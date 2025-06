Fernando Benzo, escritor: "La documentación de la novela policiaca te hace disfrutar lo que escribir te hace sufrir"

Pregunta. Con su última novela policiaca El dragón negro, ¿qué le atrajo para su regreso a la narrativa criminal y cuál es su ambición?

Respuesta. Cada vez me siento más cómodo en la literatura de suspense, propia de los thriller. Es un género que cabe todo. Historias de amor, de denuncia social, de denuncia política, de relaciones personales y de familia. Quería retomar el concepto clásico de novela policiaca e introducir en todo ello un ambiente, un mundo, a través de la historia del villano, que en este caso ha sido el mundo de las grandes redes criminales chinas y de la presencia de esas redes no solo en nuestro país, sino en realidad por todo el mundo. Hacer una literatura de entretenimiento de calidad. Que te enganche, pero que luego cuando cierres el libro digas, me lo he pasado muy bien y además me voy a quedar un ratito pensando. Que no termine en el momento en que pasa la última página, que dura un poquito más.

P. El protagonista villano, David Wang, parece ser un personaje muy complejo y sofisticado. ¿Qué desafíos encuentra a la hora de crear un antagonista que sea tan refinado y, al mismo tiempo, tan peligroso?

R. A mí los villanos cada vez me gusta más crearlos. No me gusta justificar al villano, pero sí contar su historia. Contar el porqué está ahí, cometiendo sus crímenes y de dónde viene. A mí me aburriría mucho, creo que nunca lo haré, que sea exclusivamente un asesino en serie o un psicópata. Lo que me interesa es un personaje al que la vida la ha situado en un determinado punto. En este caso, con David Wong, que es un personaje que siendo muy jovencito las redes de inmigración ilegal le implacan desde China a España. En España empieza a abrirse camino como traficante de marihuana y a partir de ahí empieza a expandir su negocio o su red más allá de nuestras fronteras y va creciendo como delincuente. Va creciendo y creciendo hasta el punto de que no es ya el antagonista de los protagonistas, es un protagonista más de la novela. Es un personaje que me lo he pasado muy bien creando.

P. ¿Cómo se prepara para abordar temas como las mafias chinas, narcotráfico, trata de personas y blanqueo?

R. Ahora mismo tenemos una herramienta de documentación fundamental que te pone el mundo en tus manos, como es Internet. Yo he estado sobre todo leyendo muchísimo. Luego tengo algunas amistades policiales que cuando me surge alguna duda o quiero alguna información más técnica o específica, también me echan una mano, pero básicamente ha sido una cuestión de estudiar. A partir de ahí te vas dando cuenta que aprendes de algo que tiene la criminalidad organizada internacional y en concreto las grandes mafias chinas con mil ramificaciones. Cuando te pones a profundizar en ello, acabas en la inmigración ilegal, en la red de desconfianza de mujeres por toda Europa o en las minas africanas. La documentación te hace disfrutar lo que escribir te hace sufrir.

P. Su obra está ambientada en una España donde conviven el lujo y la violencia, desde la Cañada Real hasta la Torre Picasso. ¿Cómo ves esta dicotomía social en la sociedad española de hoy?

R. Lo que quiero demostrar con estos diferentes niveles es que la criminalidad está en todas las partes. La gran criminalidad organizada convive con nosotros y se desarrolla en las mismas calles en que vivimos el resto de los ciudadanos normales. Abarca desde lo más humilde y marginal como pueden ser efectivamente las zonas de mayor tráfico de drogas y demás como España hasta los grandes polígonos comerciales o industriales. Pero, por supuesto que la criminalidad organizada acaba también en la planta más alta de la Torre Picasso. No sé quién vive en la planta más alta o quién trabaja en la Torre más alta. Es simbólico. El mundo del crimen está en sus retos, en sus sitios, en sus espacios. Y nosotros no podemos vivir de espaldas a ello. Abarca todos los estratos sociales y abarca todos los escenarios.

Fernando Benzo firma 'El dragón negro'. / Javier Ocaña

P. En sus novelas anteriores, como Nunca fuimos héroes o Los perseguidos, también trata temas de lucha, conflictos internos y adversidades. ¿Qué hilos conductores ve en su obra que conectan todas estas historias?

