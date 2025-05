Así es el pueblo donde pasa sus días Gonzalo Miró: está a tan solo 20 minutos de Madrid

Gonzalo Miró es, sin duda, una de las personalidades televisivas del momento en el país. Sus colaboraciones recurrentes en los platós famosos de Madrid, como las tertulias del programa Espejo Público, en Antena 3, además de sus anteriores apariciones en programas deportivos, como Deportes Cuatro, El Golazo de Gol, Punto Pelota o El Chiringuito de Jugones, le han llevado a colocarse en un importante plano de repercusión popular.

Un plano al que pertenecieron sus diferentes familiares, y es que las raíces de Miró le han llevado a ser hijo de la pionera del sector audiovisual en España, Pilar Miró, y ahijado del expresidente del Gobierno, Felipe González. Ahora, vive en un lugar recóndito, cercano a Madrid y de gran fama entre los famosos.

¿Dónde reside Gonzalo Miró?

De perfil reservado, y sin querer llamar la atención, Miró se encuentra lejos de la urbe madrileña, aunque tampoco tan lejos, solo a 20 minutos. Se trata de un estilo de vida tranquilo, donde descansar de la cansada rutina de estar siempre ante todos los focos.

No obstante, hablamos del municipio con mayor renta per cápita de España, por lo que para el tertuliano el relax no implica prescindir tampoco de la calidad de vida. Se trata de Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios madrileños, ubicado en el noroeste de la capital. Concretamente, ha formado su hogar en La Finca, una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas.