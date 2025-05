Pilar Aural, madre coraje de Orcasitas: "Me gustaría tener 20 años menos para poder seguir luchando"

"Venían aquí y se entretenían pintando de amarillo patitos de escayola", cuenta Pilar Aural. Así se mantenían, aunque fuese por un rato, alejados de esa heroína que en los 80 hizo que tantos chavales vivieran rápido y murieran jóvenes, pero sin dejar un cadáver bonito. Así también inspiraron el nombre de lo que aquel refugio fundado y gestionado por un grupo de madres coraje, las conocidas como 'Madres contra la droga', que se negaban a aceptar esa realidad de hijos condenados, vidas perdidas y barrios rotos. Más de 30 años después, El Pato Amarillo sigue al pie del cañón en Orcasitas, ayudando cada día a personas y familias en riesgo de exclusión social con comida, ropa y juguetes para los más pequeños.

Pilar fue quien lo empezó todo y quien a día de hoy, con 85 años a cuestas, todavía se niega a rendirse. Y eso que tiene excusas de sobra para parar, para ceder el testigo y descansar. "Yo he comido de la basura, he vivido en la calle y las he pasado canutas", cuenta con la fuerza que labran los golpes. El mayor de sus hijos, Javier Medina, cayó muy pronto, apenas cumplidos los 14. "Se la daban en las puertas de los colegios para que se enganchasen", relata, y a la mayoría ya no les soltaba nunca. "No son drogadictos, sino drogodependientes, pues una vez que se enganchan dependen de eso", matiza frente al estigma de una enfermedad, la adicción, que lo primero que anula es la voluntad.

Fragmento de la carta que su hijo le escribió antes de entrar en la cárcel. / Alba Vigaray

Con el suyo lo intentó todo: le llevó a un centro de desintoxicación en Cercedilla cuyo coste de 150.000 pesetas no se podía permitir; le tuvo cerca de un año y medio en cama en su casa, pero "la que le vendía le iba a buscar" para llevárselo. Al final, nada sirvió. "Estuvo un tiempo sin consumir, pero luego continuó y continuó", lamenta Pilar. Tiempo después, a punto de entrar en la cárcel, le escribió una carta en la que le pedía que, aunque a él se lo llevaran presa para "sufrir y llorar" por el delito cometido, "tú no dejes de sonreír" nunca. "Aunque estaba en la droga, la educación nunca la perdió", afirma con orgullo y amor de madre herida. De no haber muerto a los 47 años, Javier habría cumplido este año los 60, recuerda con emoción. Pero no pudo ser, como no pudo ser en tantos y tantos otros casos. Tarde o temprano, "todos se morían", lamenta.

Por esta y por todas las demás historias tan parecidas como tristemente únicas, el párroco de la colonia cedió el local, que antes había sido iglesia y también guardería, para que ella y las demás madres pudieran crear el Pato Amarillo. "Entre todas poníamos el dinero que teníamos comprar comida y ellos venían, se cocinaban aquí" y pasaban el rato. Fuera de esas cuatro paredes, ellas seguían haciendo todo lo que podían contra la droga y quienes la traían. Con los pañuelos atados como las Madres del 2 de Mayo, "íbamos a la Puerta del Sol a manifestarnos, delante de las comisarías a protestar, y al poblado donde compraban a sacarlos de allí a gritos", narra. De ellas se acordó Pilar el pasado 15 de mayo, cuando al subir a recoger la medalla de Madrid concedida por el Ayuntamiento a la asociación por San Isidro, se saltó el protocolo y cogió el micrófono para dedicarles el reconocimiento a "las madres que ya están en el cielo y lucharon conmigo como fieras por salvar a sus hijos y no pudieron”.

Fachada del local de la Asociación El pato Amarillo. / Alba Vigaray

También como una fiera se vio obligada a pelear Pilar en el resto de ámbitos de su vida. Su segunda hija, del total de seis que ha tenido, vino al mundo en la "chabola de cuatro tablas" del poblado conocido como Rancho del Cordobés en la que malvivió mucho tiempo antes de conseguir una vivienda digna, "sin comadrona ni médicos ni nada". La casa llegó años más tarde, gracias también a la intercesión del párroco del barrio y a Cáritas, aunque no sin un alto coste. Con un marido aquejado del corazón que casi no podía trabajar, primero, y completamente sola, después, cuando "pasó una por su lado y se fue", Pilar sacó su casa adelante como pudo.

