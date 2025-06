Abre el primer centro público para ayudar a mujeres a salir de la prostitución en Madrid: "Tienen miedo, viven forzadas y en la clandestinidad"

Abogados, psicólogos, trabajadores sociales e integradores sociales son algunos de los perfiles que conforman el personal del primer centro público en España de atención integral para ayudar a mujeres a dejar la prostitución. Ubicado en el municipio de Leganés, una de las zonas con más incidencia en este tema, se encuentra un espacio de seguridad y protección para todas las mujeres víctimas de la prostitución.

Si bien la Comunidad de Madrid lo puso en funcionamiento el pasado 28 de marzo de la mano de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), ha sido este lunes cuando la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado el dispositivo. “Es de vital importancia que estas mujeres encuentren un futuro mejor, una vida nueva, digna y segura”, ha expresado al comienzo de la visita. Todas estas mujeres iniciarán aquí un proceso de recuperación donde obtendrán las herramientas necesarias para su incorporación plena en la sociedad.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado el centro en Leganés. / EPE

Además de la oficina en la que se ofrece una atención completa a cada persona que cruza su puerta, también se ha puesto en marcha una unidad móvil de intervención en la que trabajadoras sociales y mediadoras interculturales asisten a quienes se encuentran ejerciendo en la calle, clubs o pisos, e informarles de la existencia de este nuevo recurso. “Nos permite trasladar la ayuda a los sitios en los que en los que estas mujeres puedan necesitar atención o información para después continuar con la intervención en este centro en el que diez profesionales las atienden en todas las esferas, desde la jurídica o la psicológica, la social o la del empleo”, ha detallado.

186 casos

Un total de 186 mujeres han sido atendidas en esta unidad móvil, de las cuales siete han podido ser derivadas al centro. “Trabajan en los municipios de Madrid donde se ha detectado abordar esta intervención, con especial foco en la zona suroeste. Si este centro llegase a quedarse pequeño, podríamos ampliarlo a otros centros”. El proyecto, que está financiado por la Comunidad de Madrid con fondos del Pacto de Estado para la lucha contra la violencia contra la mujer: “Una vez se hace el primer cribado y se evalúa el impacto psicológico que padece cada mujer, se les ayuda a encontrar un empleo valorando sus circunstancias sociales, administrativas y emocionales”.

“Trabajar con un colectivo de mujeres que necesitan apoyo, crear adherencia y conseguir que sean autónomas al márgen de donde les ha llevado la vida, es muy enriquecedor. La mayoría de mujeres que vienen son mujeres migrantes, es el gran colectivo de la prostitución en Madrid. Desde el área jurídica, les ayudamos a regularizar su situación administrativa. La regularización en España no es un proceso fácil para nadie. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, documentarse en España lleva una media de siete años, por lo que es un proceso complejo”, explica Domitila Barguella, una de las abogadas en el recurso.

Rocío Mora, directora ejecutiva de APRAMP, enseña a la consejera Ana Dávila la unidad móvil del CEIMPRO. / EPE

Por el momento se han realizado 585 intervenciones, aunque únicamente se han abierto expedientes para siete de ellas. “Aquí se ve la dificultad tan fuerte que supone esto, que no deja de ser el segundo más lucrativo. Muchas veces estamos delante de esta realidad y no la sabemos percibir”, ha defendido Rocío Mora, Directora Ejecutiva de APRAMP. Según ella misma ha detallado, el perfil de mujer atendida es plural, aunque todas ellas demandan lo mismo: un camino para salir de la prostitución. “Se trata de ser la puerta de entrada de muchas mujeres que, en su mayoría, están en una situación que nadie conoce. La unidad de apoyo es fundamental. Ellas no llaman a nuestra puerta, eso nos lo ha dicho la experiencia. Tienen miedo, están en la clandestinidad, forzadas y ejerciendo violencia sobre ellas”, ha añadido.

Una realidad escondida

La mayoría de intervenciones no se han producido en espacios abiertos, por lo que el trabajo de búsqueda requiere una metodología interna y en condiciones de seguridad para poder llegar hasta cada mujer: “No hablamos de libertad, sino de aislamiento y de falta de autonomía para salir de esa situación que es lo que en todo momento nos piden. Sabemos que quienes se aprovechan de ellas van por delante de nosotros, por eso estos recursos nos ayudan a atajar todas las vulnerabilidades”. Desde el propio CEIMPRO han realizado un mapeo online para detectar casos de prostitución digital. “Cuando preguntamos en qué momento comenzaron a ser prostituidas, nos encontramos con un dato que sube cada año, siendo del 40% en 2024. La clave está en comenzar a trabajar en los centros educativos”, ha sumado.

Desde su puesta en marcha hace varias semanas, se han recorrido los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Parla, Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. En cada intervención se ha entregado a las afectadas material preventivo e información sobre cuestiones relacionadas con sus derechos y salud sexual. También se les ha orientado en gestiones de permisos de residencia y trabajo, que se suman al servicio telefónico y de videollamada. Todo ello se enmarca en un plan para fomentar la autonomía e inclusión social de las usuarias.

La directora ejecutiva de APRAMP, Rocío Moro, junto a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila y el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco. / EPE

“Cuando me vino la noticia del interés de la Comunidad de Madrid y de APRAMP de instalarse en Leganés, la recibimos con los brazos abiertos. Es una realidad de los municipios de la zona sur que tenemos que combatir. Está escondida y no la sabemos cuantificar, pero somos conscientes de que existe prostutución y cualquier tipo de recurso ayudará a todas estas mujeres a salir de la prostitución. Es un punto positivo para ellas, pero también un ejemplo para los más jóvenes. Tienen que ver que no damos el visto bueno a la prostitución bueno en esta sociedad”, ha expresado a su vez el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco.

El centro, que abre sus puertas de 09:00 a 19:00 horas los siete días de la semana, forma parte de la red pública más completa de España. Desde la aprobación de la normativa autonómica en 2005 sobre violencia contra la mujer, se ha desarrollado un gran número de recursos de emergencia, acogida y pisos tutelados que suman 324 plazas residenciales para víctimas, sus hijos y personas a su cargo. Para las víctimas de agresión sexual destacan el CIMASCAM y dos Centros de Crisis 24 horas.