Aitana estrena su canción con Alaska en el Movistar Arena: "Es el tema más especial del álbum"

La cantante Aitana Ocaña ha dado un paso más en su carrera con la presentación exclusiva de su cuarto álbum de estudio, El cuarto azul, durante una emotiva listening party celebrada en el Movistar Arena de Madrid. Por primera vez, sus fans más fieles pudieron escuchar en primicia las 19 canciones que componen este trabajo que verá la luz el próximo miércoles.

Durante el evento, la artista confesó sentirse "nerviosa" al compartir su nueva música con los asistentes, quienes la recibieron con entusiasmo, coreando sus éxitos antes de que comenzara la experiencia auditiva. Esta iniciativa, que Aitana nunca había probado antes, permitió a los asistentes adentrarse en el proceso creativo y personal que dio vida a El cuarto azul.

Un álbum "con nombres y apellidos"

Aitana explicó que este proyecto nació de una etapa compleja de su vida, marcada por la ruptura emocional y la lucha contra la depresión. A lo largo de la presentación, compartió cómo logró salir adelante gracias al apoyo profesional y emocional que recibió, lo que le permitió volver con fuerza al escenario y reencontrarse con su pasión por la música.

"La realidad es que en este disco no me he inventado nada, es tal cual la vida, tal cual lo que me ha pasado (...) Aquí todas las canciones tienen un poco nombre y apellidos, es la realidad de mi vida", ha insistido.

El cuarto azul está estructurado en dos partes: la primera, más melancólica y reflexiva, refleja el proceso de duelo y transformación personal; la segunda, en contraste, ofrece un enfoque más optimista y luminoso, con sonidos alegres y colaboraciones destacadas. Este enfoque dual permite a los oyentes conectar con las emociones que Aitana ha querido plasmar en cada tema.

El disco incluye colaboraciones con artistas reconocidos como Myke Towers, Jay Wheeler, Danny Ocean, Ela Taubert y la icónica Alaska, que da pistas de la diversidad de sonidos y estilos que Aitana mostrará en esta nueva etapa.

Así es 'La chica perfecta', la canción de Aitana y Alaska

Una de las colaboraciones más esperadas del álbum es La chica perfecta, una canción interpretada junto a Alaska, a quien Aitana ha admirado desde hace años. Durante la presentación, ambas artistas compartieron detalles sobre cómo surgió su unión musical y lo que representa para cada una.

Alaska reveló que el primer contacto entre ambas se dio cuando Aitana descubrió que su canción En el coche era parte del repertorio de su show. Ese gesto espontáneo fue el inicio de una conexión artística que culminó en esta colaboración.

Por su parte, Aitana destacó la profesionalidad y la humildad de Alaska, afirmando que nunca había trabajado con alguien tan comprometido. "Podrías tener una actitud distante por todo lo que has logrado, pero ha sido justo lo contrario", dijo emocionada.

Para Aitana, La chica perfecta es el tema más especial del álbum. "No me puedo creer tener a Alaska en esta canción. Es un icono desde hace décadas y también lo es ahora. Sin ella, esta canción no existiría", aseguró. La artista explicó que el mensaje detrás del tema es una reivindicación de la imperfección, de ser auténtica y libre, sin preocuparse por las expectativas externas.

Alaska también expresó su admiración por Aitana, afirmando que escucha su música regularmente y que ella y su pareja, Mario Vaquerizo, incluyen sus temas en playlists personales. "No colaboro con alguien a quien no admiro. Esta canción es una declaración de principios y te doy las gracias, mi amor", expresó Alaska.