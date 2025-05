La Comunidad de Madrid dice que no tiene información sobre el polémico hostal para migrantes de La Guindalera

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha dicho este viernes que la Comunidad de Madrid no tiene información sobre la apertura de un hostal como posible centro de acogida de inmigrantes en Parque de las Avenidas, en el barrio de La Guindalera. En declaraciones a los medios este viernes tras participar en un acto en la Real Casa de Postas, García ha denunciado que ni delegación del Gobierno ni el Ejecutivo central facilita información a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos sobre "esta distribución desconocida e irregular" de personas en distintos hostales o establecimientos.

El portavoz del Ejecutivo regional ha reaccionado así a la denuncia de vecinos de Parque de las Avenidas de la apertura en la calle Baviera de un hostal que auguran que se convertirá en un centro de acogida de inmigrantes, debido a que el empresario que gestionará el establecimiento ya ha iniciado otros proyectos similares en Vallecas o Pacífico.

Preguntado si la Comunidad de Madrid tiene conocimiento de la apertura de este hostal para este fin, García ha dicho que desconoce el asunto debido a que el Gobierno no facilita ningún tipo de información, al tiempo que ha criticado la gestión del Ejecutivo en materia migratoria. "No hay control de las fronteras, no hay acuerdos con los países de origen, no hay acuerdos ni siquiera con los países de la Unión Europea. No se trabajan, no se coopera con lealtad con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que luego nos encontramos a los inmigrantes en situación irregular en nuestras comunidades autónomas sin ningún tipo de información", ha denunciado.

García ha subrayado que la Comunidad de Madrid lleva tiempo denunciando que el Gobierno "carece de una hoja de ruta" para afrontar el problema migratorio, cuando España tiene "las fronteras más permeables de la Unión Europea", tanto por la ruta canaria como a través del aeropuerto de Barajas. "No sabemos cuántos inmigrantes irregulares llegan a las comunidades autónomas, que luego tenemos que prestar servicios públicos fundamentales, sobre todo a los menores no acompañados", ha incidido.