La sanidad madrileña, pionera en España en trasplante cardiopulmonar con un donante fallecido

La Comunidad de Madrid se presenta como la primera región de España en la que se ha realizado un trasplante de corazón y pulmones proveniente de un donante fallecido por parada cardiorrespiratoria, es decir, en asistolia controlada.

Se trata de un hito de la sanidad pública madrileña que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario Puerta del Hierro, el primer centro sanitario en trasplantar un corazón por este mismo procedimiento en el año 2020.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha participado en la presentación de este acontecimiento único en España, que coincide en el tiempo con la víspera del Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, que se celebra este año el 4 de junio. Durante su intervención la consejera ha resaltado el valor de este “hito histórico” y ha puesto en valor que “una vez más vemos como los profesionales consiguen salvar vidas y dar más calidad a los años de nuestros pacientes”. “Nos han demostrado la enorme complejidad técnica que tiene el proceso”, ha apostillado.

En otro orden de cosas, Matute ha dedicado unas palabras de agradecimiento “a todos los donantes y familiares que en un momento muy duro son capaces de dar vida y salvar vidas”. En este sentido, quiso mandar un mensaje: “¿Por qué no donas? Donar es todo”.

En el acto ha estado presente la primera paciente que se ha sometido a la operación de trasplante cardiopulmonar con órganos de donante en asistolia. La receptora, Nieves Laguna, es una mujer de 54 años que sufría una enfermedad conocida como truncus y cuya única alternativa terapéutica era exponerse a esta práctica.

Cuatro meses después de la operación, la paciente ha querido dar las gracias al donante y a su familia: “Sin los donantes no se podría avanzar porque ellos son las primeras piezas del puzzle, sin ellos no podemos vivir”. "Mientras que a mi el trasplante me ha hecho bien, hay una familia que ha perdido un ser querido, es una dualidad”, ha proseguido.

Tras su experiencia Nieves ha querido animar a las próximas personas que necesiten someterse a este tipo de procesos: “Que vayan tranquilos y motivados, porque el positivismo es una de las patas más fundamentales que hay para sobrevivir y para llevarlo de otra manera”.

La directora general de la Organización Nacional de Trasplante, Beatriz Dominguez Gil, ha asegurado que “Puerta del Hierro es centro de referencia nacional para el trasplante cardíaco, el pulmonar y el cardiopulmonar” y que este hito es “un paso más” en la trayectoria del trasplante cardiopulmonar de donante en asistolia, “un procedimiento de extraordinaria complejidad que refleja no solo el nivel técnico y científico de nuestros equipos, sino también su espíritu de superación constante”.

Durante la jornada los expertos han explicado que, hasta la fecha este tipo de trasplantes se ejecutaban con órganos de donantes en muerte encefálica, con pocos casos de estas características a nivel mundial. Asimismo, aunque la sustitución del corazón y de los pulmones por separado ya se había producido en otras ocasiones, ha sido la primera vez en la que se ha reemplazado ambos en un mismo acto quirúrgico.

La coordinación de un equipo multidisciplinar de profesionales entre los que se encuentran cirujanos, cardiólogos, neurólogos, anestesistas, entre otros, ha hecho posible este proceso que conlleva una “enorme complejidad”, según han expresado los propios especialistas.

Récord de trasplantes en Madrid

La Comunidad de Madrid logró en 2024 su récord histórico de trasplantes, y un aumento del 13,7% respecto al periodo anterior, con 1.023, de los que, uno de cada cinco receptores, más de 200, han sido pacientes de otras regiones de España, entre otros motivos, por ser la única CCAA que puede hacer todos los tipos, tanto en población adulta como pediátrica. Además, las donaciones se incrementaron un 13%, hasta los 392 casos, 89 de personas vivas.

El Puerta de Hierro Majadahonda alcanzó también en 2024 un nuevo récord en trasplantes, con 167 intervenciones, un 17% más que el año anterior, a lo que se suma que fue el primero de toda España en llegar a 1.000 trasplantes cardiacos, 1.000 pulmonares y 1.000 hepáticos y, recientemente, también ha superado la cifra de 1.000 renales.