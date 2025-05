Última hora de la ola de calor en Madrid, en directo: alerta naranja por calor en Madrid

Temperaturas hasta 10 grados por encima de la media

La Agencia Estatal de Meteorología estima que las temperaturas de esta semana estarán entre 5 y 10 grados por encima de la media, alcanzando valores típicos del verano cuando no hemos entrado aún en el inicio del verano. Durante esta semana no solo se espera que suban las temperaturas diurnas sino que, además, en los próximos días podrían darse las primeras noches tropicales del año en las que el termómetro no bajará de los 20 grados.