R. Nunca pensé que iba a ser un escritor de thriller. No es algo planeado, ha ido surgiendo poco a poco. Me di cuenta de que el género del thriller o el género policíaco me permitía además tocar muchos otros subgéneros dentro del libro y es lo que he ido haciendo a lo largo de mis novelas ofreciendo un abanico de lo que es la criminalidad. En Nunca Fuimos Héroes me centraba fundamentalmente en el terrorismo y En Los Perseguidos era la historia de unos quinquis madrileños de los 70 y cómo su vida se iba desarrollando dentro de nuestro país.Y ahora en El Dragón Negro he querido ampliar un poco las miras y salirme un poco del escenario madrileño, que es muy importante en mis novelas, incluso del escenario español, y mirar a esa criminalidad organizada que ya se extiende prácticamente por todo el planeta. Intento siempre escapar de esa máxima de que los escritores estamos siempre subiendo la misma novela. Aunque me guste el género del thriller, aunque me sienta muy cómodo en él, la aproximación que he ido haciendo al mismo ha sido siempre muy diferente. Desde terrorismo, bandas locales a la alta criminalidad internacional ahora mismo. Creo que son perspectivas diferentes dentro del género.

P. Ha sido reconocido con varios premios literarios a lo largo de tu carrera. ¿Cómo ha influido el reconocimiento en su forma de escribir o en la selección de proyectos en los que se embarca?

R. Uno ve las inseguridades inevitables. Yo nunca vuelvo a leer mis novelas. Una vez que las termino, para mí, han terminado. Yo creo que no es bueno volver a ellas porque probablemente no las publicarías y probablemente no te gustarían. Una vez que las publico me da miedo volver a abrirlas. Para mí lo que es muy importante y lo que creo que he trabajado de manera especial es que todas estas novelas sean literatura de entretenimiento. Que se empiece a leer y ya no se pueda dejarlas. Ese es el gran logro y la gran meta que requiere tener unas herramientas de suspense, tener giros, en definitiva, enganchar al lector las 450 páginas. He ido perfeccionando el ritmo narrativo.

P. En su faceta como secretario general de la Federación de Gremios de Editores de España, ¿cómo ve la situación actual de la literatura española y qué cree que necesita el sector para seguir creciendo?

R. El mundo del libro narrativo en España está en un momento fantástico. Cada vez se venden más libros y estamos a unos niveles que nos pueden envidiar muchos de los países en niveles de lectura, sobre todo de lo mucho que lee la gente. Hablo de la venta libros porque no es lo mismo vender libros que se lean. Hay cada vez más futuros lectores no solo de literatura infantil y juvenil sino también de literatura adulta.

P. Menciona el crecimiento del público lector joven y el fenómeno fan en torno a los libros y escritores. ¿Cree que esta nueva relación emocional y estética con la literatura puede influir también en los temas que se escriben y publican hoy en día, incluso en géneros como el suyo, más oscuros y realistas?

R. El sector que más ha crecido lectura en nuestro país es el sector de los 14 a los 25 años. Y, es indiscutible que los jóvenes leen cada vez más. En la literatura ahora con los jóvenes se ha producido el fenómeno fan y antes solo ocurría en la música. Los jóvenes eran fans de músicos o de actores de series de televisión, ahora son fans de escritores. Del mismo modo que el libro se ha convertido en un objeto en sí mismo atractivo con los cantos de los libros pintados y portadas muy historiadas. Todo el producto ha ganado mucho atractivo.

P. ¿Cómo percibe la creciente violencia en algunas partes del mundo y qué papel puede jugar la literatura en la reflexión sobre estos problemas?

R. Me gusta tratar temas violentos, pero soy poco truculento y poco escabroso, es decir, me contengo. Evidentemente cuando escribes historias de thriller e historias políticas, hay violencia, pero intento ser descriptivo narrativamente. No me gusta mucho la casquería. Dicho eso, cuando pones de manifiesto la criminalidad y la violencia que existe en el mundo de alguna manera la estás denunciando también. Lo malo sería que escribieras una novela donde el héroe fuera el violento y el héroe fuera el que cometiera todas esas acciones truculentas de cualquier tipo.

P. ¿Cree que la literatura puede tener un papel activo en la lucha contra la violencia?

R. Por supuesto, para empezar, en la vida diaria si uno está leyendo no está cometiendo crímenes y si un joven está leyendo no está haciendo lo que no debe. Con lo cual, el solo hecho de leer ya es una prevención frente a la violencia. Pero además los libros que sirven para denunciar y para educar pueden denunciar cualquier fenómeno de violencia. Yo creo que la labor pedagógica es indiscutible y los libros bien dirigidos pueden cambiar el mundo.