Vivian Gornick: "Me enseñaron que las revoluciones necesitan tiempo, pero ver cómo retrocedemos duele"

En la introducción de Por qué algunos hombres odian a las mujeres (Sexto Piso), la escritora y periodista Vivian Gornick dice sobre el feminismo que "nos encontramos lejos de lograr el cambio cultural necesario para conseguir una vida nueva". "Esa revolución que yo creía que habíamos llevado a cabo hace cincuenta años me parece ahora un episodio más en nuestro largo y torpe pedaleo hacia la ciudadanía de primera clase", añade.

Ese desasosiego, sin embargo, no paraliza a la incisiva autora neoyorkina, de 90 años. Este lunes 2 de junio, conversó con la también escritora Beatriz Serrano —finalista del premio Planeta 2024 por Fuego en la garganta (Planeta)— sobre el libro citado, que Gornick espera que sirva para "que los lectores hispanohablantes también se sientan interpelados" y se unan "a las filas de quienes ponen sus vidas al servicio de la gran causa de la igualdad sexual".

Respecto a esa concepción de la lucha por la equidad como un movimiento "a cámara lenta", Gornick reflexionó junto a Serrano en el Edificio Fundación Telefónica de Madrid que era algo "con lo que contaba desde muy joven" pues sus padres, "dos militantes de izquierdas convencidos", siempre le habían hablado de que las revoluciones han de concebirse "a largo plazo y con paciencia".

Vivian Gornick, en la Feria del Libro de Madrid, este domingo / EFE | Víctor Lerena

Aunque era conocedora de esto, reconoció que sentir "dolor" al ver, cada día, cómo se tambalean los derechos conquistados, cómo se sigue perpetuando el desprecio a las mujeres o la cantidad de cuentas pendientes todavía vigentes que ya figuraban en la agenda social cuando comenzó su activismo, a finales de los setenta, y de las que escribió en los artículos que recopila Por qué algunos hombres odian a las mujeres.

Gornick, cuya obra se sitúa en la intersección entre la autobiografía y el ensayo, se hizo conocida inicialmente como periodista y crítica cultural en publicaciones como The Village Voice. Sin embargo, alcanzó mayor reconocimiento con su libro Apegos feroces (Sexto Piso), una íntima memoria sobre su relación con su madre ambientada en el Bronx de la posguerra.

En La mujer singular y la ciudad (Sexto Piso) reflexiona sobre la vida urbana, mientras que en el ensayo Mirarse de frente (Sexto Piso) lo hace sobre la escritura. Su estilo directo, introspectivo y sin concesiones la ha consolidado como una de las voces más populares en la literatura feminista y autobiográfica contemporánea.

"Lo personal es político"

Este funciona como testigo de los avances sociales de la segunda ola del feminismo, por ejemplo, cuando cuenta cómo en una peluquería de Manhattan a la que acudía durante su época universitaria se pasó de zanjar las conversaciones en torno a los maridos de las clientas con un resignado "así ha sido siempre" a entender que lo asimilado durante siglos por el machismo no era irreversible con la popularización del mantra "lo personal es político", que supuso un desafío a la idea de la familia tradicional al conectar las experiencias privadas con las grandes estructuras sociales.

"Claro que sigo creyendo que lo personal es político", le contó a un público mayoritariamente femenino, en el que había otras escritoras como Blanca Lacasa, con convicción. Y lo cree tanto que no concibe hablar de cuestiones de género eludiendo la política, insistiendo en que, a su juicio, "el feminismo pertenece a la izquierda desde la Revolución Francesa".

Pese a los problemas técnicos de la reunión, pues la traducción simultánea de las preguntas hizo que Serrano terminase haciendo la entrevista en inglés sin haberlo previsto; en todo momento Gornick se mostró contenta, atenta al público preguntando a los asistentes si estaban comprendiendo sus palabras e incluso algo emocionada con los aplausos al inicio y final del acto.

Encuentro de Vivian Gornick y Beatriz Serrano / Redacción

Sin embargo, este se redujo casi cuarenta minutos de lo anunciado en la convocatoria del evento —que agotó las entradas en pocas horas— por el "cansancio" de la escritora, una de las grandes protagonistas de la Feria del Libro de Madrid de este año, con Nueva York como protagonista.

Según dijo la moderadora, Gornick se encontraba "muy cansada" tras un fin de semana repleto de firmas de libros en El Retiro, donde también protagonizó un acto con la escritora Marta Sanz en el que ambas conversaron sobre el papel de la mujer en la narrativa contemporánea y la escritura autobiográfica.

'Feroz' con los autores "misóginos"

Considerada una de las exponentes del género del periodismo personal, Gornick recordó que, desde que se sentó por primera vez ante una máquina de escribir, la manera más natural que encontró de hacerlo fue recurriendo a sí misma como "medio para extraer un sentido más amplio de las cosas", una corriente de escritura propia de su época que califica como "mágica" y que envolvió también a Joan Didion, Tom Wolfe o Norman Mailer.

Pero con este último la también crítica literaria es especialmente dura al tildarlo, junto a Philip Roth, Henry Miller o Saul Bellow, entre otros, como unos autores "atrofiados" e "incapaces de madurar como individuos"; pero sobre todo como unos escritores vertebrados por el "odio a las mujeres", a las que tienden a clasificar como "zorras, fulanas, pibones y muñecas" en sus obras.

"Al abrir la boca, dejamos de estar a salvo"

En el encuentro, Gornick habló también sobre el concepto de "espacio seguro" y lo rechazó al asumir que "no estamos a salvo en ningún sitio". "Hicimos todo lo que se podía hacer y aun así, tal y como estamos, el mundo no es seguro. No merece la pena pensar en ello: al abrir la boca dejamos de estar a salvo".

Con ese escepticismo y pese al gran impacto que le causó el estallido del #Metoo, pues puso sobre la mesa que "el acoso laboral lleva 40 años prohibido en EE.UU., aunque esto no se ha aplicado jamás"; Gornick encuentra en uno de los últimos actos de su visita a Madrid algo esperanzador al constatar que "también han ocurrido cosas milagrosas" y que ha observado "profundísimos cambios": "Ver a tantas mujeres con esa ansiedad de igualdad en EE.UU. es increíble".