Los Bomberos de Madrid se rebelan contra la obligación de participar en desahucios

Representantes de Bomberos de CCOO del Ayuntamiento de Madrid y de la plataforma Bomberas y Bomberos contra los Desahucios han presentado este miércoles un escrito en el Consistorio mostrando su rechazo al protocolo aprobado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que les obliga a participar en los desahucios de la capital.

En la carta, entregada en mano a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, los Bomberos municipales piden la suspensión de este protocolo, implantado el pasado mes de marzo, y que excede las competencias del cuerpo. "Como Bomberos, nuestras competencias están en un marco de lo que es el salvamento de personas y bienes", ha expuesto junto al Palacio de Cibeles David Gómez, secretario de la sección sindical de CCOO.

Por ello, y tras "varias consultas jurídicas", han llegado a la conclusión de que no les corresponde participar en estos "procedimientos operativos", ha añadido Gómez. Lo cual "no quita", ha matizado el portavoz de los Bomberos, que "se nos requiera en un desahucio como un recurso preventivo por si ocurra alguna incidencia". Pero, en todo caso, "no hacer de cerrajeros ni facilitar material y protección a policías", tal y como estipula la orden del Ayuntamiento.

El acto de esta mañana llega después de que los interesados solicitasen una reunión urgente, una vez se implantó el protocolo, sin haber recibido "ninguna respuesta" por parte de la Dirección ni de la Jefatura del Cuerpo, según ha explicado Gómez. Para el delegado sindical, tanto la forma de implantar el reglamento como la ausencia de respuesta a sus reclamaciones parece "programada para, de alguna manera, cortarnos la posibilidad de que haya algún tipo de objeción de conciencia a la hora de realizar este tipo de intervenciones".

Preguntado al respecto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que los desahucios no se llevan a cabo "por capricho del Ayuntamiento", sino por "ejecución de una orden judicial", y que los Bomberos, les parezce "mejor o peor", en su condición de servidores públicos tienen la obligación de "cooperar en el cumplimiento" de las mismas. "Aquí nadie está a salvo de cumplir las resoluciones judiciales", ha subrayado Almeida.