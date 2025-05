Madrid, única parada española de Shawn Mendes en su gira 'On The Road Again'

Tras su gira como cabeza de cartel en festivales el cantante y compositor Shawn Mendes, ganador de varios discos de Platino y nominado a los Grammy; ha anunciado este jueves que volverá a los escenarios este 2025 con su gira On The Road Again, con conciertos en Europa y Norteamérica. Los shows contarán con un repertorio que repasará sus mayores éxitos cuando se cumplen 10 años desde que despegó su carrera.

Como muchos artistas de su generación, el canadiense alcanzó la fama a los 15 años gracias a sus videos virales en la red social Vine, donde interpretaba versiones acústicas de canciones populares. Su cover de As Long as You Love Me de Justin Bieber se volvió viral, lo que le permitió construir una sólida base de fans y dar sus primeros pasos en presentaciones en vivo. A los 16 años, firmó con la discográfica Island Records y debutó con el álbum Handwritten (2015), que incluye el hit internacional Stitches.

En cuanto a su estilo musical, Shawn Mendes se mueve entre el pop, el folk y el soft rock. Entre sus principales influencias musicales, según él mismo ha explicado en alguna ocasión, se encuentran John Mayer, Ed Sheeran, Taylor Swift, Justin Timberlake y Bruno Mars. Su segundo álbum, Illuminate (2016), cambió su sonido, con temas como Treat You Better y There's Nothing Holdin' Me Back, que incorporan rasgos de pop rock.

En 2018, lanzó su tercer álbum titulado Shawn Mendes, donde experimentó con sonidos más modernos y colaboró con artistas como Julia Michaels y Ryan Tedder. Dos años más tarde, en 2020, presentó Wonder, un proyecto introspectivo que explora su crecimiento emocional y artístico.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Shawn Mendes en Madrid?

En España, la única posibilidad de escuchar en directo la música de Mendes se tendrá lugar en Madrid. Será el 26 de agosto en el Movistar Arena. Las entradas para el concierto de Madrid estarán a la venta a partir del viernes 6 de junio a las 10:00h a través de MovistarArena.es. Los precios serán de 45, 64, 78, 98, 140 y 155 Euros (gastos de distribución no incluidos) y todas las entradas serán de asiento reservado.

Esta nueva gira dará comienzo el 5 de agosto y continuará durante todo el otoño, tendrá parada en diferentes ciudades de Europa y Norteamérica, y se suma a las actuaciones como cabeza de cartel en distintos festivales europeos. La parte europea del tour comenzará en Cracovia y pasará por Londres, Ámsterdam y Madrid, entre otras ciudades. La gira llegará a Norteamérica a finales de septiembre, con conciertos en Toronto, Nueva York y Chicago, antes de que termine en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles.