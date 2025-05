"La sanidad y la literatura cuidan, curan y consuelan": los niños del Hospital Infantil Niño Jesús escogen su ejemplar en la Feria del Libro

Apenas se eleva un palmo del suelo, pero ahí está Jorge ojeando entre los libros de 0 a 6 años que copan uno de los jardines del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Pasa de Este es mi perrito a Capitana Serafina, y vuelta, mientras mira de reojo a los de colorear. Al final, se ha decantado por uno de animales. Este pequeñín es parte de las decenas de pacientes hospitalizados y los niños y adolescentes que acuden a consultas o tratamientos ambulatorios que hoy se van a pasar por esta peculiar Feria del Libro. Un vale por un libro. De entre más de 500 ejemplares. Ese es el trueque.

Un día antes de su inauguración oficial, la feria ha cruzado el Parque del Retiro para acercar la literatura a los pequeños pacientes, para que entiendan que "gracias a los libros, pueden vivir todo tipo de aventuras, sobre todo cuando tienen que pasar largos periodos de tiempo ingresados en el hospital". Protagonistas e historias que ayudan a sanar. "La lectura es cultura, y la cultura es terapéutica", ha querido incidir Julio Zarco, gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, "la literatura es una medicina para el alma".

Lo sabe bien Miriam, de 16 años, que lleva tiempo ingresada en este complejo y espera terminar Ana Karenina, tras haber leído Guerra y Paz en una estancia anterior. "Es una forma de salir de todo esto, de evadirse", ha explicado. "Aquí no se puede ir a la feria, así que está muy bien que traigan la feria aquí", ha destacado. Al lado, dos pequeños se acercan a sus madres con sendos ejemplares de El ratoncito Pérez y Peppa Pig.

Una feria que no ha dado muchos pasos, porque como comenta Zarco, "El Retiro invade el hospital, y con él, la cultura, los libros, la imaginación". "Somos un centro sanitario, sí, pero también un espacio cultural. La sanidad y la literatura tienen mucho en común: ambas cuidan, ambas curan, ambas consuelan. Médicos como Chejov, Lobo Antunes o Baroja ya lo sabían", ha expresado Zarco a los medios. Sensación correspondida con Eva Orúe, la directora de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra desde mañana y hasta el 15 de junio: "Si con este gesto de acercar la feria tenemos la oportunidad de que niños de este hospital tengan un pujoncito para mejorar, ya somos felices".

"La motivación de venir al Niño Jesús es que son nuestros vecinos, y los vemos todos los días", ha destacado. "Vamos a colegios, instituciones, residencias de ancianos, alguna cárcel. El programa se llama El vaivén porque nosotros vamos, y la condición es que tienen que venir. Si no nos prometen visita de vuelta, no hay vaivén que valga. Y vienen. Y les recibimos, les enseñamos la Feria y les organizamos una actividad. Es una manera de que la Feria llegue a sitios donde a lo mejor no se la espera", ha explicado a los medios.

Vale por un libro, que los niños han entragado en la Feria del Libro del Hospital Infantil NIño Jesús. / M. A.

Orúe ha querido aprovechar su presencia en la caseta 0, como renombraron hace algunos años a esta cita, para compartir con el resto la "alegría" de Orúe por el reconocimiento como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Patrimonio Inmaterial, que ha recibido esta misma mañana la Feria del Libro de Madrid. Un reconocimiento para una tradicional cita literaria que desde 1933 es uno de los principales escaparate de la industria editorial en España y el encuentro más importante a nivel nacional de autores y aficionados a la lectura.

Un taller de libros

Durante esta iniciativa, entre soldados de Star Wars y payasos, también se ha creado un pequeño espacio dedicado a la imaginación y la creatividad para que los más pequeños puedan crear sus propios libros, organizado por la escuela creativa Letrimagia.

"Vamos a fabricar libros mágicos, desde la portada hasta las historias que guarden dentro", ha explicado a los medios Chus Cuesta, su responsable, mientras señala lanas de colores, papel brillante y un buen puñado de pegamento y fantasía. "Cada vez hay más niños que dicen que no les gustan los libros. Y yo siempre digo: no es que no te gusten, es que no has encontrado el tuyo. Nuestro objetivo es que hoy hagan su primer libro... y no sea el último", ha afirmado. "Un niño que no lee es un adulto que no piensa, los libros nos ayudan en nuestro desarrollo personal", ha añadido.

"No dejéis de leer" es lo último que ha dicho la directora de la Feria de Libros de Madrid, antes de regresar al Retiro. Mientras, los pequeños pacientes siguen rebuscando entre los protagonistas de los libros y algunos superhéroes dejan su huella por el jardín.