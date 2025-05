"Ser amable alarga la vida": la fórmula neurocientífica del experto Jonathan Benito para vivir mejor y más feliz

El profesor e investigador en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, Jonathan Benito, ha dedicado su carrera a estudiar cómo funciona el cerebro humano en contextos sociales y emocionales. Tras darse a conocer con Gestiona tu tiempo, disfruta de la vida y publicar en 2021 Redefine imposible (Ed. Planeta), el reputado neurobiólogo regresa con El poder de la amabilidad (Ed. Planeta), un libro que propone una revolución silenciosa: demostrar, con base científica, que ser amable no solo mejora nuestras relaciones, sino también nuestra salud y bienestar. La fórmula es ser amable.

Pregunta. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre la amabilidad? ¿Es una cualidad innata o aprendida?

Respuesta. Hay gente que de forma innata tiene esa habilidad. Hay auténticos animales sociales en el mejor sentido de la palabra, es decir, gente que sabe relacionarse muy bien en los grupos sociales, que sabe perfectamente cómo proceder en cada una de las situaciones y gente que tiene más torpeza emocional, en el sentido de que no ha nacido con esa cualidad, pero la puede desarrollar. Lo bueno es que se puede trabajar. De hecho, en el libro explico cómo ser amigable y por dónde empezar.

P. ¿Hay alguna relación entre la práctica de la amabilidad y la neuroplasticidad?

R. Sí, porque precisamente nosotros utilizamos la neuroplasticidad para construir una personalidad más empática y más prosocial. Y, gracias a que nuestro cerebro tiene la posibilidad de modificarse y evolucionar, aquellas personas menos amables pueden hacer uso de esa neuroplasticidad para serlo.

P. ¿Qué áreas del cerebro se activan cuando somos amables o cuando recibimos un acto de amabilidad?

R. Pues tenemos lo que se llama el circuito de cognición social o de inteligencia social, que tiene distintas áreas, es bastante complejo, el precúneo, el área prefrontal... pero básicamente son áreas que están muy relacionadas con todo el sistema límbico, es decir, el sistema emocional, que nos permiten leer bien las emociones de los demás. Nos permiten utilizar la teoría de la mente, es decir, los seres humanos tenemos, a diferencia de otros animales, que algunos sí son capaces, pero de una forma menos desarrollada, de poder ponerse en la piel del otro, saber lo que está sintiendo, o intuir lo que está sintiendo, lo que está pensando y así tener nosotros una respuesta emocional empática frente a esa persona, intentando ayudar. Y hay personas que estas áreas de inteligencia social las tienen más o menos desarrolladas.

P. ¿Son las personas amables las más felices?

R. Sí, sin duda. La ciencia demuestra que las personas que son más amables, lo que llamamos en neurobiología la prosociabilidad, somos más felices, tenemos menos enfermedades y encima queremos un entorno más feliz a nuestro alrededor. Así que todos son ventajas.

P. ¿Puede la amabilidad tener efectos fisiológicos mensurables, como reducir el estrés o mejorar el sistema inmune?

R. Sí. Las personas que son amables, tienen muchísimos menos conflictos y menores situaciones que generan estrés. Por tanto, se reduce el nivel de cortisol y también del fibrinógeno, una proteína que sirve para coagular la sangre. Entonces, fisiológicamente, en la evolución se desarrolló una respuesta que es muy inteligente, que es cuando un animal tiene un periodo de estrés, normalmente es porque tiene un peligro inminente y ahí lo normal es que surjan conflictos, heridas que hay que curar. Cuando se produce una situación de estrés, el cuerpo segrega fibrinógeno que va buscando heridas para taponarlas y que no se produzca el desangrado. Lo que no se imaginaba en la evolución es que iba a surgir un animal como el sapiens, que se iba a estresar ante fenómenos que no supusieran un peligro. Entonces, ante el estrés esta proteína no encuentra heridas, forma coágulos y pueden taponar arterias coronarias, formando lo que se llama un corto miocardio, o un ictus. Entonces, una persona que sea amigable, que reduzca mucho sus conflictos, va a tener menor estrés y menor será la probabilidad de tener este tipo de enfermedades.

P. Una de las técnicas que emplea es la técnica del café caliente.

R. Sí, es una técnica que sirve sobre todo para el autocontrol. Cuando de repente tienes una situación emocionalmente muy fuerte, desagradable, donde normalmente perdemos el control y sacamos los pies del tiesto, pues con la técnica del café caliente se trata de en ese momento no reaccionar y dentro de la posibilidad evitar contestar ese mail, a esa persona hasta que uno se calme. Es más inteligente responder desde una templanza más emocional.

P. ¿Qué papel juegan la amabilidad y la asertividad en la integración y el respeto dentro de un grupo social?

R. Cuando llegamos a un grupo social, bien sea de trabajo, de amigos, de familia, no queremos ser la persona menos importante. Es una cuestión evolutiva, que explico en el libro con mucho detalle. Nos gusta, si podemos sobresalir, mejor, pero sobre todo lo que no queremos es que nos expulse el grupo y que no nos acepten. Ante ese miedo, hay estrategias muy variopintas, entre ellas la agresividad, que al principio uno pensaría que si uno se impone, va a conseguir que los demás me respeten, no es verdad, porque a medio-largo plazo se respeta muy poco a la gente que es agresiva. Y ante esa conducta, se forman coaliciones para intentar expulsarla. Hoy en día, un jefe si trata mal a su trabajo, va a durar muy poco en el puesto. La agresividad no es una estrategia buena. Y la competitividad tampoco. Con lo cual, la única estrategia válida es la amabilidad. Y ser amable no quiere decir ser sumiso, ni ser ingenuo, hay que poner límites. Entonces, la asertividad es ese instrumento que sirve para hacer respetar los valores asertivos como persona. Tenemos una serie de derechos asertivos y el deber de imponerlos para que nadie nos pise. Por eso se llama prosociabilidad asertiva.

P. En una sociedad que parece cada vez más polarizada y acelerada, ¿cómo podemos hacer de la amabilidad un acto de resistencia?

R. Muy buena pregunta. Precisamente, yo lo que argumento en el libro es que en los momentos de mayor crisis o momentos muy difíciles, la evolución ha demostrado que la prosociabilidad es una herramienta estupenda. Por ejemplo, cuando los Homo sapiens llegamos a Europa hace 46.000 años nos encontramos primero que había un mundo glaciar y entre varios grupos, estaban los neandertales. Y en ese contexto de carestía alimenticia, todo apuntaba a que el neandertal iba a desplazar al sapiens porque era más fuerte, era más inteligente, estaba mejor adaptado al frío y, sin embargo, el sapiens ganó la tostada por la prosocialidad. La amabilidad se impuso sobre la fuerza e incluso sobre la inteligencia en un momento muy complicado. Así que, la amabilidad siempre va a triunfar.

P. Como profesor, ¿cree que debería plantearse como una asignatura en el programa formativo?

R. Me entristece que no nos enseñen a relacionarnos emocionalmente con los demás. Es algo que unos lo aprendemos y otros no, según nuestras inquietudes o un poco el devenir de la vida. Me parece que si nos enseñasen a ser amables viviremos en un mundo muchísimo mejor. Si el primer día se llega a un trabajo refunfuñando, quejándose, con mala cara y siendo antipático, pues le va a ir mal. Y al revés, si se llega con simpatía, siendo buena gente y humilde la probabilidad de que le vaya bien se va a incrementar muchísimo.