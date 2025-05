En el Madrid vaciado: "Con 200 habitantes esto podría tener futuro. Menos de eso, es para la foto"

De un verde casi feroz moteado aquí y allá de amarillo, de morado en algún otro sitio, la Sierra Norte de Madrid ofrece su cara más amable en esta primavera de una alegría casi infantil. La carretera serpentea entre robles hacia La Acebeda, la temperatura es agradable y con las ventanillas bajadas se escucha cantar a los pájaros por encima del motor, apenas otro coche cruza en sentido contrario a lo largo de cuatro kilómetros un miércoles a mediodía.

Un silencio parecido envuelve al llegar al pueblo, donde, según se llega al Ayuntamiento se pueden oír tras la iglesia los caños de la fuente inaugurada en 1945, cuando era gobernador civil de Madrid Carlos Ruiz García, como se encarga de recordar una inscripción en la piedra. Hay más casas de las que uno esperaba encontrar, la mayoría con las persianas bajadas, con los postigos echados. A la entrada, el bar El Acebo también está cerrado, solo atiende los fines de semana. Hay también algunas casas rurales. Otro bar, La Plazuela, que tenía tienda, ya no ha vuelto a abrir. El sol se ha comido el letrero de Mahou y el de una marca de helados que aún hay en la fachada. "Estuvo en marcha hasta hace poco, hasta los carnavales", cuenta Gustavo Martín, el alcalde. "Paca murió el año pasado y sus hijos han dejado el negocio".

Paca, Cristian, Susana... Martín se refiere a todos los vecinos por su nombre. Lo tiene más fácil que Almeida. Con 67 habitantes censados unos 50 viviendo allí regularmente, La Acebeda, a unos 95 kilómetros de la capital, es el municipio más pequeño de la Comunidad de Madrid. Solo seis localidades en la región tienen menos de 100 habitantes y 44, menos de 1.000, la práctica totalidad en la Sierra Norte. Mientras la población no para de crecer en la Comunidad, con más de siete millones de personas y la previsión de llegar a ocho millones antes de 2040, con la ciudad de Madrid rebasando por primera vez los 3,5 millones de empadronados, existe también ese otro Madrid vaciado al que un día a la semana llega el camión de la fruta y el pan viene de otro pueblo, en el caso de La Acebeda, desde Rascafría.

Vista de una de las calles de La Acebeda, en la Sierra Norte de Madrid, con una de sus 67 vecinos al fondo. / XAVIER AMADO

"Buitrago [a 20 kilómetros, algo menos de 2.000 habitantes] es nuestra tienda", relata Martín. "Si tienes coche puedes ir al Mercadona o al Carrefour de turno, pero lo único que tenemos es el frutero que viene un día a la semana, el de los congelados, que viene también un día a la semana y todos los días por la mañana aparece el panadero, que recorre algunos pueblos".

Nacido como parada en las rutas de trashumancia, La Acebeda llegó a tener hasta 400 habitantes hace un siglo. Isabel y Juanjo, los últimos en llegar, con un niño de 4 años, tienen un proyecto en la cabeza para volver un poco a aquello y crear una explotación de cabras. "Es un proyecto ambicioso y complicado, porque no son pastores", explica el alcalde. "Aquí todavía viven algunas de las últimas pastoras y les dan consejos y justamente lo que les dicen es que no se metan en eso, que es muy sufrido. Una vez un vecino me dijo una frase que me machaca: 'Al pasado, ni recuerdos'. Este pueblo ha sufrido mucho".

El problema de encontrar casa

La mayoría de los cebendenses, el gentilicio de la localidad es sin a inicial, están jubilados. Otros son gente como el propio alcalde a los que la vida llevó allí hace unos 15 años y se acabaron quedando. "No siempre ocurre, pero a veces, no sé por qué, si vienes es muy difícil que te vayas. Aunque no es fácil: a mí me costó seis meses encontrar la casa donde ahora resido. A veces tienes suerte, encuentras una casa y te quedas", cuenta en la casa consistorial, que es también el consultorio médico, al que acude, también una vez por semana, los lunes, Iris, la doctora. Los viernes va la enfermera.

No hay colegio tampoco. A Lara, la hija de Cristian y Susana, de 13 años, la recoge todos los días una ruta que la lleva a Buitrago. A Joel, el hijo de Isabel y Juanjo, lo llevan sus padres a una escuela infantil en Montejo de la Sierra. Son los dos únicos niños del pueblo.

Gustavo Martín, alcalde de La Acebeda. / XAVIER AMADO

Con todo, no es ese el principal problema que ve Martín. "La única manera de salir del club de los 100 es sumar habitantes", tercia. "No hay vivienda disponible. La gente no renueva sus casas, no las vende, no las alquila. Algunos las heredan y vienen en verano, pero necesitamos casas si queremos que venga gente a vivir". El Ayuntamiento apenas tiene terrenos propios y está tratando de adquirir parcelas en terreno urbanizable, pero lo que Martín entiende es que se necesitarían entre 40 y 60 viviendas para duplicar o triplicar la población. "Si tuviésemos un techo de unos 200 habitantes, esto sí que podría tener futuro. Menos de eso es testimonial, para la foto, para hacer bonito y que los turistas se hagan la foto. Pero es difícil que la gente venga a vivir, porque no hay casas".

