagonistas) o en Granada (las 'brechas' en enormes rocas a pleno sol). La muestra incluye el vídeo de la expedición que hizo, en compañía del músico Antonio Blanco, por un acueducto subterráneo del Tíber, en Roma. Sus paisajes, destaca Gili, no son "un fondo inerte tal y como lo entendían en el romanticismo o al principio de la historia de la fotografía, sino que es un paisaje que se mueve, un paisaje que interactúa, un paisaje que es intervenido por nosotros y que es interviniente en nosotros".

José Guerrero 'BRG-071' (2022) / © José Guerrero, VEGAP, Madrid, 2025

La fotografía de Guerrero, subraya él mismo, alberga "una serie de tensiones, que están siempre presentes, entre lo documental y lo abstracto, lo rural y lo urbano, la pintura y la fotografía, que se desdibujan en algún momento". Es cierto que muchas de sus imágenes, reveladas en un papel con mucha textura, parecen pinturas incluso cuando se las observa desde muy cerca. Lo urbano tiene una presencia residual en la exposición, aunque hay algunas fotografías de ruinas de edificios en arrabales de las ciudades o de barrios modernos a medio construir, incluso de cementerios gigantes. Tienen un punto de fotografía forense, de documento de lo que allí hubo o lo que está por llegar. Su muestra remata con esa parte más abstracta o experimental que son las imágenes en las que se ha producido un error de código al tratarlas en digital y que aparecen deshilachadas, corridas, como una especie de carta de ajuste de líneas de colores en la que difícilmente se puede averiguar lo que quiso representar. "En lugar de eliminar esas imágenes o descartarlas a medio plazo, las he abrazado, las he transformado y hemos dado un cierre a la exposición que enlaza muy bien con el origen", defiende Guerrero.

Fronteras y arrugas

El colombiano Felipe Romero Beltrán (Bogotá, 1992), en cambio, lleva tiempo trabajando sobre las interacciones que se producen entre los conflictos sociales y el paisaje. Si una serie anterior que bautizó como Magadalena se centró en ese río que fue testigo de primera línea de la lucha armada en su país, la actual, que se titula Bravo y con la que ha conseguido el KBr Photo Award 2024 que entrega la propia Fundación Mapfre, pone su objetivo sobre la vida que se desarrolla en la orilla mexicana del Río Bravo, lugar en el que confluyen numerosos inmigrantes llegados de toda Latinoamérica que quieren cruzarlo para llegar a Estados Unidos. Un accidente geográfico cargado de política que le permite centrarse en el tema de la frontera y las migraciones, en particular en la peculiar cultura que conforman todas esas personas que se reúnen en un punto concreto previo al salto, los alrededores de la ciudad mexicana de Monterrey.

'Martel' (2021-2024). / © Felipe Romero Beltrán

Después de llegar a esa ciudad por razones familiares, Romero Beltrán se da cuenta de que "mucho de ese flujo migrante que ha cruzado el continente entero para llegar a Estados Unidos e intentar ganarse la vida de la manera que pueda, ha dejado también una herencia cultural. No solamente en la comida: también en la música, en los acentos... Y lo ha hecho justo en este lugar de transición". Una zona que, más que divisoria, él ve como "un lugar en transformación que genera una hibridación de diferentes culturas e identidades de toda la región americana que la vienen transitando no solo en las últimas décadas, sino también en los últimos siglos". Sus imágenes, que van desde retratos de esos migrantes establecidos en la antesala de la frontera hasta los interiores de las precarias casas en las que se instalan y los paisajes que les rodean, recogen la vida en ese "lugar de espera, que muchas veces se alcanza pero donde deciden quedarse para montar una vida allí y no cruzar al otro lado". En su caso también se incluye un vídeo, El cruce, en el que vemos cinco momentos de uso del río por parte de los migrantes que pueblan su ribera: en uno de ellos, un pastor bautiza a sus fieles en sus aguas. "Eso ya implica transgredir la ley, porque tienen que entrar al río para poder bautizarse", explica el fotógrafo.

Las hermanas Brown en 1985. / © Nicholas Nixon

La última de las tres muestras, Las hermanas Brown de Nicholas Nixon (Detroit, 1947), es la versión definitiva de otras que ya acogió antes la Mapfre. Nixon tiene una obra centrada fundamentalmente en el retrato, y la exposición reúne los que, cada verano a partir de 1975, el fotógrafo fue realizando de su esposa Berverly Brown y las tres hermanas de esta, Heather, Mimi y Laurie. Las cuatro posan en grupo, siempre colocadas en el mismo orden y con un plano prácticamente idéntico, con luz natural y disparadas con cámara de gran formato. Con sus imágenes, Nixon no pretende reflejar el paso del tiempo solamente en sus rasgos más visibles (el cambio físico o cómo la ropa y los cortes de pelo van variando en función de las modas del momento), sino también que nos asomemos a lo que esas cuatro mujeres pueden estar pensando, cuál podría ser su estado de ánimo y en qué punto están las relaciones entre ellas. "Estos retratos surgieron de mi curiosidad y mi admiración por un grupo de mujeres hermosas y fuertes que me dejaron entrar en sus vidas y después me permitieron hacerles un retrato, unirme a una tradición, a un rito de paso anual", se puede leer en una cita del fotógrafo en el recorrido de la exposición. La imagen de 2020, inevitablemente, las reúne en una fotografía en la que hay cuatro cuadros/ventanas, juntas pero separadas, como en una de esas videoconferencias que todos realizamos en la pandemia. En 2022, la familia decidió abandonar esta tradición. La serie llegaba así a su fin, y Nixon ponía término a la que se ha convertido en una de las obras clave del retrato contemporáneo.