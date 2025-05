Comer entre montañas: Ruge, el 'beach club' familiar que abre en el corazón del Parque de Guadarrama

El embalse de la Jarosa, en el corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, es el escenario elegido por el chef Rubén Iborra para dar un paso más en su carrera profesional aspirando a convertirse en uno de los referentes de la gastronomía en la región de Madrid. "Es el lugar perfecto para asentar un proyecto profesional y de vida", sostiene el cocinero que redescubre el placer de cocinar con arroces y brasa teniendo muy presente las raíces culinarias del mundo, fusionando tradición y creatividad en cada bocado.

Con la apertura de Ruge (Carretera de La Jarosa, Guadarrama / 689 41 56 22), el chef murciano tras su experiencia en los fogones de su último proyecto, Chirashi by Rubén Iborra, en el barrio madrileño de Tetuán, ha decidido emprender en un proyecto más ambicioso, trasladando su particular filosofía gastronómica a un antiguo refugio de montaña acuñado por el chef como Mountain Club, siendo el único de Madrid. No solo espera que sus comensales disfruten de una experiencia gastronómica entre montañas, sino también espera abrir un beach club en plena montaña, la primera escuela de arroces del mundo y un hotel-museo.

Ruge, el nuev proyecto del chef Rubén Iborra. / Cedida

Ruge apuesta por la innovación, tradición y naturaleza

La carta rinde homenaje a los sabores más auténticos mientras se arriesga con nuevas propuestas. La cocina de autor del restaurante se especializa en arroces alicantinos de La Vega y murcianos, carnes y pescados cocinados a la brasa, y una barra nikkei con crudos y cortes japoneses. Como dice Iborra, su cocina mochilera se toma un respiro en un punto donde confluyen reales sitios con estaciones de ski; lo imperecedero y salvaje de la naturaleza, con los flashes de la tendencia y la moda, tan requeridos en la sociedad actual.

Atún preparado por el chef Rubén Iborra. / Cedida

Su maestría con los arroces se resume bien en la forma de cocción. "Tecnificamos el agua del arroz con debido a la falta de minerales del agua de Madrid. Usamos sal rosa del Himalaya que tiene un alto porcentaje de mineralización, sin altos niveles de salinización", profundiza el chef. Utilizan arroz Tartana de grano Albufera secado al sol, producido en la finca Esteil, que resulta suelto y absorbe muy bien. "Mi objetivo es ofrecer algo más que una comida; quiero que cada visita sea una experiencia que despierte todos los sentidos y deje una huella en quienes nos eligen. En Ruge, la innovación está presente en cada rincón, pero siempre respetando las raíces y la autenticidad", afirma.

El restaurante ofrece un ambiente relajado y acogedor, con espacios diseñados para disfrutar de una buena comida, pero también para relajarse y desconectar. La terraza chill-out, a muy escasos metros de la orilla del embalse de La Jarosa, es el lugar ideal para compartir con amigos o familiares, mientras se disfruta de un cóctel o se contempla el paisaje. La música y el ambiente único del entorno crean la atmósfera perfecta para quienes buscan algo más que una comida.

Taco de camarón elaborado por el chef murciano Rubén Iborra del restaurante RUGE. / Cedida

En un sector en constante evolución, RUGE apuesta por la innovación como valor clave: desde una cocina creativa y de raíces hasta la gestión de reservas. La formación continua del equipo y las colaboraciones con profesionales de otras disciplinas mantienen a Rubén Iborra y su equipo siempre en la vanguardia culinaria.

Este nuevo espacio no solo lleva el sello de Rubén, sino que es también un proyecto familiar. Jennifer Ini, su esposa, asume el rol de CEO y gestora administrativa, siendo además la cara visible del restaurante. Su hija, Silke Iborra, lidera la gestión de eventos y la comunicación. Una apuesta conjunta en la que cada detalle refleja la pasión, compromiso y autenticidad de una familia volcada en crear algo único.