Tampoco recursos propios. "Si yo quiero adquirir un edificio para hacer una vivienda con un bar tienda y me cuesta unos 200 euros me lo tienen que dar", abunda el primer edil cebedense. "Entre impuestos, tasas y otros ingresos en el Ayuntamiento entran 70.000 euros al año. Los gastos básicos son de 90.000 euros. Solo para funcionar necesito 20.000 euros adicionales. Cualquier inversión: comprar un ordenador, un mueble para el archivo... , todo eso es a base de ayudas. Nosotros vivimos de la Comunidad de Madrid. Sin el Plan de Inversión Regional, sin las ayudas al empleo rural, sin esas subvenciones sencillamente no existiríamos".

Pueblos con vida

Hasta 600 millones de euros lleva invertidos la Comunidad de Madrid en la mejora de equipamientos e infraestructuras de los 142 municipios de la región (del total de 179) que tienen menos de 20.000 habitantes a través del Programa de Inversión Regional y de otra iniciativa llamada Pueblos con Vida que contempla 13 medidas, desde la ejecución de obras para el embellecimiento de calles y plazas, a la construcción de vivienda para alquiler asequible o el establecimiento de ayudas de hasta 10.000 euros para la apertura de bares, restaurantes, comercios o farmacias específicamente en pueblos de menos de 1.000 habitantes o la habilitación de servicios como las oficinas móviles de atención al ciudadano o la subvención de los servicios de taxi a demanda.

Una calle en el municipio de La Acebeda. / XAVIER AMADO

En términos agregados, de hecho, la población en las localidades pequeñas está creciendo. Desde 2019, los municipios de menos de 2.500 habitantes de la región han crecido un 13% en población, los de menos de 5.000 habitantes, un 12% y los de menos de 20.000 habitantes, un 9%. "La práctica totalidad de los pueblos más pequeños, los de menos de 1.000 habitantes, los tenemos en la Sierra Norte. Luego, en esa franja que va de los 2.500 a los 20.000 los tenemos localizados también en las zonas sureste y suroeste", detalla Javier Carazo, director general de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, la clave está en dos elementos: infraestructuras y servicios. "Si no conseguimos una buena conectividad y un nivel de servicios que suponga que vivir en un municipio pequeño no resulte un problema, la gente no se animaría a instalarse allí", sostiene. En su departamento se tiene muy presente esa idea de una Comunidad de Madrid con ocho millones de habitantes en 2040 y la preocupación por que todo ese incremento no sea absorbido exclusivamente por la ciudad de Madrid y las grandes localidades de las inmediaciones. Y se considera, en ese sentido, muy interesante, el arco de pueblos de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Para los municipios más pequeños, entretanto, el objetivo es el de servir de paraguas o de refuerzo para el mantenimiento de los servicios básicos.

Un pueblo con tres museos

A poco más de 35 kilómetros por carretera desde La Acebeda, también en la Sierra Norte pero al otro costado de la A1, está Puebla de la Sierra. Tiene 113 habitantes censados, pero de manera continuada poco más de 60 viven allí todo el año, según explica su alcalde, Pedro Bautista Sánchez. El silencio, las calles estrechas, las casas bonitas son parecidas a las de otros pueblos, pero se respira algo distinto: una bandera palestina en una ventana, otra arcoíris en otra fachada... "Tenemos un 35% de población por debajo de los 45 años; un 34% entre los 45 y los 65 años, y un 30% de más de 65 años", desmenuza Sánchez.

Casas de piedra en Puebla de la Sierra, en el norte de la Comunidad de Madrid. / XAVIER AMADO

Pueblo ganadero en el pasado, sobre todo de ovejas y cabras, llegó a tener 15.000 cabezas de ganado. Aún hoy rondan las 800, con tres explotaciones en extensivo de cabras y una de ovejas, "las famosas ovejas bombero que pasan el invierno en la Casa de Campo", comenta el alcalde. A mediados del siglo XX la zona se reforestó con pinos, los pastos empezaron a escasear y la gente se empezó a marchar. Quedaron apenas dos o tres familias. Hasta que hace unos 25 años se instaló una cooperativa agroganadera de gente joven, muchos con estudios universitarios, que se acabaron instalando allí. Hoy ninguno de aquellos pioneros sigue en el pueblo, pero a través de las escuelas de pastores que han organizado y otras iniciativas ha ido habiendo reemplazo y la cooperativa sigue existiendo.

