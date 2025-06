Familias de residentes muertos en pandemia piden al Gobierno central que abra una comisión

Familiares de fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia han clamado este domingo contra los "protocolos de la vergüenza" de la Comunidad de Madrid, y han pedido al Gobierno central que constituya una comisión de investigación para "saber lo que pasó y para sacar lecciones" de lo ocurrido.

Bajo el lema "Verdad, Justicia y Reparación", los asistentes, convocados por las asociaciones 7.291 Verdad y Justicia y Pladigmare, han solicitado además al Ejecutivo regional y al PP que se reabra la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid con la participación de familiares y trabajadoras de las residencias.

"Estamos aquí para rendir homenaje a las 7.291 personas que se murieron de una manera indigna y cruel por unos protocolos y una decisión política que los llevó directamente a esa muerte", ha explicado María Jesús Valero, de 7.291 Verdad y Justicia, antes del acto al que han asistido representantes de PSOE y Más Madrid.

En un comunicado, la asociación denuncia la "decisión política" del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que acordó "que las personas que vivían en residencias y eran dependientes o sufrían deterioro cognitivo se quedasen sin asistencia sanitaria".

En la misma línea se expresa Pladigmare, que lamenta que dicha postura en los primeros meses de la pandemia costara la vida, "de forma indigna, a 7.291 personas".

"No hablamos desde el rencor, sino desde la necesidad de memoria, justicia y acción", añade la asociación, que defiende que "el tiempo no borra el daño cuando no hay reparación, y el silencio institucional no cura: solo alimenta el olvido y perpetúa el maltrato".

Desde su punto de vista, las decisiones políticas "tomadas sin previsión ni humanidad se convirtieron en una forma de maltrato institucional", lo cual "deshumanizó a las víctimas y se relegó su dignidad".

Aunque los familiares sienten que el daño "ha sido profundo, sostenido" y "sigue vivo en cuerpos, hogares y corazones", reconocen que "hay motivos para la esperanza", sobre todo a raíz de la apertura de varias causas judiciales, la última por un juzgado de Leganés, contra varios ex altos cargos del Gobierno regional por la gestión de las residencias durante la primera ola de la covid.

"Trabajar por el cuidado y la dignidad de los mayores es el mejor homenaje que podemos hacer a la pérdida y el recuero digno de esas 7.291 personas", concluyen desde Pladigmare.

Un acto con presencia de ministros

Hasta la céntrica plaza madrileña en la que ha transcurrido el acto se han acercado el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y las portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot y Rita Maestre.

Todos han insistido en que la justicia dará la "verdad" a los familiares de las víctimas del coronavirus de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' que impidieron la derivación de personas mayores de residencias a hospitales al comienzo de la crisis sanitaria.

También ha acudido la ministra de Sanidad, Mónica García, quien considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería "dejar de insultar, dejar de acosar y de hablar del Gobierno de España" y, en su lugar, sentarse con los familiares de los fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia.

Homenaje a los fallecidos en la dana

Los asistentes han homenajeado, asimismo, a los más de 200 fallecidos, en su mayoría, en la provincia de Valencia, durante la dana del pasado 29 de octubre.

Para 7.291 Verdad y Justicia, "hay similitudes" entre los muertos en las residencias madrileñas en la pandemia y las personas que fallecieron en la Comunidad Valenciana durante la dana, como son "la negligencia y, sobre todo, que (ambas regiones) intentan ocultar la verdad".