Guillermo Weickert, el creador que baila con los afectos y contra el sistema

Es uno, dos, tres, repite una voz que sale de un altavoz en un escenario a oscuras, uno, dos, tres, este mundo se resquebraja, se abre una puerta y lo que entra ya no sabemos lo que es, uno, dos, tres y hay que postrarse ante lo desconocido, ante eso que aparece cuando paras. En esa oscuridad, Patti Smith canta A Hard Rain's A-Gonna Fall en la ceremonia de entrega del Premio Nobel a Bob Dylan y está tan emocionada que se equivoca y para, lo siento, estoy tan nerviosa, y sobre su voz una mujer repite asa nisi masa, aquel sortilegio de la película 8½ de Fellini, y José Ángel Valente dice que sí, que él es un poeta oscuro porque la poesía nace después de una inmersión en la oscuridad. Cuando calle la última voz, descubriremos que hay un grupo de personas de pie en el escenario, gente que parece asistir al principio de algo, gente observada por esa otra que ocupa el patio de butacas, gente convertida casi en una instalación mientras suena la música y la luz va cambiando y asistimos al nacimiento de algo nuevo en esa caja negra, un lugar en el que se va a construir un mundo y ese mundo será precisamente el teatro, con toda su maquinaria escénica dispuesta para la ilusión.

Con esta obertura comienza Luz sobre las cosas, una pieza de danza creada por ese creador carismático y personalísimo llamado Guillermo Weickert, que baila en escena junto a Luna Sánchez y Alberto José Lucena, con música en vivo de Miguel Marín ‘Árbol’, luces de Benito Jiménez, espacio escénico de José María Sánchez Rey, vestuario de Victoriano Simón y espacio sonoro de Manu Meñaca. La pieza, que se estrenó en enero de 2024 en el Teatro Central de Sevilla, llega este sábado a la Sala Negra de los Teatros del Canal dentro de la programación de Madrid en Danza, y en esa obertura estará la clave de una obra con la que Weickert busca "romper el tiempo escénico para volver a construirlo de otra manera en un ejercicio que se parece a lo que sucede en meditación, cuando cierras los ojos, empiezas a concentrar la respiración, te das cuenta de que no estás y de pronto te dices venga, voy a recomenzar. En ese recomenzar hay una oportunidad de caer un poco más profundo, de reconectar con la atención, pero también de bajar esa barrera del prejuicio de las ideas preconcebidas acerca de lo que tiene que ser un espectáculo". Lamentablemente, en la obertura de Luz sobre las cosas en Madrid no habrá público en escena, explica Weickert, "debido a los protocolos de seguridad y riesgos laborales de los Teatros del Canal, que no nos permiten hacer movimientos de vara con el público en el escenario".

Guillermo Weickert en escena. / JUAN CARLOS TOLEDO

Nacido en Huelva en 1974, formado en el Instituto del Teatro de Sevilla y en el Centro Andaluz de Danza, autor de piezas como Go with the flow, Lirio entre espinas o Parece nada, galardonado con el Premio Salvador Távora a toda su trayectoria y "por su apasionada curiosidad", Guillermo Weickert es director de escena, coreógrafo, bailarín y un actor al que hemos visto trabajar con Àlex Rigola, Ángels Margarit, Tomás Aragay, Sol Picó y, de forma estable, con la compañía franco-catalana Baró d 'Evel. Weickert explica que Luz sobre las cosas es "una declaración de amor al teatro y los teatros, a ese público que nos mira y nos sustenta y que no necesita más conocimiento ni información previa que una mirada limpia y su propia realidad para completar y dotar de sentido relevante a nuestro trabajo".

Con los afectos, contra el sistema

Luz sobre las cosas germinará en un proceso de creación pausado y largo, de tres meses y medio de ensayos, a la contra de las dinámicas de producción del sistema teatral, y lo hará atravesado por el pensamiento del arquitecto suizo Peter Zumthor: "Él tiene una conferencia titulada Atmósferas en la que hace un ejercicio de elocuencia y a la vez de transparencia divino, y cuenta algo que para mí es muy importante acerca de qué es lo que te conmueve, qué es lo que te sigue motivando, y yo me hago esa pregunta y me respondo que es hacer obras escénicas. Zumthor dice que cuando piensa en un edificio no piensa en el continente, no piensa en la envoltura, sino en cómo ese edificio es capaz de generar unas atmósferas que conectarán con las personas mucho más rápido que la razón y yo pensaba que es justo lo que a mí me pasa con la danza, la performance o todo eso que ocurre en un escenario", explica Weickert a este diario.

El creador, que se reconoce parte de una tradición escénica que se nutre de la literatura, el cine, la filosofía, la videocreación o la obra de artistas como Bill Viola, señala que en esta pieza hay "un ejercicio colectivo para que se desvele y se genere una historia, una manifestación artística que se vive en comunidad, un viaje desde la oscuridad a la luz que no solo ilumina la creación artística, sino el propio teatro, que es algo que normalmente no hacemos y que en sí mismo ya tiene una narración y genera una atmósfera que a mí me emociona porque si miro para atrás, la mayor parte de mi vida me la he pasado encerrado en un teatro. Es el ecosistema en el que yo me he construido no solo como artista, sino también como persona". Y en ese ecosistema, Weickert ha decidido trabajar con sus propias normas.

