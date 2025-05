Madrid vincula su presencia en la Conferencia de Presidentes a la aprobación de un orden del día: "La llave la tiene el presidente del Gobierno"

Continúa el tira y afloja en torno a la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de junio tras la fallida reunión en el Ministerio de Política Territorial del miércoles, en la que no se llegó a aprobar un orden del día. La Comunidad de Madrid ha dado a entender hoy que su participación en la cita convocada en el palacio de Pedralbes, en Barcelona, queda vinculada a que se alcance un acuerdo sobre el particular.

"En este momento estamos sin orden del día de la Conferencia de Presidentes porque el Gobierno central pretendía hacer un rodillo y hurtar el debate", ha asegurado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín. "Si el presidente del Gobierno lo único que quiere es una foto, ahí no va a encontrar nunca a la Comunidad de Madrid. La llave la tiene el presidente del Gobierno. Siempre y cuando quiera hablar de los asuntos que afecten a los madrileños, la comunidad de Madrid allí estará hablando de todos esos asuntos", ha contestado cuando se le ha preguntado por la asistencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El pasado miércoles, los consejeros de Presidencia de las distintas comunidades autónomas se reunieron con el ministro Ángel Víctor Torres en el seno del comité preparatorio de la conferencia para abordar el orden del día. Desde el Gobierno se llevaron dos temas: vivienda y educación, en concreto formación profesional y universidades. Los consejeros del PP acudieron con otra serie de propuestas consensuadas entre ellos, desde la cuestión de la financiación autonómica a la consideración de medidas para evitar nuevos apagones, el déficit de infraestructuras, particularmente en el sistema ferroviario, el "indelegable" control de fronteras o la retirada de los proyectos de ley de acceso a la carrera judicial y reforma del estatuto fiscal.

El Gobierno se abrió a incluir parte de ellos en el orden del día. Dejó fuera la retirada de los proyectos de reforma judicial y el control de fronteras por considerarlos fuera del marco legal o no competentes en este foro. Otros los incluyó pero reformulados de manera "poco concreta" a juicio de los consejeros populares, mayoría en la conferencia, que desaprobaron finalmente el orden del día.

García Martín ha insistido hoy en el asunto. "La mayoría de las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular, le habían pedido que se hablara de cuestiones que son esenciales para todos y cada uno de los ciudadanos todas ellas", ha señalado, mencionando entre ellos "la necesaria financiación autonómica", el apagón, "el caos ferroviario" o " que está viviendo nuestro país" o el "intento del Gobierno central de meter las manos en el Poder Judicial para tratar de controlarlo".

"Todos esos asuntos", ha incidido, tienen que ser abordados en "el máximo órgano de colaboración multilateral" entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos. "Cualquier otra cosa es simplemente tratar de hurtar el debate", ha añadido.

La posibilidad de cerrar un orden del día acordado sigue existiendo. En la semana que resta para la celebración desde el Ejecutivo esperan que las comunidades del PP vuelvan a lanzar otra propuesta y se abran al acuerdo y no se descarta convocar otra reunión de urgencia del comité preparatorio. Desde el entorno de la presidenta madrileña se intenta trasladar la presión al Gobierno central, pero no hay de momento una decisión tomada en la línea de no acudir. Las autonomías del PP vienen trabajando en coordinación y en Sol consideran que el Ejecutivo central no asume que en la Conferencia de Presidentes está en minoría. Por eso creen que hay margen para que el Gobierno acepte sus reclamaciones de cara al orden del día. Creen que si la intención de Sánchez con esta conferencia es transmitir normalidad, no deseará una foto con solo cinco o seis de los 19 presidentes de comunidades y ciudades autónomas ante un hipotético plante de todos los populares.