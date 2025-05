La justicia madrileña examinará el circuito de Fórmula 1 por su impacto ambiental

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Plataforma Ecologista Madrileña contra el Plan Especial del Ayuntamiento de Madrid, que define las modificaciones de Ifema para convertirse en circuito de Fórmula 1.

En un decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la Sala de lo Contencioso-Administrativo requiere al Consistorio madrileño que remita el expediente administrativo. A partir de ahí, se iniciará un procedimiento judicial.

Tala de árboles y eliminación de humedales

En un comunicado, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, que forman la Plataforma Ecologista Madrileña, exponen que el "Plan Especial incurre en diversas irregularidades".

"El emplazamiento no está justificado, no existe ninguna necesidad de construir un circuito urbano de carreras, con la enorme afección que tendrá sobre el vecindario, tanto a nivel de movilidad como de contaminación acústica. El impacto de la eliminación de más de 700 árboles y de la destrucción de los numerosos humedales existentes en la parcela norte no se han valorado convenientemente", añaden.

También denuncian que, además del Plan Especial, el Ayuntamiento de Madrid ha concedido "autorización de actividad de partes autónomas" y se han iniciado obras que "están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota".

Más oposición

Este proceso judicial se suma ahora a la oposición vecinal con la que se está encontrando el futuro Gran Premio de España. Esta última semana, familias de barrios de Hortaleza o de Valdebebas, preocupadas por cómo el futuro circuito urbano de Fórmula 1 de Madrid les puede afectar, han constituido la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid.

Lo hicieron después de una reunión celebrada este lunes en la Asociación Vecinal de San Lorenzo, un barrio residencial situado a pocos cientos de metros de "una recta por la que los vehículos circularán a más de 300 kilómetros por hora". En un comunicado, aseguraban que los bólidos también atravesarán vías públicas donde hay viviendas en el barrio de Las Cárcavas-San Antonio (Hortaleza)."

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha restado importancia al asunto afirmando que los recursos contencioso-administrativos "siempre se admiten" a trámite, por lo que "no supone ninguna novedad". Según el regidor popular, en el equipo de Gobierno están "muy tranquilos", habida cuenta de que este es el procedimiento habitual y de que consideran que han "trabajado bien", con un Plan Especial que está "suficientemente bien documentado" y en el que "se han cumplido todos los trámites".