Esa presencia joven ha favorecido una actividad sociocultural, sobre todo cuando las temperaturas empiezan a ser más amables y los días más largos, que señala al municipio en la zona. El pasado sábado los vecinos se juntaron en la plaza para ver juntos en una pantalla gigante la final de Eurovisión, y en el entrante mes de junio celebrarán la Fiesta del Esquileo para recibir al ganado que vuelve de la trashumancia, su propio Orgullo Serrano, con coloquios, carrera de tacones y lanzamiento de bolso, jotas, manifestación y DJ, y el Puebla Film Festival, un festival de cortometrajes en torno al mundo rural que este año llega a su tercera edición.

Pedro Bautista Sánchez, alcalde de Puebla de la Sierra, ante el Ayuntamiento de la localidad. / XAVIER AMADO

En Puebla de la Sierra hay, además, tres museos surgidos en torno al impulso de un artista y mecenas natural de allí, Federico Eguía. Uno de ellos, el Valle de los Sueños, es un conjunto de más de un centenar de esculturas que se exponen al aire libre por el pueblo y sus alrededores. Otro es de arte japonés y el tercero de obra gráfica, con grabados de Picasso, Chillida, Genovés (el preferido de su alcalde), Antonio López, Martín Chirino... Desde el Ayuntamiento están trabajando en habilitar un centro polivalente para poder exponerlo todo.

"El Valle de los Sueños y los museos son uno de los puntos fuertes de visita al pueblo ahora mismo", expone Sánchez. "Es un turismo, además, que queremos fomentar en torno a tres cuestiones: naturaleza, arte y cultura". Un turismo, en cualquier caso, limitado por el propio tamaño del pueblo. "Aquí un fin de semana normal podemos ofrecer comida para 40, 50, 60 personas como mucho. Si vienen 200 no podemos darles de comer".

Una bicicleta en Puebla de la Sierra. / XAVIER AMADO

Con sus peculiaridades, Puebla de la Sierra afronta, no obstante, el mismo desafío que las poblaciones vecinas. Un desafío que su regidor expresa en forma de una doble preocupación. "Por un lado, es verdad que hay muchos jóvenes en comparación con otros pueblos de la zona. Hay muchos jóvenes, pero no hay niños. Y la gente joven que hay no tiene mucha intención de traer niños", apunta. "Aun suponiendo que tuvieran hijos, es cierto que tenemos muchos servicios accesibles, una Escuela de Música, por ejemplo, en Buitrago, pero es a costa de una dedicación de tiempo y de kilómetros muy importante. Al final, mi experiencia aquí es que los hijos de la gente que ha vivido aquí se han ido a municipios más grandes o a la ciudad"

El principio de ruralidad

La otra cuestión que le inquieta es lo que él llama la "vinculación emocional" con el territorio. "Yo estoy aquí porque mi mujer es de aquí", prosigue. "Ha vivido siempre fuera, pero al final vuelves a tus orígenes porque tienes la casa familiar, la finca familiar, el recuerdo de tus padres, de tus abuelos... Toda esta gente que ahora mismo forma parte de la estructura productiva y vital del pueblo no son de aquí, no tienen ningún vínculo emocional. Con lo cual, en cualquier momento pueden echar la llave e irse, no sé, a Logroño, a Soria...".

Una vecina camina por una de las calles de Puebla de la Sierra. / XAVIER AMADO

A todo ello, Gustavo Martín, el alcalde de La Acebeda, añade otra traba: la cantidad de burocracia a la que tienen que hacer frente sin apenas recursos. En enclaves protegidos medioambiental y patrimonialmente, "los procedimientos y las normas hacen que a veces esto sea imposible", se lamenta. "Entre los dos correos que tenemos, de administración y del Ayuntamiento, recibimos unos 35.000 mensajes al año. Yo, como alcalde, unos 7.000. Tengo una funcionaria auxiliar administrativo a la que no puedo pagar, necesito recursos de la Comunidad de Madrid para mantener el puesto de secretaria auxiliar administrativo, pero a mí me piden de todo, como si fuera Las Rozas o Pozuelo o cualquier municipio de la sierra rica... Administrativamente es complicado hasta lo absurdo".

Frente a ello plantea una solución, el principio de ruralidad, una suerte de discriminación positiva que atendiese a la excepcionalidad de los municipios de menos de 1.000 habitantes a la hora de flexibilizar normativa o asumir tareas. "¿Por qué tiene que venir un periodista a preguntarme por esto y tú, presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, presidente del Canal de Isabel II, presidenta de la Comunidad de Madrid, responsable del plan de ordenación... no vienes aquí y te das cuenta de que no se puede hacer lo que estás diciendo que hay que hacer?", se pregunta. "¿Por qué usted, que tiene los ingenieros, el presupuesto, los medios técnicos, jurídicos y patrimoniales, me pide que lo haga yo? ¿Por qué no, atendiendo a ese principio de ruralidad, lo hace usted? Si hubiese una vocación política, técnica y humanista se podría. Si no, no tengo ni idea de cuál es el futuro".