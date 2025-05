Melody vuelve a Madrid tras la polémica: un concierto gratuito y muchas expectativas antes de su gira

"Yo como persona no me permito tratar a mis compañeros y a mi gente como yo no quiero que me traten a mí", sostuvo Melody ante la mirada atenta de todos los medios de comunicación en una rueda de prensa convocada por ella misma este pasado lunes, en Prado del Rey.

Aunque el final deseado era el de celebrar la victoria en Eurovisión 2025, Austria se hizo con el micrófono y España solo pudo llegar al puesto 24 (de 26). La ilusión se transformó en tensión y el único final fue ese, el de Melody sentada en un sillón, rostro serio y cansado. Dio explicaciones post-festival para limar asperezas, puso palabras sobre lo ocurrido en el evento, incluida la polémica con RTVE tras el mensaje de la cadena en apoyo a Palestina, y pasó factura a unos y otros. Han pasado tres días, y ya se sabe que Melody volverá a Madrid tras toda la polémica. Un concierto gratuito y, tras su nueva tema 'El apagón', muchas expectativas sobre la autora de 'Esa Diva'.

Melody parará en Torrejón de Ardoz antes de dar comienzo a su gira nacional

Melody y su imperiosa voz harán una parada en las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz. Un concierto gratuito y con entrada libre, hasta rellenar el aforo de la Plaza Mayor de la localidad, que cuenta con un enorme valor simbólico: la apertura de las fiestas justo después del pregón oficial de las mismas.

Y estas son las formas de llegar a la Plaza Mayor de Torrejón desde Madrid con transporte público:

Tren (Cercanías Renfe): Las líneas C2 y C7 conectan Atocha, Chamartín y otras estaciones centrales con Torrejón de Ardoz en unos 25-30 minutos. Desde la estación de Cercanías, la Plaza Mayor está a solo 6 minutos a pie.

Autobús interurbano: Desde el intercambiador de Avenida de América salen las líneas 224, 224A, 226 y 824, que paran muy cerca de la Plaza Mayor (paradas Av. Constitución – Av. Las Fronteras y Av. Fronteras – Av. Constitución, a 2 minutos andando).

En coche: Torrejón de Ardoz se encuentra a unos 23 km de Madrid por la A-2; la Plaza Mayor está bien señalizada, aunque durante las fiestas se recomienda llegar con tiempo por la alta afluencia y posibles cortes de tráfico.

Desde otras zonas de Torrejón: Hay varias líneas urbanas y servicios especiales durante las fiestas para facilitar los desplazamientos.

A partir de ahí, la gira y viaje musical de Melody guarda 30 conciertos. En este 2025, su siguiente show será este mes de mayo, el 31, en Antequera, mientras que en junio, actuará en Ciudad Real el 6, en Lisboa el 19, y en Sevilla el 27. Su vuelta oficial a Madrid, será el 5 de julio.