Radiografía del lobo ibérico en la Sierra de Madrid: entre especie protegida y especie a cazar por sus ataques al ganado

En 2011, cuando se produjo el primer avistamiento de lobos ibéricos en la Sierra de Madrid en años, nadie esperaba que estuviéramos ante un proceso natural de recuperación del espacio. Pese a que las zonas montañosas de la capital ya fueron su hogar hace décadas, habían permanecido arrinconados en el noroeste de España hasta entonces. “Actualmente sabemos de la existencia de seis manadas, de entre seis y ocho ejemplares cada una. Dos de estas agrupaciones están compartidas con Ávila y Segovia, pues se van moviendo”, explica Irene Aguiló, directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid. Conocer el número de familias no es fácil, pues estos cánidos se mueven en extensos territorios de entre 200 y 400 kilómetros cuadrados de media: “Son nocturnos, esquivos y cambian las zonas de cría constantemente. Nosotros decimos que tenemos una nueva manada en la región cuando hemos constatado la reproducción, es decir, si hemos visto crías o hemos presenciado el amamantamiento”. Haciendo cálculos, la Comunidad de Madrid cuenta con unos 35 ejemplares de canis lupus signatus, una especie protegida en gran parte de Europa.

35 ejemplares de lobo ibérico habitan en la sierra de Madrid desde 2011. / Agencias

A través de itinerarios de rastreo y cámaras de fototrampeo situadas en el medio silvestre, los agentes forestales y especialistas observan y controlan la vida de decenas de lobos en los montes madrileños. “Hasta el año pasado, teníamos a varios animales monitorizados con radiocollares. Esto nos da mucha información de sus movimientos, normalmente protagonizados por machos, que son quienes más se desplazan”, añade. La gran mayoría de ejemplares se concentran en la Sierra del Rincón, el Valle Alto del Lozoya y la Sierra Oeste de Madrid y, pese a que su número ha aumentado en los últimos tiempos, no se espera un gran crecimiento en el futuro: “Tienen poco margen de crecimiento porque su hábitat natural se termina en la sierra. Podemos ver lobos, pero son muy territoriales y creemos que no se reproducirán mucho más. Madrid es una zona muy urbana y no hay más zonas donde puedan vivir”. Se trata, además, de un animal con protección internacional gracias al Convenio de Berna, firmado por Europa y modificado recientemente, con el que ha pasado de ser una especie “estrictamente protegida” a estar protegida con opción a controlar su número en caso de problemas con humanos, ganado, sanitarios o de sobrepoblación.

Directiva de Hábitats

España se encuentra amparada por la Directiva de Hábitats, que distingue entre las poblaciones de lobo que están ubicadas al sur del río Duero, consideradas de protección estricta, y aquellas que están al norte del caudal, que pueden ser objeto de medidas de gestión. “Si esta directiva no se modifica, no hay nada más que hablar a nivel internacional. Está en proceso de modificación para que la zona sur adopte las condiciones de la norteña, pero aún no se ha cambiado”, explica Aguiló. En 2021, ambas realidades se encontraban en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), por lo que no se podían abatir lobos en todo el país. Sin embargo y pese a que Europa permitía hacerlo al norte de la península, la normativa española lo prohibía: “Eso ya ha cambiado, al menos en la mitad del país, donde se puede. Al no tratarse de una especie cinegética, no se pueden eliminar en época de caza como hacemos con el jabalí, el corzo o el ciervo. Se puede hacer un control poblacional, pero tiene que estar muy justificado y debemos demostrar con números que existe una sobrepoblación o que se están produciendo daños”.

El ganado bovino, junto al ovino, caprino y equino, son las principales víctimas de los ataques de lobo ibérico en la Comunidad de Madrid. / Agencias

La Comunidad de Madrid asegura que siempre protegerá al sector primario. Sin embargo, no se plantea un control poblacional de lobos por la normativa y por no tener una población estable constatada con problemas de convivencia: “Sería una frivolidad. Es un animal que, en Madrid, aún está en expansión. Es un disgusto cada vez que atacan a los rebaños de nuestros ganaderos, por eso les indemnizamos y establecemos varias líneas de ayuda”, dice. Por un lado, las indemnizaciones por daños provocados. Por otro, subvenciones preventivas a las explotaciones: “Desde vallados fijos, portátiles o electrificados hasta teleras, pastores eléctricos, dispositivos GPS, mastines… Todo eso hace que el lobo no se acerque o que, cuando un animal da a luz, estén protegidos de la fauna silvestre”. Por el momento, Irene confirma la eficacia de estas medidas: “Hemos constatado menos ataques en los últimos años”. En 2023, el fondo disponible para ayudas preventivas a ganaderos de la Comunidad de Madrid era de 100.000 euros, una cifra que se elevaba el año pasado hasta los 200.000 euros, con un máximo de 4.500 por explotación.

26 lobos muertos

“De esa cantidad, únicamente gastamos 108.000 euros, por lo que aún podemos seguir indemnizando a quien lo necesite. El dinero no es un problema”, explica. Y es que, el lobo cumple una de las funciones más importantes de la cadena trófica como primer depredador: “Nos viene muy bien para equilibrar la fauna cinegética, que sigue siendo abundante por falta de predadores”. La sobrepoblación de corzos, ciervos y jabalíes provoca accidentes y destrozos en los cultivos de agricultores de la misma forma que los lobos lo hacen con el ganado. En 2024, 221 ataques fueron compensados económicamente, 103 más que en el año anterior, con 118. Desde el área de Agricultura de la Comunidad de Madrid, defienden que las ayudas por ataques de lobo en la capital son las más altas de España. En 2022, se elevaron en un 30% y, en la Mesa del Lobo el pasado mes de febrero, la cifra incrementó otro 25%. De esta forma, la muerte de un bovino de entre 1 y 10 años se compensará con 1.875 euros, frente a los 1.500 anteriores y acercándose al precio medio de una vaca en el mercado, que ronda actualmente los 2.000 euros.

