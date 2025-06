Andrea Ropero e Iñaki López, protagonistas por sorpresa del segundo concierto de Sabina en Madrid

La noche del lunes 2 de junio fue inolvidable para Andrea Ropero e Iñaki López. Joaquín Sabina dio la segunda de sus actuaciones en la capital como parte de su gira de despedida, Hola y Adiós, dejando una profunda huella en el público congregado en el Movistar Arena, recinto en el que ofrecerá otras seis actuaciones de aquí a final de año.

Sin embargo, lo que marcó la velada no solo fue la emoción de sus canciones, sino un gesto inesperado que convirtió la noche en algo aún más especial para los conocidos periodistas de Atresmedia. Desde hace años, han mostrado su pasión por la música en general, y por el rock en particular, tal y como muestran en sus redes sociales. Habituales en conciertos y festivales, ambos se declaran auténticos seguidores de Sabina, con quien mantienen una relación cercana.

El recital de Sabina, cargado de simbolismo y nostalgia, arrancó con Yo me bajo en Atocha, tema que con el paso de los años se ha convertido en algo similar a un himno madrileño que, además, cobró especial significado tras los atentados del 11-M. Durante el concierto, Sabina repasó varios de sus grandes clásicos: 19 días y 500 noches, ¿Quién me ha robado el mes de abril? y Por el bulevar de los sueños rotos, entre otros, emocionando a un público entregado desde el primer acorde.

Pero si hubo un momento especialmente emotivo, ese fue cuando el artista dedicó una canción a Ropero y López. La sorpresa fue aún mayor al incluir también en su dedicatoria a la periodista Susana Griso. La canción elegida para ese gesto fue Calle Melancolía, uno de los temas más personales de Sabina. Al escuchar su nombre mencionado por el artista desde el escenario, Andrea Ropero no pudo evitar emocionarse. Poco después, compartió en su cuenta de Instagram una publicación que refleja lo vivido:

"Nunca olvidaré este momento. He crecido con sus canciones, con sus maravillosas letras… con él. Siempre ha sonado en mi vida. Recuerdo que cuando era pequeña me las ingeniaba para que algún familiar me llevara a sus conciertos. Lo que nunca imaginé es que un día pronunciaría mi nombre en Madrid antes de cantar Calle Melancolía. GRACIAS infinitas, maestro @jsabinaoficial".

Durante la velada, la pareja se dejó ver cantando, aplaudiendo y compartiendo su entusiasmo. Iñaki López, por su parte, también mostró su agradecimiento, aunque con un perfil algo más discreto. Sin embargo, las imágenes del matrimonio disfrutando del concierto hablan por sí solas: fueron protagonistas de una noche irrepetible.

Así, Joaquín Sabina sorprende a Andrea Ropero e Iñaki López en Madrid con un gesto que demuestra, una vez más, por qué es uno de los artistas más queridos y admirados del panorama musical en español. Su despedida de los escenarios no solo está dejando momentos musicales memorables, sino también recuerdos personales imborrables para quienes han crecido con sus canciones.