"Trabajando mucho, iba a las casas a limpiar, planchaba la ropa que la gente me traía", explica. Tiempo después "una señora de donde iba a trabajar me enseñó a hacer centros de flores" que iba a vender al rastrillo con "permiso del concejal". Con sudor y lágrimas, la fundadora de Pato Amarillo no ha dejado de bregar para darle un futuro a los suyos. Una familia que, a día de hoy, suma ya 5 hijos, 10 nietos y 8 bisnietos. Uno de ellos, Álex Medina, es actor y bailarín y ha participado en series de muy conocidas como 'Entrevías', "la de Coronado", o 'Respira', entre otras. Otro de sus nietos, Pablo, es fisioterapeuta y jugador de balonmano, y acaba de fichar por un equipo de Algeciras. "Es un talento", afirma Pilar. Toda la familia ha salido adelante y prosperado.

Pilar junto a uno de sus nietos, Álex Medina. / Alba Vigaray

Ahora las cosas son distintas. Tras ver morir a tantos de los que eran "mis chavales, aunque yo no fuera su madre", con el paso de los años la epidemia de heroína quedó atrás. También la del sida que causó estragos y mucho pánico en los 90. El barrio, Madrid y el resto de España se transformaron de muchas maneras distintas, aunque las dificultades y vicisitudes de las vidas vividas en los márgenes nunca han desaparecido. En la actualidad, El Pato Amarillo ya no lucha contra la droga. Al menos, no directamente. La asociación dedica el tiempo y esfuerzo de sus voluntarios a ofrecer alimento y ropa a quienes lo necesitan.

Yolanda Corral, que ahora es la mano derecha de Pilar al frente de la asociación, da fe de primera mano de su incansable labor. "Empecé aquí porque mi hija necesitó ayuda en su momento, hace 17 años", cuenta. Por aquel entonces, una conocida común le dijo "pásate una tarde y hablas con Pilar, que no te va a poner ninguna pega". Y hasta hoy. A su hija "se le ha solucionado la vida y le va muy bien ahora", y Yolanda, que un día fue a echar una mano para envolver regalos de Navidad, aquí sigue. Cada día dan comida "a las familias que tenemos", mientras que la "ropa los jueves", cuando la gente que la necesita puede "venir libremente" a por ella, explica Yolanda. Todo es donado, tanto por los bancos de alimentos como por particulares y, puntualmente, algunas empresas. Incluso la furgoneta que utilizan para recoger las donaciones, regalo hace 7 años de la Caixa, que acaba de renovarla. Y todos los que trabajan allí lo hacen de forma voluntaria, como el matrimonio formado por Isabel y Fernando, quien hace las veces de conductor oficial, veteranos ambos de El Pato Amarillo.

Pilar y su mano derecha, Yolanda Corral, frente a montones de ropa para donar. / Alba Vigaray

Por su parte, Pilar, pese al ictus sufrido hace tres años, se niega a bajar los brazos. "He luchado mucho, mucho, mucho", pero "me gustaría tener 20 años menos para seguir haciéndolo", afirma, para pelear por una juventud a que ve que cada vez tiene mayores dificultades para conseguir los propósitos básicos. "Se deberían preocupar más de que los chavales tuvieran un trabajo y se pudieran independizar de sus padres", expone, "que tuvieran un pisito, no hace falta más, para poder vivir tranquilamente y hacer su vida". A veces "me da vergüenza la época en la que estamos y ver que todavía muchos tengamos que vivir como vivimos", se lamenta Pilar, harta de que "los barrios parece que los olvidan".

Ella, que nunca ha pedido nada para sí misma, ahora sí quiere hacerlo. "Necesito una casa para mi hija", suplica, después de que esta haya intentado "quitarse la vida" hace poco. Con 47 años y un hijo adolescente a su cargo, la mujer se vio obligada hace poco a dejar la casa en la que vivían. "Pagaba 600 y pico euros, pero de repente se lo subieron a 1.000 y ya no podía pagarlo", explica Pilar. Ambos se mudaron con ella a su casa, pero su hija no pudo gestionarlo "y se tomó algo para quitarse la vida". Por fortuna, no lo logró, y su madre, que durante toda su vida ha "pedido para todo el mundo, pero nunca para mí", ahora "sí le pido al que pueda ayudarme" una "vivienda de renta mínima para mi hija".

Al margen de esta situación, que tanto dolor le causa por su hija y su nieto, Pilar recalca que si nunca ha pedido nada para sí misma es porque "no me ha hecho falta". Y es que "lo que tengo yo no lo tiene todo el mundo. Cuando "digo que soy la más rica del mundo no me creen", cuenta, pero la realidad es que "el más rico del mundo no tiene lo que tengo yo, que es el cariño de la gente". Algo que no se puede comprar ni vender ni imaginar del todo sin pasar por este pequeño rincón de Orcasitas donde aquellas madres que lo fundaron ya no están, pero sí todo su coraje, su recuerdo y su legado.