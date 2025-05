Plantada la semilla de las cubiertas verdes en las azoteas de Madrid: Cibeles aprueba por unanimidad la iniciativa

Con una unanimidad cada vez más infrecuente en el Pleno de Cibeles, todos los grupos de la cámara han votado a favor de la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de favorecer la instalación de cubiertas verdes en las azoteas de los edificios de la capital. La iniciativa, desarrollada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, busca el doble objetivo de reducir el efecto isla de calor en la ciudad y de crear nuevos espacios de convivencia en las comunidades de vecinos.

"Para este equipo de Gobierno es una satisfacción poder aprobar este Plan Especial de Azoteas Verdes por unanimidad de todos los grupos políticos", ha celebrado el delegado del ramo, Borja Carabante, que ha querido agradecer las alegaciones presentadas por la oposición, que han sido estimadas parcial o totalmente en el texto final. También se ha acordado Carabante de los servicios técnicos municipales por "permanente compromiso" en la elaboración de los expedientes que se elevan al Pleno.

Según el titular de Medio Ambiente, la medida recién aprobada supondrá "un punto de inflexión" para la Ciudad de Madrid, donde actualmente hay solo "189 azoteas verdes de los cerca de 174.000 edificios" existentes. Una escueta cifra que abre "una extraordinaria oportunidad para dar incentivos para ajardinar nuestras azoteas", ha subrayado Carabante, como ya sucede de forma habitual en otras ciudades y países del mundo.

Alegaciones aceptadas

Entre las principales alegaciones incluidas respecto se cuentan las planteadas por el Grupo Municipal Socialista, que conminaban al Consistorio a incluir un plan de subvenciones para hacerlo extensible a las comunidades de propietarios con menos recursos; así como a desarrollar una programación para crear cubiertas vegetales en los edificios municipales. El concejal socialista Antonio Giraldo ha agradecido al equipo de Gobierno "el haber aceptado las dos alegaciones" y le ha deseado "mucho éxito" a la iniciativa.

Por su parte, el edil de Más Madrid José Luis Nieto ha justificado su apoyo a la propuesta por considerar que "es necesario que todas las ciudades se doten de los instrumentos necesarios para combatir el cambio climático". Según Nieto, el plan de Azoteas Verdes es una "buena estrategia" en este sentido, aunque no exenta de crítica, pues el plan es una "condición necesaria, pero no suficiente" al no ir acompañado de "una política clara de reequilibrio territorial ni una financiación pública que los respalde".

Impacto medioambiental y de convivencia

El objetivo es incentivar la conversión de las cubiertas en espacios naturalizados y para ello el principal estímulo que se contempla es un incremento de la edificabilidad. El proyecto aprobado este martes plantea que en las azoteas se puedan construir áticos para ganar elementos comunes mediante licencia directa, sin necesidad del trámite urbanístico del estudio de detalle al que obliga la normativa vigente.

Por un lado, la medida tendrá un impacto medioambiental favorable, pero por otro también permitirá estimular la creación de espacios que permitan actividades de convivencia. "Se podrán construir áticos, por ejemplo, para la instalación de un gimnasio o de trasteros", ha ejemplificado, antes de detallar que también los edificios de oficinas se podrán beneficiar de esta iniciativa.

El uso urbanístico de los edificios, no obstante, no podrá ser modificado, por lo que la utilización de las azoteas con cubiertas vegetales seguirá siendo privativa de los residentes: no se podrán establecer actividades de hostelería u otro tipo.