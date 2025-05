Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Debutó en 2018 con Songs I Wrote With Corey, un sobresaliente ejercicio de R&B contemporáneo que caló bien hondo entre los amantes del género. Desde entonces, Adriana Proenza no ha parado de sacar punta a su mayor virtud: utilizar los ritmos urbanos a su antojo. En su música no hay complejos, sino una clara intención por reformular, reescribir y reinterpretar todo lo que ha girado siempre a su alrededor. Salut es un buen ejemplo.