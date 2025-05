¿Para qué sirve una colección?

Las exposiciones de fondos de la colección no causan mucho entusiasmo entre la comunidad artística: como en todos los gremios, el afán de novedades ("proyecto site specific", "obras producidas ¡ex novo! para esta exposición") seduce hasta a los más templados. Digo las exposiciones porque las colecciones sí que levantan pasiones casi futbolísticas. Me refiero, claro, a sus incrementos. Fíjense cómo, al terminar ARCO, no hay quien se prive de examinar el albarán de compras del Reina Sofía (o cualquier institución autonómica de postín) en busca de jóvenes promesas o valores seguros. Las colecciones públicas juegan un papel decisivo en el ecosistema cultural: aúpan carreras, dictan el canon y conforman el patrimonio que hereda la ciudadanía. Esta pesada encomienda recae sobre actores variopintos movidos por criterios desiguales, así que, con el pasar de los años, puede que los fondos de una institución se hayan convertido en un rompecabezas difícil de articular, pero siempre a mano en época de vacas flacas: nos han recortado el presupuesto, así que aireemos el fondo de armario con la premisa más perezosa que se nos ocurra. Felizmente, otras muchas veces, hay quien se molesta en vivificar ese legado, proponiéndonos lecturas elocuentes y planteamientos intrépidos. He aquí tres ejemplos.

Hasta comienzos del mes de julio, en el Museo Es Baluard de Palma, puede verse Nachleben. La pintura como arte conceptual, exposición con la que se presenta David Barro, nuevo director de la institución. La muestra, primer capítulo de una "trilogía desde la cual el museo quiere contribuir a la comprensión de la historia del arte reciente", intenta responder a una ambiciosa serie de preguntas ("¿por qué la pintura es potencialmente la forma de arte más conceptual de todas las que existen?, ¿por qué cualquier imagen puede ser una pintura?, ¿por qué la aparición de la abstracción es para muchos el acontecimiento artístico más determinante del siglo XX?, ¿por qué seguimos hablando de pintura?, ¿a qué llamamos hoy pintura?") con los escasos medios que provee su colección particular y aquellas otras que están depositadas en la institución. En la muestra, Barro ilustra las cabriolas y estiramientos a las que se ha sometido a esta disciplina en los decenios recientes con obras que van desde el retrato (Mariam Cahn o Bel Fullana) hasta el paisaje sui generis (Miguel Barceló o Nico Munuera), pasando por las expansiones (Miquel Mont) o las hibridaciones con el textil (Fabian Marcaccio), en un ejercicio sugerente de pedagogía museística: querido visitante, he aquí un estado de la cuestión.

Antoni Socías, 'Mother Painting 22' (1978-2000), una de las obras que se pueden ver en la muestra de Es Baluard. / David Bonet

Aunque podríamos discutir algunas de las afirmaciones camufladas entre los interrogantes que motivan la propuesta (también, si una exposición tiene los recursos suficientes para responder a ellos –el proyecto se acompaña de una publicación, ahí una pista–), es de elogiar el esfuerzo de Nachleben (un término tomado de Walter Benjamin y Aby Warburg que puede traducirse como 'pervivencia') para ofrecer al espectador una síntesis de algunas de las discusiones en torno a una de las disciplinas fundamentales de las artes apoyándose, principalmente, en su propia despensa: tomándose el trabajo de articularla y de encontrar lo que hay de general en esa particularidad.

A nadie le sorprenderá que en el Museu Tàpies de Barcelona haya una exposición dedicada a Tàpies. El asunto, sin embargo, es delicado: tras los fastos del centenario , ¿no estamos todos empachados? Antoni Tàpies. La imaginación del mundo opta por acercarse a la historia (en minúsculas) del artista barcelonés, rastreando –a través de imágenes y objetos– los orígenes concretos que conformaron su imaginario. Estampas de obras de Goya y el Greco editadas por El Prado a modo de suvenir, números de Cahiers d’Art y Minotaure, colecciones de cromos, dibujos infantiles o antigüedades asiáticas se alternan con lienzos de Tàpies (retratos academicistas, obras de juventud de estética alucinada), trabajos de sus colegas (Joan Brossa, Joan-Josep Tharrats, Joan Ponç o Juan Eduardo Cirlot), carteles de cines y numerosa bibliografía. La exposición se complementa con un interesantísimo texto de Pablo Allepuz (a la sazón, comisario de la muestra junto a Imma Prieto, directora del museo) en el que se enhebran la variedad (enorme) de objetos buscados y expuestos en una propuesta que, con enorme inteligencia, nos permite entrever los mimbres que sostienen la biografía (en apariencia) monolítica de Tàpies, narrada, como ocurre con otros tantos, como la epopeya de un héroe de la cultura.

Confieso que, aunque esté en contra de todo purismo profesional, la cantinela del "hemos invitado a tal artista a comisariar…" me pone los pelos de punta. No porque sean artistas: me ocurriría lo mismo con un pescadero o una funcionaria de hacienda. El comisariado es un oficio y, si nos metemos en ello, hay que practicarlo aceptando sus propias exigencias. El artista David Bestué ha comisariado, en el Centro de Arte Dos de Mayo, Flor Hispania, una exposición que se pregunta, partiendo de la colección de la institución, por ese artefacto que llamamos Madrid, rompeolas de todas las Españas y sumidero al que van a parar, de manera fatal, cuantos desocupados y haraganes contiene el imperio. La muestra, articulada en media docena de capítulos, discurre por las querellas simbólicas y materiales entre el norte y el sur de la ciudad, el exhibicionismo del poder, lo identitario (por más prefabricado que pueda ser) y los tormentos a los que todo esto somete a sus habitantes. Bestué arma, con muchísima finura, una suerte de genealogía material y semántica mediante restos arqueológicos, maquetas (la de la Torre Cepsa, de Foster), una menina de Manolo Valdés, patrones de medida, unas cuantas obras propias y otras tantas de (entre otros) Alfredo Rodríguez, Candida Höfer o Jorge Oteiza (prototipo de la escultura para el Banco de España en la que el artista, bajo el evocador título de Elogio del descontento, sintetiza la silueta de un corte de mangas).

Vista de la exposición 'Flor Hispania' en CA2M. / Sue Ponce - CA2M

La muestra, articulada como un ejercicio de sagacidad e inteligencia más que como un conjunto de grandes obras, consigue operar, a un tiempo, en multitud de estratos: desde lo monumental hasta lo nocturno y festivo, lo solemne (edificios públicos, sedes de grandes corporaciones), las chabolas y las plantas de procesamiento de residuos; los limpiabotas (una fotografía de Gonzalo Juanes), el merchandising (¿qué otra cosa puede ser una menina a estas alturas del siglo?) y la ordenación urbana. Puede parecer atrevido que, en este auge del nacionalismo provinciano y centralista, Bestué haya logrado colar este brillante rompecabezas en el museo de arte contemporáneo referencia de la región. Hay elecciones particularmente osadas (y admirables), como la inclusión de las obras de Fernando Sánchez Castillo sobre el desmantelamiento del memorial que, en La Almudena, recopilaba los nombres de los represaliados tras la Guerra Civil.

Que nadie se asuste: Madrid, criatura de Frankenstein, ya ha absorbido contestaciones mayores. Ya lo dice el himno: "funcionarios en mí, y proletarios y números, almas y masas caen por su peso; y yo soy todos y nadie, político ensueño".