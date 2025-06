Florentino acude al 'NeoMourinhismo' para devolver al Real Madrid a lo más alto

Corría el año 2010. El Real Madrid era eclipsado por la superioridad del Barça a nivel nacional, pero también en el plano internacional. El conjunto blanco, tras una ventana de fichajes soberbia, con incorporaciones del nivel de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Kaká, culminaba la segunda temporada consecutiva sin títulos. Florentino Pérez, recién comenzada su segunda etapa como presidente del club, cesó a Manuel Pellegrini. Y entonces apareció él, José Mourinho. El técnico portugués venía de conseguir el 'triplete' con el Inter, derrotando al Barça de Pep Guardiola en semifinales, evitando así que el conjunto culé disputara la final de la Champions celebrada en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid tenía un nuevo líder y desde las altas esferas del club tenían claro que su presencia era la única forma de acabar con la etapa más exitosa de la historia del Barça. "Mourinho se identifica con el espíritu del Real Madrid", palabra de Florentino Pérez.

Y así fue. El Real Madrid consiguió la Copa del Rey en la primera temporada del portugués al frente del banquillo blanco, rompiendo así la sequía de tres años naturales sin tocar metal. Aquel cabezazo de Cristiano en Mestalla generó, más allá de la consecución del título, un click en la cabeza de los jugadores del Real Madrid que, durante años, habían visto como el Barça se imponía con una superioridad abrumadora. El Real Madrid aún guardaba recuerdos del 5-0 en el Camp Nou o el 2-6 en el Bernabéu. Pero todo cambió en Mestalla. A partir de ese encuentro, el conjunto blanco comenzó a mirar a los ojos al Barça, que vio como Pep Guardiola anunciaba su adiós tan solo una temporada después de aquella final.

José Mourinho en rueda de prensa como técnico del Real Madrid. / Delegaciones

Por el camino quedó La Liga de los récords, la de los 100 puntos y los 121 goles a favor. También se consiguió una Supercopa de España ante el Barça. Pero el legado de Mourinho fue más allá, incluso en lo extradeportivo. Una persona que no deja indiferente a nadie, lo amas o lo odias. Pero es evidente que el Real Madrid de las cuatro Champions en un lustro fue cimentado por el técnico portugués. Él sentó las bases de esa segunda etapa dorada, en la que el conjunto blanco campó a sus anchas por Europa. Y, también por el camino, dejó impregnada una filosofía en muchos de los jugadores que conformaban aquella plantilla. Ahora, con otro Barça dominante y un Real Madrid que durante la temporada se ha mostrado incapaz de plantar cara a los culés, Florentino decide recuperar la fórmula del pasado y acudir al 'NeoMourinhismo' para recuperar el trono en lo deportivo, pero también la identidad.

Xabi Alonso al mando

El Real Madrid oficializó este lunes la contratación de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. El técnico tolosarra, que ya había sonado para ocupar el banquillo blanco, ha sido el elegido por Florentino Pérez para recuperar la mejor versión de un equipo que, por momentos, ha mostrado indolencia y dejadez en muchas facetas. Esa pérdida de identidad se busca corregir con la figura del entrenador español. Xabi fue uno de los hombres fuertes en la etapa de José Mourinho. El tolosarra se adueñó del centro del campo del conjunto blanco y se comportaba como una prolongación de su técnico sobre el césped.

El propio Mourinho, años atrás, ya vaticinaba la llegada de Xabi Alonso al banquillo de un gran conjunto. "Se crio y creció con un padre que fue jugador y entrenador, después se convirtió en un jugador top. Su posicionamiento en el campo y su conocimiento del juego eran muy altos. Además, jugó en España, Inglaterra y Alemania y fue entrenado por Guardiola en el Bayern, por mí y por Ancelotti en el Real Madrid y por Benítez en el Liverpool. Si pones todo esto junto, Xabi Alonso tiene las condiciones para ser un entrenador muy bueno", adelantaba 'Mou'.

Mourinho observa a Xabi Alonso y Arbeloa durante un entrenamiento. / KIKO HUESCA / EFE

Salvando las distancias, la llegada de Xabi Alonso se asemeja a la que tuvo Mourinho unos años atrás. El Barça ha dominado la competición doméstica, con varias goleadas al conjunto blanco incluidas. El Real Madrid cuenta con una de las mejores plantillas de Europa, al igual que en 2011, pero es necesario impregnar una idea de juego, construir alrededor del equipo, en definitiva, forjar una identidad. Esto no es un asunto menor, ya que durante la temporada hemos visto un Real Madrid muy débil en enfrentamientos ante rivales de gran entidad. En tiempos de crisis, Mourinho fue la solución. Y, ahora, un 'NeoMourinhismo' un tanto más comedido, con diferentes protagonistas, pero con la misma ideología, parece ser la solución adoptada por Florentino Pérez para recuperar el dominio.

El dúo Arbeloa-Diego López

Esta misma semana, también se ha hecho oficial el adiós de Raúl González del banquillo del Real Madrid Castilla. Su remplazo, Álvaro Arbeloa, es otra de esas grandes figuras que abanderó el 'Mourinhismo' en una etapa de control culé. Arbeloa fue otro de esos hombres importantes en el vestuario durante el mandato del portugués. Siempre dio la cara por el que fue su técnico durante tres temporadas, incluso años después. Será el segundo de los 'mourinhistas' que tome el mando esta temporada, pero no el último.

Arbeloa no llega solo, junto a él aparece Diego López. El que fuera guardameta del Real Madrid durante dos temporadas regresa para encargarse de la preparación de porteros del primer filial madridista. Diego López también fue uno de los personajes más ilustres en aquel trienio y, además, protagonista primera persona de la lucha más combativa de José Mourinho, su batalla frente a Iker Casillas. “Diego López me gusta más que Casillas. Es simple", decía el entrenador portugués en una de sus muchas ruedas de prensa que pasarán a la historia. Desde su llegada, el portero gallego juró lealtad a 'Don José', se hizo con la portería del conjunto blanco y se consagró como otro miembro más de la vieja guardia. No se descarta que en los próximos días se anuncie la llegada de otros nombres importantes como Esteban Granero o José Callejón, recientemente retirado, para complementar alguno de los dos staff técnicos.

Los seguidores del Real Madrid desplegaron una pancarta favorable a José Mourinho. / JUANJO MARTIN / EFE

Estos fueron algunos de los muchos adeptos que José Mourinho dejó en su paso por el Real Madrid. El portugués rompió una dinámica de años de sequía en el conjunto blanco, dominado por un Barça que parecía imparable. Su llegada acabó con la supremacía culé y, de forma más o menos ética, en función de los gustos, devolvió al Real Madrid al lugar que pertenece. Desde entonces, el equipo ha sido un fijo en las rondas finales de la Champions, sumando seis títulos en una década. Pero ahora vuelven a sonar tambores de guerra en el Santiago Bernabéu, tanto en el plano deportivo como en el institucional. El vestuario afronta una nueva etapa de cierto dominio culé y para remediarlo Florentino recupera la fórmula que en el pasado le dio resultado. Ya saben, Mourinhismo o barbarie.