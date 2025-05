El acompañamiento es crucial para educar a los jóvenes en sus competencias digitales

La tecnología ha irrumpido con fuerza en muchos sectores de nuestra sociedad, en concreto en la educación. Las aulas se han convertido en un espacio de interacción digital, que puede tener efectos positivos, como el desarrollo de competencias digitales y nuevas oportunidades profesionales, pero también negativos como el uso intensivo de redes sociales y videojuegos, la brecha digital o el ciberacoso y la exposición digital de los jóvenes.

Para analizar estas y otras cuestiones, ‘El Periodico de España’ organizó este miércoles un encuentro bajo el título Nuevas generaciones en la era digitalque contó con la presencia de especialistas y profesionales del mundo de la educación.

El concejal delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, señaló que “estamos en un momento en el que los jóvenes se encuentran con la revolución digital y debemos decidir cuál es el futuro” y, precisamente por eso, enfatizó que “es importantísimo trabajar en la línea de apoyo a las nuevas generaciones en la utilización de la tecnología”.

A su juicio, la clave está en “educar” a los jóvenes. En este punto, puso en valor el papel fundamental de los “maestros en el desarrollo de los jóvenes, pero también para que la administración pública pueda conocer lo que pasa en este entorno”.

Luis Caballero García, adjunto a la Dirección General del Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Juventud e Infancia, declaró que “es esencial desplegar políticas públicas que aseguren que la población joven disfrute de sus derechos digitales sanos, en un mundo crítico y complementario de la vida física”. Expuso que “la juventud española está construyendo su identidad, sus prácticas culturales de negocio de forma cultural y digital” y que existe un “patrón generacional en el que la necesidad de la conectividad constituye ya un rasgo propio de la cultura actual”.

Luis Caballero García, adjunto a la Dirección General del Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Juventud e Infancia. / XAVIER AMADO

Desde las asociaciones de jóvenes como Injuve demandan “políticas y programas que aseguren a los adolescentes distintas competencias digitales para interactuar en el ámbito digital de forma crítica, analítica, creativa y emancipadora, así como para alcanzar el derecho a la capacidad y la protección de sus datos personales y educar en la adaptación de la vida digital”. Asimismo incidió en que para poner en marcha estas políticas es necesaria “la participación activa de niñas y niños adolescentes, para definir con ellos las oportunidades” que ofrece la tecnología, y además, “incorporar a todo este proceso a investigadores, expertos, padres, madres y educadores”.

Agentes educadores

La primera mesa redonda titulada Desarrollo cognitivo y bienestar emocional en la era digital: influencia de la tecnología en los jóvenes estuvo moderada por María Dotor, periodista especializada en crianza y educación, que puso de manifiesto que “muchas veces ponemos el peso en los padres y adolescentes pero también hay que poner el foco en las plataformas; no se pueden poner puertas al campo pero sí que se puede regular y disminuir los riesgos”.

De izquierda a derecha, María Dotor, periodista especializada en crianza y educación; Pilar Sánchez, responsable de creadores y agencias, YouTube, en GOOGLE; María Solano Altaba, profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU; Nacho Guadix García, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia UNICEF España, y Timanfaya Hernández, decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. / XAVIER AMADO

Timanfaya Hernández, decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, indicó que “todos los grandes avances suponen un gran reto”: “Estamos en un momento social en el que la parte digital no es un componente más sino que forma parte de un ecosistema nuevo con el que tenemos que aprender a relacionarnos”. En esta línea, aclaró que hay que “poner el foco en cómo nos manejamos los adultos con la tecnología y qué es lo que estamos transmitiendo”.

El responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en Unicef España, Nacho Guadix García, aseguró con respecto a la edad en la que deben los padres facilitar dispositivos electrónicos a sus hijos, como el móvil, que “la pregunta no es cuándo, sino cómo se los estamos entregando, y ahí, es donde identificamos las brechas”. Asimismo, manifestó que es necesario “un gran consenso social para abordar este tema, desde los padres, las administraciones, los profesores, las compañías tecnológicas y los jóvenes, que necesitan hablar y ponerse de acuerdo”.

Por su parte, María Solano, profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU, afirmó que “la tecnología no es mala” y que el reto “está en darnos cuenta en qué momento se convierte en una droga”. “La clave -prosiguió- está en enseñar esa alfabetización digital tan importante y aprender a utilizar la tecnología de manera adecuada desde muy pequeño”.

