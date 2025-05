Madrid asegura haber subsanado ya 66 incidencias en colegios con inspecciones desfavorables

El Ayuntamiento de Madrid ha intervenido ya en 66 colegios públicos de la capital para corregir "totalmente" las deficiencias detectadas en sus inspecciones técnicas de edificios (ITE), tal y como ha detallado la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, durante el Pleno municipal que se está celebrando este martes.

La también portavoz municipal ha ofrecido este dato en respuesta a una pregunta de la concejala socialista María Caso, quien ha denunciado el “el estado en el que se encuentran los centros educativos públicos de nuestra ciudad”. Durante su intervención, Caso ha afirmado que no debe "normalizarse" que más de 69.000 estudiantes madrileños reciban clases en aulas con humedades y moho, ni que las inspecciones técnicas tengan una antigüedad media de 12 a 15 años: "y ustedes han gobernado la mayoría de esos años".

Sanz le ha recriminado que las cifras mencionadas eran inexactas y ha precisado que “en estos momentos hay 66 colegios que, habiendo tenido una ITE desfavorable, ya han subsanado totalmente esas deficiencias”, aunque aún “no se haya concluido completamente el procedimiento puramente administrativo”. Por contra, son alrededor del "20 % de los colegios los que aún no tienen completamente subsanadas las deficiencias, aunque sí parcialmente”; mientras que muchas reparaciones están programadas para el verano", ha añadido.

La vicealcaldesa popular ha matizado también que “en ningún caso hablamos de actuaciones de emergencia que afecten a la seguridad de las personas, porque si así fuera, los técnicos hubieran encargado una actuación de emergencia”. En este sentido, Sanz ha pedido “responsabilidad” y no generar "alarmismo" a Caso por vincular las ITE desfavorables a “graves fallos estructurales” que “ponen en riesgo la integridad de los menores”.

"Lo que genera alarma en las familias es que ustedes no sepan y no hagan nada (...) Y para los casos que sean de la Comunidad de Madrid que multen a la señora Ayuso, porque son cientos de multas las que han dejado de ponerle por no atender a las obligaciones que tienen con sus colegios, escuelas infantiles e institutos", ha respondido la edil socialista.

Por parte del resto de grupos municipales, Carla Toscano (VOX) se ha mostrado de acuerdo con el PSOE en la necesidad de "solucionar" los entornos escolares y abogado por dejar "las ideologías" de lado: "Todos estamos de acuerdo en la importancia de solucionar esto, estamos a tiempo de evitar que ocurra una desgracia".

Desde Más Madrid, Lucía Lois ha desviado el debate hacia el conflicto en Gaza, calificándolo de "genocidio" y cuestionando: "¿Cuánto tiempo más van a mantener su postura hipócrita de apoyo al Gobierno de Netanyahu?". Finalmente, reclamó que las juntas de distrito gestionen las reformas en los centros educativos.