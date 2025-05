Madrid también tiene su propia 'Costa Azul': estas son las piscinas naturales que no te puedes perder este verano

Cuando el calor aprieta, el cuerpo pide un chapuzón. Ahora que nos vamos deshaciendo de los últimos exámenes, ponemos la vista en las vacaciones de verano, aquellas que tanto anhelamos durante todo el año.

Ir a la playa, a la montaña, fuera de la península o viajar por el territorio nacional... los planes son infinitos y todos tienen una variable común: estar frescos durante los meses de calor. Si además eres uno de los que no puede disfrutar de unas vacaciones largas, ¡no te preocupes! A continuación te traemos el plan perfecto para que sigas teniendo un par de horas de tranquilidad.

Aunque no lo parezca, Madrid también tiene su particular 'Costa Azul', ahora, no son precisamente playas la que la caracterizan. A tan solo unos kilómetros de la capital, encontrarás un remanso de paz perfecto para huir del bullicio que acecha la ciudad.

Los madrileños no quieren aglomeraciones y por eso se desplazan a estas desconocidas localizaciones para darse un baño en plena naturaleza. Y es que ya sabemos que el pantano de San Juan o las piscinas de Cercedilla están a reventar siempre, por lo que resulta crucial conocer sitios de confianza para escapar del calor.

La Charca Verde (La Pedriza)

En plena sierra de Guadarrama, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, la Charca Verde es uno de los enclaves naturales más impactantes de Madrid. Esta poza de aguas cristalinas es perfecta para un baño refrescante, sobre todo porque para llegar a ella te espera una caminata de 45 minutos desde Canto Cochino. Ahora, es imprescindible madrugar o reservar plaza con antelación en temporada alta, ya que el acceso al parque está restringido para proteger el entorno.

Las Presillas de Rascafría

Ubicadas en el idílico Valle del Lozoya, las Presillas de Rascafría son probablemente las piscinas naturales fotografiadas de la Comunidad de Madrid. Sus aguas frías y limpias se encuentran en zonas verdes perfectas para tomar el sol y hacer un pícnic. El acceso está controlado durante la temporada de verano, así que podrás estar seguro de que disfrutarás de paz y tranquilidad plena.

5. Playa del Alberche (Aldea del Fresno)

A tan solo 50 kilómetros de Madrid en Aldea del Fresno, el río Alberche forma una amplia zona de baño muy popular entre quienes prefieren la tranquilidad de una playa fluvial. Rodeada de árboles y naturaleza, esta pequeña playa combina aguas poco profundas y zonas más hondas para los adultos. Es un plan ideal para un fin de semana, pues su acceso es sencillo, tiene servicios cercanos, zona de merenderos y espacio suficiente para pasar un día completo sin necesidad de andar mucho.