Un momento de 'Luz sobre las cosas'. / JUAN CARLOS TOLEDO

"Esta pieza supone una especie de reafirmación en algo que ya tenía claro antes pero que no había puesto en práctica de manera tan radical hasta ahora y tiene que ver más con el mercado que con la creación, que impone unos tiempos, unas maneras y unos presupuestos que en este país siempre son precarios. Parece que siempre tienes que hacer concesiones y yo, —dice Weickert— que las he hecho a lo largo de mi trayectoria, con esta obra dijimos que no, que íbamos a encontrar otra manera de hacer. He podido trabajar con un equipo con el que comparto un deseo de convivencia y una capa de afectos que trasciende lo profesional, y eso me permite pasar por encima de un pudor y un respeto en la sala de ensayos que no te atreves a traspasar con alguien que no conoces porque no tienes el tiempo de generar esa confianza que te permite ir muy lejos. También hemos podido hacer residencias técnicas, pero no al final del proceso, sino en el principio, y los tiempos de ensayo han sido en residencia y no con unos horarios convencionales en los que después de trabajar cada uno se va a su casa".

P. A veces, rebelarse contra el sistema solo puede hacerse desde un lugar de resistencia, a ser posible acompañado, o desde el privilegio. ¿Cuál es su caso?

R. El del privilegio. A mí me encanta ser intérprete, trabajo para Baro d’Evel y eso, entre otras muchas cosas, me permite pagar mis facturas. No para retirarme con un chalé en la playa, pero sí para no preocuparme. Esto es una cobardía y no me siento orgulloso, pero yo he convertido mi trabajo de creación en algo que hago por placer y no para sobrevivir. Admiro mucho a la gente que consigue hacerlo todo, pero yo me he dado cuenta de que me estaba consumiendo cuando estaba solo e intentaba hacer de la creación mi vida. Al final estaba más en reuniones en las que no controlaba de distribución o de producción que en la creación misma.

P. Además de una declaración de amor al teatro, 'Luz sobre las cosas' parece, en el fondo, una declaración de amor al misterio del escenario, a eso que no se puede explicar bien

R. Sí, totalmente, y a la no intencionalidad, que me parece la resistencia más fuerte que yo opongo al sistema, suspender el tener que ser productivo todo el tiempo y esa idea de ir al teatro para aprender algo, para que me adoctrinen o para que me hagan una tesis en vez de ir porque me gusta. Cuando vas a un concierto de música no vas a entender nada, vas a disfrutar. Y, sin embargo, nos hemos acostumbrado a ver los espectáculos y a ser inteligentes, a ser productivos, a tener que decir cómo me ha interesado en vez de cómo me ha atravesado.

P. Quizá esa exigencia se dé más con el teatro que con la danza

R. Como creador de danza cada vez sientes más la presión. Yo noto, por ejemplo, a la hora de las convocatorias o de las programaciones de danza, que hay una serie de checks. Parece, primero, que el artista tiene que justificar cada vez que la cultura es necesaria, que la cultura es productiva, y luego que vas a hablar de temas que importan. Yo te podría decir ahora de qué creo que habla el espectáculo o qué temas tocamos, pero me parece que la gente es lo suficientemente inteligente como para no tener que explicárselo. A mí me genera rechazo cuando me explican y me dirigen mucho. Y creo que esto se traduce en el tipo de obras que estamos viendo, hay una homogeneidad y todo se parece a todo.

Te podría decir de qué creo que habla el espectáculo o qué temas tocamos, pero me parece que la gente es lo suficientemente inteligente como para no tener que explicárselo

P. Usted tiene 50 años y hay bailarinas veteranas como Elena Córdoba, Mónica Valenciano, Carmen Werner o María Muñoz que siguen bailando, pero tengo la sensación de que hay menos bailarines de esa edad en activo

R. Lo del edadismo es una cosa que yo no quiero subrayar mucho, pero es bastante tremendo. En el diálogo con las programaciones y los políticos culturales, salvo dos o tres que esos sí me parecen privilegiados y ole por ellos que han conseguido tener un nombre y ser respetados, a los que tenemos 50 y no estamos ahí el trato es bastante desolador.

P. ¿De qué forma?

R. Hay una sensación de que molestas y eso de ¿otra vez otro espectáculo?, ¿cuándo vas a parar? El año pasado, en un bolo, me dieron una patada accidental en la cara que me provocó un desprendimiento de retina. Me operaron y tuve que parar seis semanas, y FREMAP Sevilla me dijo que no era un accidente laboral y que no me daban la baja. Que no te pase nada en este país, pero todo te invita a tirar la toalla. En los talleres que imparto estoy mucho en contacto con los jóvenes y es muy gracioso porque ellos creen que tú ya has llegado a un sitio en el que las cosas te son fáciles, pero cuando te pones a contarles la de teléfonos que no te cogen o la de caras que se giran… de pronto dicen: "Ostras, qué duro".

P. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por amor, se dice en esta obra

R. Todo por amor. Y no pasa nada porque no te haya gustado o te haya producido rechazo, pero vete a casa pensando que lo que mueve la creación es la generosidad, el amor y ese acto de intentar comunicar algo, que no siempre consigues, pero en ese intento hay un espacio de respeto y veneración. Y es muy fuerte porque no es fácil ponerte ahí a hacer algo que sabes que puede no ser entendido. Hay una frase en el espectáculo que se la he cogido a José Ángel Valente de un libro de entrevistas que es un tesoro, y le dicen: tu poesía no se entiende. Y él contesta: en efecto, no se entiende, porque si se entendiera ¿qué aventura hay?