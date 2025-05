Jesús Celada, sustituto de Lobato en la Asamblea de Madrid tras su dimisión, deja el acta de diputado

Jesús Celada, quien fuera portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid tras la salida de Juan Lobato de la Secretaría General del partido, ha anunciado este lunes que deja su acta como diputado en la Cámara vallecana para volver a ser director general de Políticas de Discapacidad en el Gobierno central. En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces en la Asamblea, Celada ha avanzado que en las próximas horas registrará la renuncia al acta de diputado para regresar a la Administración General del Estado, donde estuvo 11 años trabajando en políticas de discapacidad.

Jesús Celada llegó a la política madrileña en mayo de 2021 con el adelanto electoral y con Ángel Gabilondo como candidato, aunque su recorrido político ha sido junto a Juan Lobato, quien heredaba el partido y el Grupo Parlamentario unos meses después de la debacle electoral. Celada bajaba entonces del Gobierno de España, donde era director general de Políticas de Discapacidad.

Tras la salida de Juan Lobato de la Secretaría General del PSOE-M, asumió la portavocía del Grupo Socialista en la Asamblea hasta la llegada de Óscar López al frente del PSOE-M y la elección de Mar Espinar como nueva portavoz del grupo parlamentario.

Según ha explicado, su salida como diputado ya estaba tomada antes de la llegada de Óscar López y así se lo había trasladado a la anterior dirección del grupo. "Confío en que el proyecto de Óscar López, el cual respaldo y he respaldado siempre, dotado de un equipo de gente muy buena que tiene este grupo y que tiene el Partido Socialista Madrid, dé el cambio que Madrid necesita", ha resaltado.

Celada ha apuntado que deja el puesto "con tristeza y con esperanza". "La tristeza de no haber imperado el debate sobre Madrid, sobre el modelo de Madrid que realmente necesita esta Comunidad, puesto que el partido de gobierno se empeña constantemente a hablar de las políticas de España y esa es una gran frustración que yo creo que todos los que hemos pasado por aquí nos llevamos", ha concretado.

Una "tristeza", ha añadido, al ver que "las mayorías absolutas se confunden muchas veces con autoritarismo", como se ha visto "tanto" en la Presidencia de la Mesa de la Asamblea y en algunas Comisiones. "Ese exceso de autoridad y falta de imparcialidad que genera una frustración a los que intentamos hacer una labor legítima y recogida en el Estatuto de esta Comunidad, que es la de la oposición".

Pero también con la "esperanza", ha remarcado, que es "la de que Madrid tenga un gobierno valiente, que lo necesita". "Treinta años de gobierno de un mismo color político, da igual el que sea, en una comunidad autónoma y da igual el territorio, no son buenos para nadie, no es bueno ni para la administración ni para la ciudadanía", ha indicado para subrayar que "no es una cuestión de personalismos, es una cuestión de democracia y de buen gobierno". "Madrid necesita un gobierno valiente", ha zanjado.