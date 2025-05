Más Madrid lleva al Tribunal Constitucional la "censura" del presidente de la Asamblea regional a un diputado en el último pleno

Más Madrid ha anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos fundamentales de sus diputados tras lo que consideran un acto de "censura" del presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, a uno de sus parlamentarios en el trascurso del último Pleno de la cámara regional, celebrado el pasado jueves. Ossorio retiró la palabra al diputado Hugo Martínez Abarca mientras defendía la toma en consideración de una proposición de ley para que la Asamblea llevara al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa de transparencia judicial.

"La semana pasada el señor Enrique Ossorio traspasó todos los límites del servilismo a favor de su jefa, la señora Ayuso, y dio un salto cualitativo en la deriva autoritaria en esta asamblea", ha indicado la portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot al informar de la presentación del recurso.

Abarca defendía la toma en consideración de una proposición, posteriormente rechazada, que planteaba una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial encaminada a que los jueces tengan que hacer pública una declaración de bienes. En su intervención se refirió al "secuestro" de la derecha sobre el poder judicial y el "acoso" al Gobierno de algunos jueces. Tras llamarle a la cuestión tres veces, Ossorio, que ya había señalado previamente en otro momento del Pleno que no permitiría críticas a la justicia desde la tribuna o los escaños, le retiró la palabra. Momento tras el cual, los diputados de Más Madrid abandonaron el hemiciclo para regresar al cabo de 45 minutos. "Es intolerable, es un ataque contra la democracia", señalaba entonces Bergerot.

"Aprendices de Orbán"

El episodio llegaba en la misma semana en que Más Madrid anunciaba que llevará a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa la "censura" que ejerce la mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea. Un informe presentado por la formación el pasado martes asegura que de las 44.842 iniciativas presentadas en esta legislatura, la Mesa ha inadmitido 13.466, lo que supone alrededor del 30%. Estas cifras las contraponen con las rechazadas en Andalucía (0,95%), Asturias (0%), Murcia (7,35%), Extremadura (3,92%) o el Senado (0,88%). Según la formación la Mesa, presidida por el propio Ossorio y donde el PP ocupa cuatro de los siete puestos, utiliza "criterios políticos" para decidir "de qué se puede hablar y de qué no". El funcionamiento de la Mesa y el papel de Ossorio es un tema de frecuente crítica entre la oposición, fundamentalmente desde PSOE y Más Madrid, pero también de Vox.

"Tengo un mensaje claro para la señora Ayuso y para el señor Ossorio", ha indicado hoy Bergerot. "No van a amordazar a Más Madrid". La portavoz de la formación regionalista se ha referido a Ossorio y Ayuso como "aprendices" del primer ministro húngaro Viktor Orbán y ha asegurado que no van a dejar "que conviertan Madrid en Hungría" y que seguirán hablando "de todos los temas que ponen nerviosa a la presidenta".

"Ayuso no tiene derecho a decidir de qué temas se habla y de cuáles no", ha zanjado. "El Partido Popular no puede censurar los contenidos de los demás grupos cuando escucha una opinión que no le gusta. No lo vamos a permitir y lo vamos a combatir por todos los medios. Y por eso vamos al Tribunal Constitucional".

A las críticas a Ossorio se ha unido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la cámara regional, Mar Espinar, para quien en la Asamblea se está "vetando la libertad de expresión" de los diputados. "La deriva que está tomando el señor Ossorio es muy peligrosa porque está poniendo en riesgo la convivencia parlamentaria entre los diputados y la calidad democrática dentro de la Cámara", ha recalcado, informa Europa Press.