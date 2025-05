El Tren de la Cultura une este año a la Feria del Libro de Madrid y a un puñado de autores superventas con la Valencia afectada por la dana

Es una mañana de lunes habitual en Chamartín, con sus obras, su jaleo de principio de semana y más gente llegando a la capital que saliendo de ella. Hoy un grupo de viajeros llaman la atención. Carlos del Amor se aferra a su maletín mientras espera en la puerta de control de acceso, donde ha quedado con sus editores de Planeta, con otros escritores de la casa y con un grupo de periodistas que no han aparecido todavía. La hora de reunión fijada era las 10:30 y él lleva allí desde las 10:05 de la mañana. Igual que Blue Jeans, con su inseparable gorra azul marino, que se pone y se quita las gafas de ver para revisar su teléfono. También lleva un rato esperando. Cuando sale a comprar una botella de agua se encuentra con una colega, Alice Kellen, se saludan y charlan un rato. Es entonces cuando aparece una sonriente Rosa Montero, que no ve al resto porque llega con prisa y se mete directamente en la estación.

Van todos a Valencia. La División Editorial del Grupo Planeta, por tercer año consecutivo, ha llenado un tren de escritores cuyos dos primeros vagones se han vinilado con motivo de la Feria del Libro de Madrid, que comienza este viernes 30 de mayo, para llevar la cita a otros lugares de España. Este año, el objetivo del viaje es mostrar respaldo al sector del libro valenciano, todavía afectado por las consecuencias de la dana. “Valencia ha perdido mucho con la dana. También historias y bibliotecas enteras, por eso vamos hacia allá”, dice Javier Sierra durante el trayecto, sentado en el vagón de periodistas mientras sujeta su último libro, El plan maestro, y le apuntan las cámaras y los micrófonos.

Rosa Montero y Javier Sierra en el Tren de la Cultura 2025. / PLANETA

Unos asientos detrás de él está Paloma Sánchez-Garnica, al menos momentáneamente, porque los autores van rotando de sitio como si estuvieran en un viaje de instituto y quisieran sentarse con todos sus amigos a la vez. La ganadora del Premio Planeta 2024 habla de que leer es viajar, leer en un tren uno de los mayores placeres que hay y que quiere que la gente disfrute de su novela y de todas las de los autores que van en este tren.

"La cultura no es un privilegio, es un derecho"

Una vez en la ciudad del Turia, los trece escritores y escritoras de Planeta –Carlos del Amor, Paloma Sánchez-Garnica, Sari Arponen, Blue Jeans, Pilar Eyre, Máximo Huerta (que ya se encontraba en Valencia), Carolina Iglesias, Susanna Isern, Alice Kellen, Rosa Montero, Vanessa Montfort, Ángela Quintas y Javier Sierra– y Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid, se reúnen con María Bravo, directora de la Feria de Valencia recién clausurada, y con libreros afectados por la dana. “La cultura no es un privilegio, es un derecho. No es un lujo, es una necesidad”, dice Bravo antes de agradecer a los escritores su predisposición para viajar esta mañana hasta su ciudad. Orúe habla de la importancia de defender los espacios culturales en tiempos de crispación porque, al final, son lugares de convivencia. "Donde además vas a aprender, pero donde no necesariamente te van a dar la razón. Debemos defender las ferias como un espacio de resistencia".

Paloma Sánchez Garnica y Máximo Huerta durante el encuentro con libreros valencianos. / Europa Press / ROBER SOLSONA

Máximo Huerta no viajaba en el tren, pero ha esperado pacientemente en el andén a que llegasen sus compañeros. Después de los agradecimientos y de asegurar que “la ciudad de Valencia se merece todo el cariño de un Tren de la Cultura”, dirige unas palabras a esos paisanos suyos que, como consecuencia de la dana, han vivido “un tiempo de pandemia lectora, sin librerías”. Él mismo fue uno de los afectados, como autor y como librero: “Sufrí muchísimo aquel día. Todas las librerías se vieron afectadas no solo porque se perdió todo, sino porque todas se contagiaron de esa tristeza. Dejaron de llegar lectores, dejó de llegar distribución, dejaron de llegar envíos”, recuerda.

Durante esa cuarentena literaria, a su librería de Buñol llegaban mensajes de todo tipo, desde adolescentes que se quedaron sin los ejemplares firmados por sus escritores favoritos hasta familias que habían perdido bibliotecas enteras. Se dedicaron entonces “a enviar paquetitos a gente que era desconocida pero con la que, a partir de ese momento, se generó una conexión bonita”. Paloma Sánchez-Garnica coincide con él en su discurso: los libreros "vieron que el agua y el barro destrozaba sus negocios y su forma de ganarse la vida. Si podemos echar una mano, estamos aquí”.

Antes de los aplausos, Huerta se toma también un momento para recomendar a todos los presentes que se olviden, al menos durante el tiempo que dure un viaje en tren, de los cables y de la tecnología porque lo mejor siempre es “enchufarse un libro”. Sus compañeros asienten mientras habla. Después se van dispersando: algunos volverán a Madrid con el grupo en el tren de las 16:35. Otros tienen previsto ir a Barcelona. Y algunos disfrutarán de unas horas más en Valencia. “No hay mayor placer que leer un libro en un tren”, dice también Sierra antes de emprender el viaje de vuelta. Pero quizás sí lo hay: hablar sobre un libro –o dos, o veinte– en un tren, y todavía más si es con sus autores.