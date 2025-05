David Broncano responde a las críticas de Melody: "Está feo usar la baza de la salud mental"

Esta martes, David Broncano respondió a parte de las palabras que le dedicó Melody en su polémica rueda de prensa. El hecho de que ambos programas se grabasen a la vez, pues La Revuelta es un falso directo, hizo que el presentador diese unas apreciaciones ante el supuesto "enfado" de la artista, pero ha sido este martes cuando le ha dedicado "una chapa", pues ya había podido escuchar las declaraciones al completo de la andaluza.

En ellas, Melody criticó a la cúpula de RTVE por obstaculizar parte de su propuesta escénica, pero también fue más allá y señaló el programa capitaneado por Jorge Ponce y David Broncano en el que se rieron de la ausencia de Melody el pasado viernes, insinuando que la cantante "estaba bajando las persianas" o "recuperándose mentalmente".

"Yo soy más humorista que cualquier humorista, pero la salud mental no es para llevarla al humor, porque cada uno lucha con la suya. Ahora mismo no voy a ir a los programas donde no se me respete como artista", comentó la cantante en la rueda de prensa de este lunes, en una clara alusión a La Revuelta.

Estas palabras han molestado especialmente a Broncano, que ha criticado duramente el discurso desde su plató en la emisión de este martes: "Supongo que se ha visto envuelta en una vorágine y que se ha puesto nerviosa, pero nosotros no hemos acrecentado esa presión. Que aluda a la salud mental y utilice esa carta cuando sí que hay gente que sufre ese tipo de problemas banaliza esa realidad, jugar esa carta me parece feo", comenzó.

Sobre el uso que hace su programa de la salud mental, declaró que, si algo no hacen, es "trivializar ese tipo de cuestiones" ni "acosar a la gente", como sí se había hecho desde otro tipo de formatos.

David Broncano: "Posicionarse ante la cuestión de Palestina no solo es política, sino humanidad"

Broncano habló también de la postura de Melody respecto a la guerra de Israel y Palestina. El presentador desmintió que la televisión pública le prohibiese a Melody hablar de política y matizó que el contrato no lo tiene con ellos, sino con Eurovisión, que limitan los contenidos de política "en las canciones que se presentan como candidaturas", pero no en las entrevistas de los artistas.

"Mucha gente dice 'en política no me meto'... y todo es política, pero el caso de Palestina es, además, una cuestión de humanidad", insistió. "El propio ganador ha hablado sobre Palestina abiertamente", añadió. Por último, se refirió a quienes culpan a la postura de RTVE sobre el conflicto de la mala posición de Melody en las votaciones: "Aunque realmente hubiese afectado, es lo de menos teniendo en cuenta toda la gente que está muriendo".

David Broncano zanjó el tema reiterando la invitación a Melody a La Revuelta: "Me duele que haya pasado esto. Ella irá a otros programas, pero sigue invitada a este. Normalmente no respondo a este tipo de polémicas, pero este caso ha sido muy directo", concluyó.