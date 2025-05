Qué hacer en Madrid esta semana: fotografía arquitectónica de la colección Helga de Alvear, una expo de cerámica en Pott Gallery, el electroflamenco de Yeli Yeli...

Dónde : Teatro Federico García Lorca (C. Ramón y Cajal, 22, Getafe)

¿Hay esperanza para la creatividad en tiempos de OpenAi ? En una era en la que lo digital y lo automatizado dominan cada vez más nuestras vidas, esta es una pregunta que aflora con regularidad en los sectores del diseño, el arte o la publicidad. No obstante, y siempre que se use el sentido común, las máquinas pueden pasar de ser esa amenaza que sobrevuela la idea de sustituirnos en el futuro a nuevas herramientas con las que aliarnos en aras de generar cosas aún más grandes o, al menos, diferentes a las que veníamos haciendo. Partiendo de esta idea, la ilustradora de cómics Conxita Herrero llega estos días a La Casa Encendida para impartir un laboratorio experimental junto al equipo educativo de Cápsula Cultura , en el que padres, madres y niños imaginarán y dibujarán juntos a los personajes que habitan un barrio, los cuales cobrarán vida y movimiento gracias al uso de la tecnología. Asimismo, durante la actividad se compartirán ideas, juegos y estrategias para cultivar la creatividad y aprovechar las nuevas herramientas digitales de manera inteligente y divertida. Este taller tiene, además, un objetivo solidario , ya que lo recaudado con las entradas se destinará a replicar la actividad de forma gratuita en el barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles.

Crowd es una pieza de la coreógrafa Gisèle Vienne compuesta para quince bailarines. A medio camino entre la danza y la performance, y al ritmo de tracks de Resistance, KTL, The Martian, Jeff Mills o del extinto productor Peter Rehberg -responsable de la selección de la playlist-, el espectáculo se presenta como “una meditación sobre el amor y la violencia en el marco de una rave catártica”, en el que unos jóvenes se abandonan al ritmo de la música electrónica mientras liberan sus demonios. No es la primera vez que Vienne explora las relaciones entre la música y la psique -como ya hizo en Extra Life-, prestando especial atención a la repetición y a un trabajo minucioso del cuerpo que le sirve para expresar los rincones más oscuros del alma. En esta rave nada está improvisado, sino que cada movimiento está calculado con precisión. A lo largo de los últimos veinte años, Vienne ha hecho varias giras por Europa, Asia y América, y ha expuesto sus fotografías en museos como el Whitney Museum of American Art de Nueva York o el Centro Pompidou de París. En esta ocasión, la artista multidisciplinar y directora de escena de origen francoaustriaco vuelve a hacer gala de lo que mejor se le da: generar espacios visuales y sonoros en los que las sensaciones son las encargadas de dar forma al pensamiento, la reflexión y el lenguaje.