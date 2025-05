Última hora del tiempo en Madrid, en directo: lunes de temperaturas veraniegas en Madrid, que empieza la semana como la acabó

La fuerza del sol, los vientos y la humedad este viernes en Madrid

A las lluvias inexistentes y los cielos despejados se le suma el índice UV, aunque alto, de nivel 7, no llegará a la escala roja. No habrá racha de vientos está vez, sino que la velocidad de los mismos no superará los 14 km/h durante todo el día. La humedad, a máximos de 45% durante el mediodía, y el sol se pondrá sobre las 21:30, más tarde que ayer.