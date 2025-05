Madrid debe aumentar su red en 83 plazas para acoger a los menores migrantes no acompañados que le correspondería

Nuevo paso para determinar el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta a comunidades de la península. El Ministerio de Juventud e Infancia ha informado hoy del criterio adoptado para establecer lo que se conoce como "capacidad ordinaria" de acogida de cada comunidad, un número al que se llega en función de la población de cada comunidad. En concreto, se ha establecido que cada comunidad debe disponer 32 plazas por 100.000 habitantes, una cifra definida por el secretario de Estado, Rubén Pérez como "perfectamente asumible por los presupuestos autonómicos".

A partir de esa capacidad ordinaria de acogida, se podrá establecer la situación de contingencia migratoria. Si los menores acogidos triplican esa capacidad ordinaria en una comunidad se podrá declarar en ella la contingencia migratoria y activar el traslado a otros territorios.

Según las cifras manejadas por Juventud e Infancia a partir de los datos facilitados por las propias comunidades autónomas o recabados en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) del Ministerio del Interior, hasta 15 comunidades autónomas están hoy por debajo de su capacidad ordinaria de acogida. Solo Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de hecho, acogen más menores de los que les correspondería por población. En el caso de Canarias, la diferencia entre su capacidad ordinaria de acogida y el número de plazas que está habilitando efectivamente para acogerlos es de casi 5.000 menores. Hasta 5.566 menores acoge actualmente frente a los 718 que le corresponderían.

Madrid, por su parte, tiene habilitadas 83 plazas menos de las que debería. Su red de acogida de menores tutelados, según dato remitido por la propia Comunidad, consta de 2.352 plazas, cifra que incluye menores acogidos tanto españoles como extranjeros. De ellos, según el RMENA, que es el dato que ha empleado el ministerio porque Madrid no lo ha facilitado, 2.184 son extranjeros. Por población, su capacidad ordinaria, es de 2.267, es decir 83 más. La cifra contrasta con los 1.372 más que le correspondería a Andalucía o los 1.216 más que le correspondería a la Comunidad Valenciana. La cantidad es incluso más baja de la que tendría que aumentar Cataluña para llegar a su capacidad ordinaria, 136.

Desde el Ministerio, sin citar a Madrid expresamente, se recela, en cambio, de esa cifra. "Nosotros podemos entender que hay una media de ocupación importante de los sistemas de protección de plazas que son ocupadas por menores migrantes no acompañados que han migrado en soledad", ha señalado Pérez, "pero no creemos que esto pueda ocupar el 90% del sistema de protección de plazas". En el caso de Madrid, según la tabla manejada ese porcentaje es del 92.86%, solo superado por Canarias y Ceuta.

Desde Madrid, entretanto, se insiste en rechazar los criterios para el reparto. La madrileña es, con Aragón, Extremadura y Cantabria, una de las cuatro comunidades que han recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto que fija los criterios. "El Gobierno vuelve a ningunear a las comunidades autónomas, sigue sin contar con nosotros y lo único que quiere hacer es validar sus actuaciones ilegales", trasladan fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. "Las comunidades autónomas hemos rechazado entrar en el juego del Ministerio de Juventud e Infancia, porque no queremos ni por acción ni por omisión validar unos criterios que se nos han impuesto, como se quiere imponer un reparto de menores".

"Tenemos recurrido el Real decreto ley y, por lo tanto, hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, no vamos a entrar en el juego del Ministerio", añaden.

La capacidad ordinaria conocida hoy no configura, no obstante, el número de menores migrantes que deberá acoger cada comunidad autónoma desde Ceuta y Canarias. El real decreto fija además de la población otros criterios como la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo de acogida previamente realizado, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas, el hecho de ser ciudad fronteriza, insularidad y dispersión. Con todo ello Juventud e Infancia espera poder llegar a cifras definitivas para el reparto que pueda compartir con las comunidades en una conferencia sectorial en junio y empezar con los traslados en el mes de julio.