Las muertes de caprinos y ovinos de entre 9 meses y 7 años de edad, serán compensadas con 175 euros, 35 más que el año pasado. En todos los casos aumentará un 10% si la explotación cuenta con medidas preventivas y otro 10% si se trata de animales de raza autóctona. Además, se costearán los gastos veterinarios en caso de ser necesarios antes del fallecimiento. Los ataques, que se producen mayoritariamente en zonas recién colonizadas por el lobo que carecen de medidas preventivas, afectan principalmente a ganado ovino/caprino, bovino y equino, con 228, 148 y 6 muertes en 2024 respectivamente. Cuando se produce el incidente, los agentes forestales comprueban si se debe a un ataque de lobo o no, pues buitres y perros silvestres también se encuentran en el punto de mira: “También damos indemnizaciones, pero son diferentes en función del depredador. Tenemos localizados a los cánidos, que se comportan como lobos, pero los avistamientos son muy puntuales”.

El lobo ibérico no puede ser cazado en Madrid. Sin embargo, en la actualidad, su protección ha sido puesta en duda por quienes creen que darle muerte es la única solución viable frente a los ataques contra el ganado. “Nunca estaré de acuerdo con los furtivos porque mi trabajo es evitar que ocurran estas cosas”, defiende Aguiló. En la sierra madrileña, entre enero de 2008 y diciembre de 2024 se registraron 26 lobos muertos: 19 de ellos (73%) fueron atropellados, dos (7,7%) murieron a manos de perros u otros lobos, uno enfermó de sarna y otro fue ilegalmente abatido a tiros. De los otros tres ejemplares no se ha concretado la causa. “Sólo uno de esos 26 fue víctima de la caza furtiva en 17 años, por lo que no podemos decir que sea un problema a día de hoy. De la misma forma, las infecciones tampoco. El ejemplar afectado por la sarna debía estar en muy malas condiciones, ya que los lobos se recuperan naturalmente de ella. Es una selección natural. El mayor problema de los lobos aquí son los atropellos”, narra.

"Lobo vivo, lobo protegido"

Como protesta a la exclusión del lobo ibérico del Lespre, el partido animalista Pacma se manifestó el pasado 14 de mayo frente al Congreso de los Diputados para exigir su revocación. Al grito de “lobo vivo, lobo protegido”, los concentrados mostraron carteles en defensa del animal mientras exigían al Gobierno que frenase lo que consideran “un retroceso ambiental impulsado por la presión de los lobbies cinegético y ganadero”. Javier Luna, presidente nacional de la agrupación, recordó que el acto es parte de la campaña estatal “Salvar al lobo ibérico”, iniciada por la formación animalista tras la decisión parlamentaria de sacar a la especie del listado de protección. Calificaron las medidas como “ilegales, arbitrarias y carentes de respaldo científico” y solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo y los partidos PSOE y Sumar argumentando una invasión de competencias del Congreso al Ministerio de Transición Ecológica, al que piden restituir la protección del lobo en todo el territorio.

Decenas de personas piden reintroducir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. / Agencias

Un punto de vista que choca frontalmente con la petición de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), que defiende la exclusión del lobo del Lespre para poder cazarlo “como en otros países de Europa, para alcanzar el equilibrio de esta especie”, expresa Francisco José García, presidente de Asaja Madrid: “Así que cuando haya una alta densidad, pueda ser abatido en protección de nuestros animales”. En la comunidad, las zonas más afectadas son El Escorial, Guadalix de la Sierra, Canencia y Colmenar Viejo, donde se produjo el último ataque el pasado 5 de mayo. En su opinión, los 4.500 euros destinados a cada explotación como medida preventiva, son insuficientes. “Han hecho un esfuerzo, pero hay mucha más demanda que presupuesto para satisfacer a todo el sector. Valoramos el trabajo realizado pero no cubre a todos los ganaderos”, critica. Desde la asociación demandan un esfuerzo extra que incremente los fondos disponibles, así como un control poblacional: “Sabemos que es difícil porque en Madrid sigue estando protegido. No queremos que se extinga, pero si siguen creciendo los ataques y las manadas, pediremos que haya un equilibrio”.

Tras los dos repuntes de ataques de lobo en el último trimestre de 2024 y el primero de 2025, “parece ser que se ha estabilizado”. “En cualquier momento podemos tener ataques de nuevo, ya que no depende del ser humano, sino del lobo. No tiene explicación lógica. Cuando nos enteramos de que se están produciendo ataques, los ganaderos permanecen atentos a cualquier movimiento. Una vaca no tiene nada que hacer contra un par de lobos”, comenta. García, que ha presenciado una disminución de los ataques en las últimas semanas, asegura no apoyar la caza del lobo mientras no se reanuden los altercados masivos: “No sabemos qué pasará el resto del año. Si supiéramos la forma de actuar del animal sería más sencillo, pero es difícil acertar un pronóstico. Son impredecibles y nunca actúan bajo patrones”. Durante los meses de primavera son muchas las hembras que dan a luz, por lo que proteger tanto a los recién nacidos como a sus madres será esencial en períodos de nacimiento y amamantamiento. Mientras la existencia del lobo ibérico en la sierra de Madrid sigue siendo objeto de debate, la naturaleza sigue su curso.