Como responsable de creadores y agencias de Youtube en Google, Pilar Sánchez, apuntó que “como plataformas tenemos esa responsabilidad de controlar lo que pasa”. Admitió que “no podemos prohibir” y que desde su compañía ya se está trabajando para “hacer que el algoritmo tienda a no recomendar videos que creamos que están influyendo en la salud mental” de los menores. Sánchez agregó que “la tecnología está aquí, es importante y positiva pero siempre a través de la educación y la responsabilidad de la sociedad”.

En el diálogo Individuo, sociedad y tecnología la periodista Isabel Benítez conversó con Óscar Espiritusanto, director del Departamento de Innovación Educativa e Investigación de la Fundación Cibervoluntarios, que recordó que “lo que para la generación de migrantes digitales es una herramienta, para los nativos digitales la tecnología es parte de su vida cotidiana y de su cultura”.

La periodista Isabel Benítez conversando con Óscar Espiritusanto, director del Departamento de Innovación Educativa e Investigación de la Fundación Cibervoluntarios. / XAVIER AMADO

En este punto, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan actualmente es la desinformación. Para ello, esta fundación ha puesto en marcha la iniciativa ‘Campamento Digital’, enfocada en jóvenes de entre 18 y 24 años. El objetivo, subrayó Espiritusanto, “no es decirles esto es verdadero o esto es falso, sino que ellos mismos se empoderen con las preguntas adecuadas y ese pensamiento crítico para poder luchar contra este problema que es uno de los más grandes que tenemos en la actualidad”. En estos espacios, recalcó, “van a aprender a relacionarse de una manera positiva con la tecnología”.

La tecnología como herramienta

La jornada continuó con la mesa de expertos Identidad, comunicación y futuro en la era digital, que guió Bárbara Yuste, senior advisor y experta en Comunicación y Tecnología.

Sobre este asunto, Macarena Borrega, consultora en Psicología Educativa en los Colegios CEU, animó a “mirar la tecnología como una herramienta para poder facilitar un uso adecuado de ella”. A renglón seguido añadió que en este espacio es importante que esté presente la creatividad.

Expuso que desde el CEU están plenamente concienciados y cuentan ya con diversos programas de accción tutorial mediante los cuales se encargan del acompañamiento individualizado del alumno y que es “muy potente dentro de las aulas”.

De izquierda a derecha, Bárbara Yuste, senior advisor y experta en Comunicación y Tecnología; Bernhard Schieber, CEO y cofundadora de Innovia Life en España y Latinoamérica; Macarena Borrega, consultora en Psicología Educativa en los Colegios CEU; Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación en la Fundación Cotec para la Innovación, y César Riaño, project manager de Educación en AfforHealth. / XAVIER AMADO

Por otro lado, César Riaño, project manager de Educación en Affor Health, puntualizó que “es la primera vez que la tecnología no es solo una herramienta sino también un agente”. Pese a que entraña muchos riesgos, la realidad, explicó, es que hay muchos jóvenes que “se autorregulan bien, controlan y usan la tecnología de manera responsable”. Para llegar a este punto, Riaño señaló que “a los jóvenes les hacen falta referentes digitales”.

En otro orden de cosas, Bernhard Schieber, CEO y cofundador de Innovia Life en España y Latinoamérica, refirió que al hablar de digitalización se tienen a “la demonización de las juventudes en vez de dedicarnos a pensar cómo hemos llegado hasta aquí”. El experto puso de relieve la falta de habilidades y cualidades humanas, como la pérdida de atención, que “afortunadamente gracias a las tecnologías están sacando a flote y está poniendo el foco donde deberíamos ponerlo nosotros”.

Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación en la Fundación Cotec para la Innovación, concluyó que estamos "ante las primeras generaciones que tengan dos identidades distintas: la online y la offline".

En la construcción de esa identidad, remarcó, "hay un elemento clave que son las redes sociales", ya que "los jóvenes no entienden la vida sin las redes, no pueden socializar si no es a través de ellas". Estas heramientas, detalló, "son las que dan pie a una cultura que tiene sus propios códigos y a los adultos a veces nos cuesta entenderlo".