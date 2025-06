'Prueba de fuego' en plena ola de calor: este es el tiempo que hará en Madrid para la PAU 2025

Madrid continúa a la deriva del verano anticipado. Temperaturas sin control, que no paran de ascender y que ya han alcanzado este fin de semana los 36º de máximas. La realidad es que, a pesar de la tendencia progresiva del anticiclón situado en la capital desde hace semana y media, el mes de junio comienza dando esperanzas, con la nubosidad y las lluvias de nuevo en las quinielas, y con un termómetro más calmado, sobre los 32º.

Si alguien esta pendiente de que lo que ocurre con el tiempo, esos son los alumnos participantes en la PAU 2025. A pesar de seguir el Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas e invertir más de 13 millones de euros en 300 actuaciones de mejora de la climatización y el bienestar térmico de alumnos y docentes en las aulas públicas de Madrid, la mirada al clima es una evidencia para los que se examinan estos 3, 4 y 5 de junio en diferentes sedes. Las previsiones de la AEMET ya han sentenciado al respecto.

Pronóstico del tiempo en Madrid para este 3 de junio

Este próximo martes 3 de junio, el tiempo en Madrid será eventualmente mejor que el de este lunes, aunque seguirá dominando el calor. El termómetro descenderá levemente de fuerza de nuevo, situando las máximas en 31º y las mínimas en 18º. Las horas de mayor altitud solar, entre las 14:00 y las 18:00, aunque durante el mediodía podrán producirse episodios de llovizna (lluvias tenues), entre las 14:00 y las 15:00. La nubosidad volverá a hacer acto de presencia, lo que servirá de choque a un índice UV situado en 8, nivel rojo. La humedad máxima, en un 70%, y los vientos no pasarán de los 15 km/h.

Pronóstico del tiempo en Madrid para este 4 de junio

Para el miércoles 4 de junio, el termómetro en Madrid volverá a dar un paso hacia atrás, en el día más fresco en lo relativo a tiempo de los analizados en esta pieza. Hablamos de 28º de máximas y 16º de mínimas, bajando por primera vez en una semana del umbral de los 30º. Las horas de mayor altitud solar, entre las 16:00 y las 19:00, y de nuevo la nubosidad, esta vez mayor a la del 3 de junio, funcionará durante mayor tiempo como escudo anticalor. Aun así, el tiempo será tranquilo, por lo que ni los vientos ni las lluvias tampoco serán un añadido para este miércoles.

Pronóstico del tiempo en Madrid para este 5 de junio

Por último, el tiempo, para este jueves 5 de junio, será también liviano comparado con el infierno de bochorno vivido estos días previos a junio. Las temperaturas máximas, eso sí, suben de nuevo a 30º, mientras que las mínimas serán de 15º. Las horas de mayor altitud solar, entre las 14:00 y las 16:00. Este jueves será, entre los tres, el día donde se respirará mayor ambiente veraniego, al no haber ni vientos ni nubosidad ni lluvias. No obstante, el calor no será pegajoso durante sus tramos principales de fuerza solar, lo que mejora la situación respecto a la semana pasada.